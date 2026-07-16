Après la rencontre, Bellingham a expliqué que cet échange était né d’un désaccord sur une décision arbitrale. Le milieu de terrain anglais a précisé que les deux joueurs évoquaient des incidents distincts et a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien de plus à en dire.

« La discussion avec Messi ? En fait, on se disputait à propos d’une faute. Ce n’était rien de grave. Je suis sûr que tout le monde va en faire toute une histoire, mais ce n’était rien », a expliqué Bellingham, cité par AS.

« Je pensais qu’il y avait eu une faute un peu plus tôt, et il m’a dit : “Et celle sur laquelle j’ai été victime d’une faute ?” Et j’ai répondu : “Tu es assez costaud pour l’encaisser”, tu vois ce que je veux dire. »