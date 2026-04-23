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Quatrième titre consécutif ! Les femmes du Bayern Munich remportent une nouvelle fois le titre de la Frauen-Bundesliga, tandis que la « Lionne » Georgia Stanway tire sa révérence en beauté
Le Bayern Munich décroche un quatrième titre consécutif historique.
Les Munichoises ont été sacrées championnes 2025-2026 avec quatre journées d’avance, grâce à leur victoire arrachée sur la pelouse de l’Union Berlin et au match nul 0-0 entre Wolfsburg et le Werder Brême. Les réalisations d’Edna Imade et de Barbara Dunst ont été effacées par deux fois par des Berlinoises coriaces, mais la remplaçante Giulia Gwinn a finalement offert le succès au Bayern, qui préserve ainsi son parcours parfait. Cette 19e victoire consécutive, record absolu pour le club, leur permet d’aborder les quatre dernières journées avec un matelas insurmontable de 15 points d’avance en tête du classement.
Stanway quitte le club en tant que multiple championne.
Si le groupe célèbre son huitième titre consécutif, cette victoire revêt une résonance spéciale pour Stanway, qui a annoncé son départ à l’issue de la saison. La milieu de terrain de 27 ans s’est imposée comme une joueuse de classe mondiale au cours de ses quatre années en Bavière, contribuant à forger une dynastie nationale depuis son arrivée en provenance de Manchester City en 2022. Ayant remporté le championnat à chacune de ses saisons en Allemagne, Stanway s’apprête désormais à faire son retour en Women’s Super League.
Arsenal en pole position pour recruter la star des Lionesses
Alors que le contrat de Stanway touche à son terme, Arsenal est devenu le favori pour recruter la milieu de terrain. Les Gunners, fraîchement couronnés en Ligue des champions, souhaitent s’appuyer sur ses 91 sélections pour renforcer leur effectif et briguer le titre de la WSL la saison prochaine. Plusieurs autres grands clubs européens restent intéressés par la milieu de terrain, qui figure parmi les joueuses anglaises les plus titrées de l’histoire du football féminin.
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Les ambitions continentales sont à l’affiche
Le Bayern n’aura guère le temps de savourer ses victoires : le club bavarois se projette déjà vers le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, programmé ce samedi à l’Allianz Arena. Après cette escale européenne, les futurs champions se rendront à Brême pour un match de championnat reporté, avant de soulever enfin le trophée à domicile face à l’Eintracht Francfort le 9 mai. Affronter une équipe de Barcelone dominante constituera l’épreuve ultime pour la formation de José Barcala, qui aspire à ajouter un premier titre continental à son palmarès national.