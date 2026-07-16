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Que lui a dit Jude Bellingham ? La star anglaise livre les détails de son vif accrochage avec la légende argentine lors de la demi-finale perdue de la Coupe du monde
Bellingham minimise son échange houleux avec Messi
Un accrochage a émaillé la victoire 2-1 de l’Argentine face à l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde. En première période, Bellingham et Messi ont été impliqués dans une vive altercation suite à une décision arbitrale favorable à la sélection sud-américaine. L’incident a immédiatement focalisé l’attention, mais Bellingham a écarté toute idée de contentieux après la rencontre. Il a insisté sur le fait que l’échange portait sur une faute et s’inscrivait simplement dans l’intensité émotionnelle propre à un tel événement.
- AFP
Bellingham dévoile les détails de la conversation
Après la rencontre, Bellingham a expliqué que cet échange était né d’un désaccord sur une décision arbitrale. Le milieu de terrain anglais a précisé que les deux joueurs évoquaient des incidents distincts et a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de plus à en dire.
« La discussion avec Messi ? En fait, on se disputait à propos d’une faute. Ce n’était rien de grave. Je suis sûr que tout le monde va en faire toute une histoire, mais ce n’était rien », a expliqué Bellingham, cité par AS.
« Je pensais qu’il y avait eu une faute un peu plus tôt, et il m’a dit : “Et celle sur laquelle j’ai été victime d’une faute ?” Et j’ai répondu : “Tu es assez costaud pour l’encaisser”, tu vois ce que je veux dire. »
Malgré la déception, le respect demeure pour l’Angleterre
Malgré l’intensité des émotions durant la rencontre, Jude Bellingham a tenu à saluer Lionel Messi après le coup de sifflet final. L’international anglais a qualifié d’« honneur » son face-à-face avec le capitaine argentin, même si la défaite a laissé un goût amer. Il est également revenu sur l’échec de l’Angleterre à mettre fin à sa longue disette de titres majeurs, et a présenté ses excuses aux supporters.
« Évidemment, je suis du côté des vaincus, et ça fait très mal, mais c’est un privilège d’affronter l’un des meilleurs », a-t-il déclaré. « C’est tellement déchirant. Je voulais faire partie de cette équipe d’Angleterre qui aurait enfin réussi. Me retrouver ici à dire aux supporters ce qu’ils entendent probablement depuis des années et des années, c’est vraiment déchirant. Je suis désolé. »
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L'Angleterre espère se remettre d'une nouvelle élimination en demi-finale
L'Angleterre doit désormais se ressaisir après sa douloureuse défaite en demi-finale de la Coupe du monde. Bellingham et ses coéquipiers se préparent pour le match pour la troisième place contre la France, samedi.
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