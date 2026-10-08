Lampard a opté pour une approche mesurée au moment d'évoquer les récentes informations concernant les malversations financières de Manchester City, qui ont vu le géant de la Premier League reconnu coupable de graves infractions avant de faire immédiatement appel. La commission indépendante a statué que City avait mis en place des contrats « fictifs » avec plusieurs partenaires commerciaux entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018 dans le cadre d'un « système de financement déguisé » afin de gonfler artificiellement les revenus du club de 830 M£. Cependant, City a fermement maintenu son innocence, qualifiant le jugement de simple « opinion » contenant « de claires erreurs matérielles, de droit, de principe et de fait », tout en estimant le verdict peu fiable.

L'ancien milieu de terrain de l'Angleterre a reconnu la gravité de la situation, tout en soulignant que la procédure judiciaire en cours limite ce qui peut être dit publiquement. « Nous avons tous vu les informations, c'est évidemment une grande nouvelle, Manchester City fait appel, a déclaré Lampard. Je suppose que c'est ma réaction, n'est-ce pas ? Que pouvez-vous dire quand une procédure d'appel est en cours ? Je ne suis pas au cœur de l'affaire, j'en suis totalement extérieur. J'ai joué pour Manchester City il y a longtemps maintenant, pendant un an. Nous allons attendre de voir quel sera le résultat de l'appel, et ensuite. Je ne connais pas du tout le calendrier. »