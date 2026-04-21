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Que se passe-t-il chez les Spurs ? Le rival nord-londonien Arsenal apporte partie de l’explication, alors qu’un ancien produit du centre de formation de Tottenham est interrogé sur les responsabilités
Mission impossible : De Zerbi parviendra-t-il à sortir les Spurs de la zone de relégation ?
Il y a douze mois, Ange Postecoglou conduisait un club censé appartenir au mythique « Big Six » vers son plus mauvais classement de l’ère Premier League. Ce revers avait été en partie masqué par un succès en Ligue Europa, mettant fin à 17 ans d’attente pour un titre majeur.
Malgré ce succès européen, un changement d’entraîneur a été opéré l’été dernier : Thomas Frank a pris les commandes, mais n’est resté que huit mois. Son successeur par intérim, Igor Tudor, a été limogé après seulement sept matchs sans la moindre victoire en championnat.
Roberto De Zerbi, fraîchement arrivé en provenance de Brighton, est le dernier en date à avoir répondu à l’appel de détresse des Spurs. Alors que les blessures s’accumulent, il découvre à ses dépens que la mission au Tottenham Hotspur Stadium pourrait s’avérer si impossible que même Tom Cruise, dans son rôle de héros invincible, serait voué à l’échec.
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Quinze matchs sans victoire : qui est responsable des difficultés de Tottenham ?
La série actuelle sans victoire, qui mine le moral, atteint désormais 15 matchs – l’année 2026 n’ayant encore offert aucun motif de satisfaction – et il faut combler un écart de deux points pour sortir de la zone de relégation et éviter la chute en Championship.
Comment les Spurs ont-ils pu connaître une chute aussi spectaculaire et qui en est responsable ? Interrogé par GOAL, M’Poku – ancien joueur du centre de formation où il a côtoyé Harry Kane et désormais évoluant pour Yanited en Baller League UK – répond avec autorité : « Je pense que chacun doit assumer ses propres responsabilités. De l’extérieur, on ne sait même pas qui blâmer.
Je pense que Daniel Levy a réalisé un excellent travail jusqu’à présent et, sur le plan commercial, le club est probablement le plus rentable et le plus stable financièrement. En revanche, sur le plan sportif, les Spurs n’ont jamais vraiment eu de vision ni de méthodologie.
Ces dernières années, chaque entraîneur est arrivé avec ses idées, a appliqué son propre plan, puis est parti. Un autre est arrivé, puis un autre encore. Il n’y a jamais eu de véritable stratégie, de méthodologie footballistique comparable à celle d’Arsenal, de l’Ajax ou de Liverpool. »
Tottenham risquerait-il de se retrouver coincé s'il était relégué en Championship ?
Tandis que leurs rivaux nationaux et européens ont trouvé la stabilité dont les Spurs rêvent aujourd’hui, la menace est bien réelle : la situation pourrait encore s’aggraver, un exode massif des meilleurs joueurs se profilant, avant que le club ne commence à rebondir.
Si le club est relégué, il pourrait, malgré les indemnités de relégation et ses solides ressources financières, éprouver des difficultés à remonter immédiatement en Premier League.
Or, le Championship est un championnat réputé pour son intensité et ses résultats imprévisibles. La saison 2026-2027 s’annonce d’ailleurs particulièrement relevée, avec un Wrexham prêt à investir massivement sous la direction de ses propriétaires hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob Mac, ainsi qu’un Birmingham City dirigé par la légende du football américain Tom Brady.
Interrogé sur un éventuel enlisement des Spurs, l’expérimenté M’Poku, 34 ans, qui a joué en Belgique, en Grèce, en Italie, à Abu Dhabi et en Turquie, estime : « Je ne crois pas qu’ils vont stagner ni qu’ils vont descendre. J’espère me tromper. »
- Baller League UK
Calendrier de Tottenham pour la saison 2025-2026 : prochain rendez-vous, un match décisif contre les Wolves
Prochain rendez-vous crucial pour Tottenham : les Spurs se rendent chez les Wolves, lanterne rouge, samedi, dans un match déjà étiqueté « à gagner ».
M’Poku, qui suivra la rencontre à distance, prépare déjà son retour à la Copper Box Arena, où Yanited cherchera à rebondir après une défaite démoralisante (8-1 contre Prime FC, emmené par KSI).
La saison 3 de la Baller League est à suivre en direct sur www.youtube.com/@BallerLeagueUK.