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Quatre recrues en huit jours ! Arsenal finalise le transfert de la star du FC Barcelone, Ona Batlle, alors que le mercato estival continue à plein régime
C’est officiel : Arsenal a finalisé le recrutement de la défenseure star du FC Barcelone, Ona Batlle.
L’arrivée de Batlle était pressentie depuis plusieurs mois : les premières informations concernant un éventuel transfert avaient circulé dès janvier, alors que la joueuse de 27 ans entrait dans les six derniers mois de son contrat avec Barcelone. Chelsea et les London City Lionesses auraient également suivi le dossier, d’après la journaliste Maria Tikas, mais Arsenal a rapidement émergé comme destination la plus probable. Le club londonien a finalement remporté la course et officialisé l’arrivée de Batlle vendredi, jour de ses 27 ans.
Son passage de trois ans au Barça s’achève donc, ponctué de onze titres majeurs, dont deux Ligues des champions, après son retour au club de son enfance en 2023, suite à des étapes à Levante et à Manchester United. De retour en Angleterre et en Women’s Super League, elle espère désormais aider les Gunners à mettre fin à sept ans d’attente pour un nouveau sacre national.
Selon Arseblog, la joueuse aurait signé un contrat de quatre ans, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire.
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Les premiers mots de Batlle en tant que joueur d'Arsenal
Lors de sa présentation, Ona Batlle, qui portera le maillot n° 22, a déclaré : « Je suis très heureuse et impatiente de commencer. Arsenal est l’un des plus grands clubs du monde et j’ai hâte de vivre la joie de jouer devant nos supporters à l’Emirates Stadium aux côtés de tant de grandes joueuses. Je veux remporter des trophées et je pense que c’est ici que je pourrai y parvenir. »
La responsable des Gunners, Renée Slegers, a ajouté : « Je suis ravie que nous ayons pu faire venir Ona au club. C’est une arrière latérale extrêmement expérimentée, dotée d’un fort esprit offensif et d’excellentes qualités physiques. C’est une gagnante et nous voulons remporter encore plus de victoires ensemble. »
Clare Wheatley, directrice du football féminin à Arsenal, a ajouté : « Le palmarès d’Ona, tant en club qu’en sélection, parle de lui-même : c’est une gagnante confirmée qui a soif de remporter encore plus de trophées. Nous sommes ravis d’accueillir à Arsenal l’une des meilleures défenseuses du monde, et je sais que nos supporters lui réserveront un accueil chaleureux dès son arrivée. »
Le défenseur de renom Batlle arrive à Arsenal pour consolider l’arrière-garde des Gunners, suite au départ de McCabe.
Recruter une joueuse comme Batlle en transfert libre est un coup de maître pour Arsenal. Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne et double championne d’Europe avec le Barça, cette joueuse de 27 ans est une footballeuse de classe mondiale et l’une des meilleures arrières latérales au monde. Elle est capable d’évoluer à son poste de prédilection, celui d’arrière droite, mais aussi à gauche, où elle peut efficacement inverser le jeu pour poser de nouveaux problèmes à ses adversaires.
Il semble d’ailleurs probable que ce soit sur le flanc gauche qu’elle évoluera principalement, suite au départ de McCabe pour Chelsea cet été. La capitaine irlandaise a été un pilier à ce poste pendant la majeure partie de ses 11 années passées dans le nord de Londres et, la star américaine Emily Fox occupant le poste d’arrière droite, Batlle comblera probablement le vide laissé par McCabe.
Son arrivée garantit par ailleurs que les postes d’arrière latéral demeurent parmi les plus solides de l’effectif, l’internationale suédoise Smilla Holmberg et l’Anglaise Taylor Hinds offrant une profondeur de qualité.
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Quatre recrues en huit jours pour Arsenal… Une cinquième serait-elle sur le point d’arriver ?
La signature de Batlle s’inscrit dans la lignée d’un début de mercato estival déjà impressionnant pour Arsenal. Les départs de McCabe, Mead, Victoria Pelova, Laia Codina et Manuela Zinsberger laissaient présager une intersaison chargée pour les Gunners, dont le seul trophée l’an passé fut la première édition de la Coupe des champions féminine de la FIFA. Les recrutements effectués se sont toutefois révélés particulièrement remarquables.
Stanway arrive en tant que l’une des meilleures milieux de terrain au monde et contribuera à réduire la dépendance vis-à-vis de Kim Little et Mariona Caldentey au milieu de terrain, un objectif auquel la signature de l’internationale suisse Géraldine Reuteler apporte également son soutien.
Cerci, elle, apporte de la profondeur à l’attaque et devrait offrir davantage de flexibilité au poste d’Alessia Russo, brillante tant en n°9 qu’en n°10 la saison passée. Enfin, la jeune ailière de 19 ans du RB Leipzig, Lisa Baum, serait sur le point de s’engager, moyennant une indemnité de transfert, selon Arseblog, pour renforcer encore le secteur offensif.
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