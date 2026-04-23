Quatrième titre consécutif ! Les femmes du Bayern Munich remportent une nouvelle fois le titre de la Frauen-Bundesliga, tandis que la « Lionne » Georgia Stanway tire sa révérence en beauté

Les Munichoises ont été sacrées championnes 2025-2026 avec quatre journées d’avance, grâce à leur victoire arrachée sur la pelouse de l’Union Berlin et au match nul 0-0 entre Wolfsburg et le Werder Brême. Les réalisations d’Edna Imade et de Barbara Dunst ont été effacées par deux fois par des Berlinoises coriaces, mais la remplaçante Giulia Gwinn a finalement offert le succès au Bayern, qui préserve ainsi son parcours parfait. Cette 19e victoire consécutive, record absolu pour le club, leur permet d’aborder les quatre dernières journées avec un matelas insurmontable de 15 points d’avance en tête du classement.