Que se passe-t-il si le match Bosnie-Italie se termine sur un score nul à la fin des 90 minutes ? Prolongations ou tirs au but ? Que dit le règlement ?

C'est tout ou rien pour l'Italie. Mardi 31 mars 2026, les Azzurri affronteront la Bosnie-Herzégovine en finale des barrages de la Coupe du monde, dernière étape pour revenir dans une compétition à laquelle notre équipe nationale ne participe plus depuis 2014, après avoir manqué les deux éditions suivantes (Russie 2018, Qatar 2022).

L'équipe de Rino Gattuso se rendra à Zenica, chez ses adversaires, pour décrocher une place dans le groupe B de la Coupe du monde, aux côtés du Canada, de la Suisse et du Qatar.

Mais que se passe-t-il si le match Bosnie-Italie se termine sur un score nul à la 90e minute ? Y aura-t-il des prolongations ou passera-t-on directement aux tirs au but ? Voici ce que dit le règlement.