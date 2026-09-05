Le champion en titre de Premier League s’attendait peut-être à un après-midi tranquille face au Coventry City en difficulté de Frank Lampard, mais Donnarumma en a décidé autrement lors d’un début de match chaotique.

Au cours des huit premières minutes, le gardien italien a semé l’inquiétude dans les tribunes avec une série d’erreurs inhabituelles. La première véritable alerte est survenue lorsqu’une simple passe en retrait d’Abdukodir Khusanov a semblé prendre complètement au dépourvu l’ancien du PSG, provoquant un dégagement désespéré sur sa ligne. Le ballon semblait filer vers le but, et Donnarumma est parvenu à l’écarter avant qu’il ne franchisse la ligne.