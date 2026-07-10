L’arrivée de Batlle était pressentie depuis plusieurs mois : les premières informations concernant un éventuel transfert avaient circulé dès janvier, alors que la joueuse de 27 ans entrait dans les six derniers mois de son contrat avec Barcelone. Chelsea et les London City Lionesses auraient également suivi le dossier, d’après la journaliste Maria Tikas, mais Arsenal a rapidement émergé comme destination la plus probable. Le club londonien a finalement remporté la course et officialisé l’arrivée de Batlle vendredi, jour de ses 27 ans.

Son passage de trois ans au Barça s’achève donc, ponctué de onze titres majeurs, dont deux Ligues des champions, après son retour au club de son enfance en 2023, suite à des étapes à Levante et à Manchester United. De retour en Angleterre et en Women’s Super League, elle espère désormais aider les Gunners à mettre fin à sept ans d’attente pour un nouveau sacre national.

Selon Arseblog, la joueuse aurait signé un contrat de quatre ans, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire.