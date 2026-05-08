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Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle

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Que se passe-t-il au Real Madrid ? Les préparatifs chaotiques du Clásico mettent en évidence la nécessité pour les Blancos de se renouveler cet été, tandis que Florentino Pérez évalue le coût financier du transfert de Kylian Mbappé

Analysis
Real Madrid
A. Tchouameni
Kylian Mbappé
F. Valverde
LaLiga
FEATURES
FC Barcelone vs Real Madrid

Les tensions ont fini par éclater au Real Madrid, au point que des coéquipiers en sont venus aux mains. Depuis le début de la saison, l’atmosphère était déjà électrique en coulisses. Chez les Blancos, c’est souvent le cas, surtout lors de ces rares exercices où la vitrine reste vide de trophées. Les rumeurs de mécontentement circulent, la presse locale s’emballe… mais ces bruits se concrétisent rarement.

Du moins, jusqu’à ce jeudi matin. La situation aurait couvé toute la saison, et jeudi matin, ses conséquences se sont manifestées. Si le déclencheur précis demeure flou, plusieurs éléments factuels ont filtré : Federico Valverde a effectué un tacle appuyé sur Aurélien Tchouameni à l’entraînement, ce dernier a vivement protesté, et une altercation physique a éclaté dans les vestiaires de Valdebebas. Valverde s’est alors cogné la tête contre une table et a dû être transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué un « traumatisme crânio-cérébral » qui l’écartera des terrains pendant 10 à 14 jours.

Il ne s’agit certes pas d’une rixe armée entre bandes rivales, mais cette escalade est déconcertante et conclut de manière étrange une saison déjà déroutante à Madrid. Un club peut traverser des difficultés sportives, mais en venir aux mains, envoyer un coéquipier à l’hôpital et exposer le conflit au grand jour constitue un tout autre problème.

Depuis plusieurs mois, le club marche sur une corde raide : disputes, querelles internes et accusations de trahison ont émaillé la saison. Cette fois, le groupe, plus divisé que jamais, a franchi un cap en optant pour la violence. Le titre, déjà presque perdu, pourrait définitivement filer lors du Clasico. L’été s’annonce crucial pour l’avenir du club. D’ici là, un Clásico se profile : si Madrid ne l’emporte pas, le titre échappera officiellement au club. La situation, à l’instant, ne pourrait être plus critique dans la capitale espagnole…

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Kylian Mbappé et le mercato estival 2024 : une période mouvementée

    Il est vrai qu’il est difficile de trouver des points de repère ici. Mais jeter un coup d’œil à la chronologie des événements est sans doute le point de départ le plus raisonnable. Tout cela remonte en réalité à l’été 2024, lorsque Madrid a réalisé un transfert majeur : celui de Kylian Mbappé. Il faut tout d’abord préciser que Mbappé n’est pas la raison pour laquelle son coéquipier a été hospitalisé, mais son arrivée a marqué le début d’une période de dysfonctionnement au sein du Real Madrid.

    Avant l’arrivée du Français, le club affichait un climat serein. Vinicius Jr et Jude Bellingham formaient un duo complémentaire et efficace, Rodrygo brillait, Carlo Ancelotti maintenait un vestiaire soudé, et le public partageait cette bonne ambiance. Les cadres Toni Kroos et Luka Modric transmettaient leur expérience, tandis que Dani Carvajal renaissait sportivement malgré l’approche de la quarantaine.

    Mais cet été-là, la donne a changé : Mbappé est arrivé, Kroos est parti. Un véritable leader du vestiaire a disparu au moment où une superstar à l’effet d’une bombe atomique faisait son entrée. Mbappé ne s’est pas intégré dès le départ. C’est un joueur qui n’a jamais adhéré aux concepts de « systèmes » ou de « défense » ; Il évolue dans sa propre dimension, très agréable quand il bat les records de buts de Cristiano Ronaldo, mais peu profitable en termes de titres. Madrid est éliminé de la Ligue des champions et voit Barcelone reconquérir la Liga. En bout de course, Ancelotti, frustré, demande à Vinicius et Mbappé de porter l’attaque dans un 4-4-2 qui ne convainc pas.

    Plus encore, cette saison restera marquée par une campagne virulente contre les arbitres : Real Madrid TV, bien qu’officiellement indépendante, a diffusé un montage accusant les officiels d’être pro-Barça et anti-Madrid, une réaction perçue comme aussi puérile que contre-productive.

