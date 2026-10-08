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« Que peut-on dire ? » - Frank Lampard réagit au verdict de culpabilité de Manchester City alors que l’entraîneur de Coventry revient sur son passage à l’Etihad
Lampard reste prudent après le verdict
Lampard a opté pour une approche mesurée au moment d'évoquer les récentes informations concernant les malversations financières de Manchester City, qui ont vu le géant de la Premier League reconnu coupable de graves infractions avant de faire immédiatement appel. La commission indépendante a statué que City avait mis en place des contrats « fictifs » avec plusieurs partenaires commerciaux entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018 dans le cadre d'un « système de financement déguisé » afin de gonfler artificiellement les revenus du club de 830 M£. Cependant, City a fermement maintenu son innocence, qualifiant le jugement de simple « opinion » contenant « de claires erreurs matérielles, de droit, de principe et de fait », tout en estimant le verdict peu fiable.
L'ancien milieu de terrain de l'Angleterre a reconnu la gravité de la situation, tout en soulignant que la procédure judiciaire en cours limite ce qui peut être dit publiquement. « Nous avons tous vu les informations, c'est évidemment une grande nouvelle, Manchester City fait appel, a déclaré Lampard. Je suppose que c'est ma réaction, n'est-ce pas ? Que pouvez-vous dire quand une procédure d'appel est en cours ? Je ne suis pas au cœur de l'affaire, j'en suis totalement extérieur. J'ai joué pour Manchester City il y a longtemps maintenant, pendant un an. Nous allons attendre de voir quel sera le résultat de l'appel, et ensuite. Je ne connais pas du tout le calendrier. »
- AFP
Le respect pour Maresca malgré l’incertitude
Malgré le nuage qui plane au-dessus de ses anciens employeurs, Lampard n'a pas tardé à apporter son soutien à son homologue Enzo Maresca. L'ancien entraîneur de Chelsea a succédé à Pep Guardiola à Manchester City cet été et a réalisé un début de saison impressionnant, occupant la tête du classement de Premier League avec un maximum de 15 points. La direction actuelle de City et le staff technique sont désormais confrontés à la difficile tâche de maintenir le niveau de performance sur le terrain alors que les batailles juridiques du club monopolisent les gros titres.
« Je suis à l'écart de tout ça, a expliqué Lampard lorsque la conversation a porté sur l'impact potentiel sur la saison compétitive de City. J'ai ce travail et mes, pas problèmes, mais les choses sur lesquelles je dois travailler et j'ai toujours du respect pour un entraîneur, quelle que soit la situation, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. C'est évidemment quelque chose que nous savons, mais c'est évidemment un immense club de football aujourd'hui, avec un énorme effectif de joueurs de qualité, donc nous verrons. »
Sur les traces du lien avec l’Etihad
Le passage de Lampard chez le club bleu de Manchester reste l’un des chapitres les plus singuliers de l’histoire de la Premier League. Présenté comme joueur du New York City FC en juillet 2014 en vue de la campagne MLS 2015, le milieu de terrain a d’abord rejoint Manchester City dans le cadre de ce qui avait été présenté comme un prêt de courte durée pour la saison 2014-2015.
Cet arrangement temporaire s’est toutefois rapidement transformé en séjour plus long, puisque son passage à l’Etihad Stadium a été prolongé jusqu’à la fin de la saison. La situation a suscité une vive controverse lorsqu’il est apparu qu’il n’avait signé qu’un engagement non contraignant avec le club américain, plutôt qu’un contrat en bonne et due forme.
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Dernières années de carrière et retraite
Pendant son passage à Manchester, Lampard a prouvé qu’il avait encore beaucoup à offrir au plus haut niveau. Il a réussi à inscrire huit buts et à délivrer trois passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues.
Le milieu de terrain expérimenté a finalement rejoint le New York City FC, où il a passé deux saisons en Major League Soccer. Son passage aux États-Unis a été productif, puisqu’il a inscrit 15 buts en 31 matches avant l’expiration de son contrat en novembre 2016, puis sa retraite quelques mois plus tard.
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