Que faisait Igor Tudor ? Les supporters sont convaincus que l'entraîneur de Tottenham a commis une erreur embarrassante concernant Arne Slot avant le match contre Liverpool

Malgré un début de match difficile, Tudor a finalement réussi à éviter la défaite pour la première fois depuis son arrivée, son équipe ayant réussi à revenir au score pour arracher un match nul 1-1 âprement disputé face aux Reds. Les locaux ont pris l'avantage dès le début de la rencontre grâce à Dominik Szoboszlai, qui a trouvé le chemin des filets à la 18e minute. Liverpool a dominé une grande partie de la rencontre, mais les visiteurs ont fait preuve de résilience. Leur persévérance a porté ses fruits dans les dernières minutes du match lorsque Richarlison a marqué à la 90e minute pour arracher un point crucial. Ce but égalisateur spectaculaire en fin de match a offert une rare lueur d'espoir.