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  • xabi alonso(C)Getty Images

    Xabi Alonso, le stratège qui a semé le trouble

    Xabi Alonso incarnait alors un véritable sauveur. Son Bayer Leverkusen faisait l’admiration de l’Europe : une équipe jeune, technique, bien équilibrée, un régal pour les yeux. Le stratège espagnol venait de détrôner le Bayern Munich de son piédestal en Bundesliga et semblait filer vers la gloire.

    Le Real Madrid l’a recruté en avance pour la Coupe du monde des clubs, même si Alonso aurait préféré arriver dès juillet. Cet été là fut étrange. Le club madrilène n’était pas mauvais, mais loin d’être brillant. Peu d’observateurs ont donc été surpris lorsque le Paris Saint-Germain l’a dominé en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Après la rencontre, le club madrilène a refusé de présenter ses joueurs aux médias, et Alonso a précisé que l’équipe alignée n’était pas encore la sienne.

    Pourtant, l’équipe qu’il dirigeait n’était pas non plus transcendante. L’ancien milieu de terrain madrilène a réclamé trop de ses joueurs, trop vite, cherchant à transformer un groupe d’individus en une machine parfaitement huilée. Alonso est un excellent entraîneur qui dirigera un jour une autre grande équipe, mais il a peut-être trop « sur-coaché », et l’ambiance s’est rapidement détériorée. Une dispute publique avec Vinicius et des tensions avec Mbappé ont illustré ces frictions. Un mélange de blessures, de difficultés à intégrer les nouvelles recrues et, soyons honnêtes, un manque de conviction d’Alonso devant les médias ont conduit l’entraîneur à un combat perdu d’avance. Il a quitté le club le 12 janvier, un jour après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. À ce stade, le Real comptait quatre points de retard sur le Barça et avait déjà été battu par Manchester City, Liverpool et, plus préoccupant, le Celta Vigo.

    Plus préoccupant encore, le vestiaire semblait en pleine tourmente : le mécontentement de Vinicius se voyait à l’œil nu et Alonso, sans cesse interrogé sur l’ambiance, la culture et le malaise général, tentait de coacher plutôt que de faire office de baby-sitter – une mission dont personne ne voulait.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Alvaro Arbeloa : des options limitées

    Ainsi débuta l’ère Álvaro Arbeloa. Dès sa première conférence de presse, le nouveau coach affichait une certitude tranquille : le Real Madrid, selon lui, est destiné à gagner. Le Real Madrid, martelait-il, est une institution qui doit gagner des titres. Lors de sa première conférence de presse, il a axé son discours sur deux idées : il allait remporter des trophées et il comptait satisfaire tout le monde. Vinicius, alors en pleine frustration, avait simplement besoin d’un peu d’amour, répétait-il. Selon lui, il suffisait de faire circuler le ballon, de donner quelques consignes simples et de laisser l’équipe s’exprimer pour que les résultats suivent.

    Il s’est vite avéré que cette approche était illusoire. Si Vinicius paraissait effectivement plus épanoui — sa célébration avec un câlin face aux caméras après un but contre Monaco en témoignait —, les performances sportives ont immédiatement déçu. Présent sur le banc, Arbeloa a d’abord vu son équipe, composée exclusivement de jeunes issus de la cantera, éliminée par Albacete, club de deuxième division, en Coupe.

    Depuis janvier, il a perdu sept rencontres, dont des revers face à Getafe, Osasuna et Majorque, et laissé filer des points contre Gérone et le Real Betis. S’incliner face au Bayern Munich, quart de finaliste de Ligue des champions, n’est pas une honte, mais les Madrilènes ont été largement dominés. Le flou autour du statut définitif ou intérimaire de l’ancien défenseur a constamment constitué un signal d’alarme, et il est impensable qu’il reste sur le banc la saison prochaine.

  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    Un bruit de fond assourdissant

    Perdre fait partie du jeu, mais le bruit de fond était franchement préoccupant. Ces derniers mois, une série d’incidents isolés – aussi bien privés que publics – a souligné l’incapacité du coach à maîtriser son vestiaire et des relations très tendues entre certains joueurs. En avril, le défenseur expérimenté Antonio Rüdiger a ainsi été impliqué dans une « vive altercation » avec un autre joueur du groupe professionnel. Il s’est ensuite excusé et a invité ses coéquipiers et leurs familles à déjeuner.

    Une semaine plus tard, Mbappé s’est disputé avec un membre du staff technique madrilène, que le quotidien sportif espagnol a simplement décrit comme un « assistant non identifié ». Ce dernier avait signalé le Français hors-jeu lors d’un exercice d’entraînement. L’attaquant a contesté la décision et s’est exprimé « avec colère et en termes insultants », selon The Athletic. Si la compétition peut parfois déclencher des étincelles dans le football, la divulgation publique de ces accrochages, dans un club déjà fragilisé, reste préoccupante. Aucun déjeuner réparateur n’a suivi de la part de Mbappé.

