AFP
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Que faisait Igor Tudor ? Les supporters sont convaincus que l'entraîneur de Tottenham a commis une erreur embarrassante concernant Arne Slot avant le match contre Liverpool
Confusion sur la ligne de touche à Anfield
Tudor a apparemment confondu Allan Dixon, responsable des relations avec les joueurs de Tottenham Hotspur, avec l'entraîneur de Liverpool, Slot, avant le coup d'envoi dimanche après-midi. L'entraîneur de 47 ans, qui a connu des débuts difficiles à la tête de l'équipe en tant qu'entraîneur par intérim, a été vu s'approchant de Dixon par derrière alors que celui-ci sortait du tunnel. Pensant apparemment saluer son homologue, Tudor a tapoté le bras de Dixon et a brièvement échangé quelques mots avec lui tout en passant un bras autour de ses épaules. Tudor s'est ensuite rapidement éloigné, et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, laissant les supporters convaincus qu'il avait commis une énorme gaffe.
- Getty Images Sport
Un point crucial marqué
Malgré un début de match difficile, Tudor a finalement réussi à éviter la défaite pour la première fois depuis son arrivée, son équipe ayant réussi à revenir au score pour arracher un match nul 1-1 âprement disputé face aux Reds. Les locaux ont pris l'avantage dès le début de la rencontre grâce à Dominik Szoboszlai, qui a trouvé le chemin des filets à la 18e minute. Liverpool a dominé une grande partie de la rencontre, mais les visiteurs ont fait preuve de résilience. Leur persévérance a porté ses fruits dans les dernières minutes du match lorsque Richarlison a marqué à la 90e minute pour arracher un point crucial. Ce but égalisateur spectaculaire en fin de match a offert une rare lueur d'espoir.
Les craintes de relégation s'intensifient
Ce point durement gagné à Anfield intervient alors que le Croate subit une pression énorme, lui qui n'avait pas réussi à décrocher la moindre victoire lors de ses quatre premiers matches. À l'issue de la journée du week-end, le club du nord de Londres occupe actuellement la 16e place du classement de la Premier League. Il totalise 30 points, juste devant Nottingham Forest et West Ham United (29 points), et reste à l'abri de la zone de relégation d'une courte tête. À seulement huit matchs de la fin de la saison 2025/26, la perspective d'une relégation inimaginable en Championship continue de peser lourdement sur le club.
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Quelle sera la prochaine étape pour Tottenham ?
L'attention se tourne désormais vers un calendrier redoutable, qui commence par le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA en milieu de semaine contre l'Atlético Madrid, où ils devront rattraper un lourd déficit de 5-2 concédé lors du match aller. Après leurs exploits européens, l'attention se reporte sur une lutte cruciale pour le maintien en championnat. Dimanche prochain, ils accueillent Nottingham Forest, 17e au classement, pour un match décisif de six points dans la lutte contre la relégation, avant de se rendre à Sunderland. La fin de saison réserve également des épreuves délicates contre Brighton, les Wolverhampton Wanderers, Aston Villa et Chelsea, avant que les Spurs ne concluent la saison à domicile contre Everton le 24 mai. La fin de saison s'annonce tendue.
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