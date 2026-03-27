Goal.com
En direct
Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

Traduit par

Que se passe-t-il si le match Bosnie-Italie se termine sur un score nul à la fin des 90 minutes ? Prolongations ou tirs au but ? Que dit le règlement ?

Bosnie Hérzégovine vs Italie
Coupe du monde
Bosnie Hérzégovine
Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Le règlement des barrages de la Coupe du monde concernant les prolongations et les tirs au but : les scénarios possibles si le match Bosnie-Italie se terminait sur un score nul à la fin des 90 minutes.

C'est tout ou rien pour l'Italie. Mardi 31 mars 2026, les Azzurri affronteront la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages de la Coupe du monde, dernière étape pour revenir dans une compétition à laquelle notre équipe nationale ne participe plus depuis 2014, après avoir manqué les deux éditions suivantes (Russie 2018, Qatar 2022).

L'équipe de Rino Gattuso se rendra à Zenica, chez ses adversaires, pour décrocher une place dans le groupe B de la Coupe du monde, aux côtés du Canada, de la Suisse et du Qatar.

Mais que se passe-t-il si le match Bosnie-Italie se termine sur un score nul à la 90e minute ? Y aura-t-il des prolongations ou passera-t-on directement aux tirs au but ? Voici ce que dit le règlement.

  • BOSNIE-ITALIE : ÉGALITÉ À LA 90e MINUTE : PROLONGATIONS OU TIRS AU BUT ? LE RÈGLEMENT

    Conformément au règlement des barrages de la Coupe du monde, si le score est toujours nul à l'issue du temps réglementaire du match Bosnie-Italie, les deux équipes disputeront alors la qualification lors des prolongations, composées de deux mi-temps de 15 minutes chacune. Si l'égalité persiste, le match se décidera alors aux tirs au but, comme cela s'est d'ailleurs produit lors du match Pays de Galles-Bosnie, qui s'est terminé sur un score de 1-1 avant que Dzeko et ses coéquipiers ne s'imposent aux tirs au but après les prolongations.

    • Publicité
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine crest
Bosnie Hérzégovine
BIH
Italie crest
Italie
ITA