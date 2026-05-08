Que se passe-t-il au Real Madrid ? Les préparatifs chaotiques du Clásico mettent en évidence la nécessité pour les Blancos de se renouveler cet été, tandis que Florentino Pérez évalue le coût financier du transfert de Kylian Mbappé

Du moins, jusqu’à ce jeudi matin. La situation aurait couvé toute la saison, et jeudi matin, ses conséquences se sont manifestées. Si le déclencheur précis demeure flou, plusieurs éléments factuels ont filtré : Federico Valverde a effectué un tacle appuyé sur Aurélien Tchouameni à l’entraînement, ce dernier a vivement protesté, et une altercation physique a éclaté dans les vestiaires de Valdebebas. Valverde s’est alors cogné la tête contre une table et a dû être transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un « traumatisme crânio-cérébral » qui l’écartera des terrains pendant 10 à 14 jours.

Il ne s’agit certes pas d’une rixe armée entre bandes rivales, mais cette escalade est déconcertante et conclut de manière étrange une saison déjà déroutante à Madrid. Un club peut traverser des difficultés sportives, mais en venir aux mains, envoyer un coéquipier à l’hôpital et exposer le conflit au grand jour constitue un tout autre problème.

Depuis plusieurs mois, le club marche sur une corde raide : disputes, querelles internes et accusations de trahison ont émaillé la saison. Cette fois, le groupe, plus divisé que jamais, a franchi un cap en optant pour la violence. Le titre, déjà presque perdu, pourrait définitivement filer lors du Clasico. L’été s’annonce crucial pour l’avenir du club. D’ici là, un Clásico se profile : si Madrid ne l’emporte pas, le titre échappera officiellement au club. La situation, à l’instant, ne pourrait être plus critique dans la capitale espagnole…