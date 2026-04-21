Il y a douze mois, Ange Postecoglou conduisait un club censé appartenir au mythique « Big Six » vers son plus mauvais classement de l’ère Premier League. Ce revers avait été en partie masqué par un succès en Ligue Europa, mettant fin à 17 ans d’attente pour un titre majeur.

Malgré ce succès européen, un changement d’entraîneur a été opéré l’été dernier : Thomas Frank a pris les commandes, mais n’est resté que huit mois. Son successeur par intérim, Igor Tudor, a été limogé après seulement sept matchs sans la moindre victoire en championnat.

Roberto De Zerbi, fraîchement arrivé en provenance de Brighton, est le dernier en date à avoir répondu à l’appel de détresse des Spurs. Alors que les blessures s’accumulent, il découvre à ses dépens que la mission au Tottenham Hotspur Stadium pourrait s’avérer si impossible que même Tom Cruise, dans son rôle de héros invincible, serait voué à l’échec.