    Mbappé n’a pas arrangé les choses en début de semaine : touché contre le Real Betis, il a préféré rejoindre sa compagne en Italie plutôt que de suivre sa rééducation au centre d’entraînement. Si l’attaquant est libre de gérer son temps comme il l’entend, nombreux sont ceux qui estiment qu’une telle absence n’est pas propice à l’esprit d’équipe.

    Alvaro Arbeloa a rapidement pris ses distances : « La gestion des joueurs blessés est entièrement supervisée par le staff médical du club ; c’est lui qui décide quand un joueur doit se rendre à Valdebebas ou non », a-t-il déclaré.

    Selon plusieurs sources, il aurait toutefois mal pris la décision du joueur. D’autres incidents ont émaillé cette période : Carvajal, encore convalescent après un coup reçu, a semblé railler le manque d’engagement défensif de Trent Alexander-Arnold depuis le banc ; Bellingham, étonnamment relégué au second plan dans le feuilleton madrilène cette année, a critiqué les arbitres après une défaite en Ligue des champions contre le Bayern ; Arda Güler a écopé d’un carton rouge pour avoir contesté avec véhémence les décisions de l’arbitre ; et six joueurs ne s’adresseraient plus à l’entraîneur.

  • AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images

    Comment cette situation a-t-elle pu perdurer ?

    Nous revenons donc au dernier point de friction. C'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Dans les grands clubs, les rumeurs de clans au sein du vestiaire ne manquent jamais lorsque la situation se complique : certains groupes ne s'entendraient pas, des cliques se formeraient, certains joueurs seraient carrément mis à l'écart. Tout cela alimente souvent les réseaux sociaux, mais lorsque des visites à l'hôpital s'imposent, la situation devient très concrète.

    La grande question est : pourquoi avoir laissé la situation s’envenimer aussi longtemps ? Si l’arrivée de Mbappé et cet étrange été 2024 ont été si toxiques, pourquoi Madrid n’a-t-il pas su y remédier ? La réponse, aussi évidente que dérangeante, est que Madrid ne sait pas perdre. Ce club a toujours été peuplé de personnalités fortes, dirigé par de grands entraîneurs et tenu en respect par des dirigeants avisés. Les fortes personnalités sont toujours là, mais les egos capables de préserver l’harmonie ont disparu. À Madrid, on a toujours pensé que la victoire résolvait tout : gérer les crises devient plus simple quand le palmarès s’allonge.

    Sauf que, fait rare, le Real traverse deux saisons blanches. Le club peine à accepter une évidence : pour ne pas perdre, il faudrait davantage d’harmonie, moins d’égos et un objectif commun. Or gagner n’est pas aisé, surtout quand le Barça brille en Liga et qu’une poignée d’équipes en C1 semblent plus fortes.

    Pire, si le Real ne bat pas son rival catalan sur sa pelouse ce week-end, le titre risque bien de filer une nouvelle fois chez les Blaugrana.

  • FBL-ESP-CUP-REAL MADRIDAFP

    Un été de mécontentement ?

    Et maintenant ? Selon les dernières rumeurs, Florentino Pérez, président autoritaire et souvent contesté du Real Madrid, aurait concocté un plan pour le moins audacieux : réengager José Mourinho. Une idée qui paraît pour le moins discutable. Le club merengue aurait davantage besoin d’un leader capable d’unifier le vestiaire tout en apportant une véritable vision tactique. Or ce dont le club n’a pas besoin, c’est d’un autoritaire sur le déclin, qui se fait des ennemis partout où il passe et risque d’accentuer encore les fractures existantes.

    Et après ? L’été s’annonce crucial, mais le Real Madrid ne compte guère de poids morts. Aucun joueur ne paraît remplaçable, et encore moins transférable : Valverde, vice-capitaine, vaut plusieurs millions ; Tchouameni verrouille le milieu défensif ; Rudiger devrait même prolonger d’un an. Seuls Carvajal, David Alaba et Dani Ceballos, tous trois remplaçants, semblent partis.

    Les Blancos sont donc à la croisée des chemins. Ils pourraient tout bouleverser : se séparer de Vinicius ou céder Valverde. Ils pourraient aussi laisser partir Eduardo Camavinga ou Brahim Diaz. Certains plaident pour un grand ménage, l’arrivée de Mourinho et un effectif remanié autour du Portugais, de Mbappé et de dix autres. Ou, plus simplement, respecter la méthode madrilène : tenter de gagner sans se tirer dans les pattes.

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