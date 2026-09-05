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Que faisait Donnarumma ?! Le gardien de Manchester City échappe à DEUX grosses frayeurs d’entrée contre Coventry après un début hésitant à l’Etihad
La bourde de Donnarumma manque de donner l’avantage à Coventry
Le champion en titre de Premier League s’attendait peut-être à un après-midi tranquille face au Coventry City en difficulté de Frank Lampard, mais Donnarumma en a décidé autrement lors d’un début de match chaotique.
Au cours des huit premières minutes, le gardien italien a semé l’inquiétude dans les tribunes avec une série d’erreurs inhabituelles. La première véritable alerte est survenue lorsqu’une simple passe en retrait d’Abdukodir Khusanov a semblé prendre complètement au dépourvu l’ancien du PSG, provoquant un dégagement désespéré sur sa ligne. Le ballon semblait filer vers le but, et Donnarumma est parvenu à l’écarter avant qu’il ne franchisse la ligne.
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Manchester City échappe à un drame sur sa ligne de but
Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés pour savoir si le ballon avait réellement franchi la ligne blanche, de nombreux supporters adverses estimant que les champions avaient bénéficié d’une décision de non-but favorable.
Cependant, cette frayeur n’a guère apaisé les nerfs des hôtes, qui ont eu du mal à conserver leur sérénité habituelle en défense. C’était un début étrange pour un gardien du calibre de Donnarumma, surtout face à une équipe qui n’avait pas pris le moindre point lors de ses deux premiers matches. Le jeu au pied hésitant de l’Italien et sa prise de décision incertaine ont offert à Coventry une lueur d’espoir de pouvoir créer l’un des plus gros exploits de ce début de saison.
Awoniyi manque une énorme occasion de faire taire l'Etihad
Si le cafouillage sur la ligne de but a servi d’avertissement, le deuxième épisode a été une véritable alerte rouge pour Manchester City. Une passe mal assurée à travers la ligne défensive a permis à Taiwo Awoniyi de partir dans le dos de la défense et de se retrouver seul face au but, laissant Donnarumma exposé dans un face-à-face.
C’était le genre d’occasion dont rêvent les attaquants les plus cliniques, mais l’international nigérian n’a pas su en profiter. Avec le poids des attentes de son pays sur les épaules, l’ancien joueur de Nottingham Forest n’a pu que pousser sa tentative à côté du cadre, gâchant une occasion magnifique de donner l’avantage aux visiteurs.
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Haaland débloque la situation après le retour de Manchester City
Après avoir surmonté la tempête initiale, Manchester City a fini par imposer sa domination, emmené par l’inévitable Erling Haaland. La superstar norvégienne, qui continue de réécrire les livres des records, a été au cœur de tout ce que les locaux ont produit de positif.
Si Carl Rushworth, le gardien de Coventry, s’est montré admirable, il n’a pas pu stopper Haaland éternellement. L’ouverture du score est finalement arrivée lorsque Haaland a marqué de la tête à bout portant pour donner l’avantage 1-0 à City à la pause. Une tête clinique qui a mis en valeur la puissance aérienne de l’attaquant et a rappelé durement à Coventry le prix de ses propres occasions manquées.
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