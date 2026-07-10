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Quatre recrues en huit jours ! Arsenal finalise le transfert de la star du FC Barcelone, Ona Batlle, alors que ce mercato estival passionnant se poursuit
C’est officiel : Arsenal a finalisé le recrutement de la défenseure du FC Barcelone Ona Batlle.
L’arrivée de Batlle était pressentie depuis plusieurs mois : les premières rumeurs de transfert avaient émergé dès janvier, alors que la joueuse de 27 ans entrait dans les six derniers mois de son contrat avec Barcelone. Chelsea et les London City Lionesses auraient également manifesté leur intérêt, d’après la journaliste Maria Tikas, mais Arsenal a toujours été le club le plus souvent cité. Les Gunners ont finalement remporté la course à sa signature et ont officialisé l’arrivée de Batlle vendredi, jour de ses 27 ans.
Ce transfert met un terme à son séjour de trois ans au Barça, au cours duquel elle a conquis onze titres majeurs, dont deux Ligues des champions, après être revenue dans le club de son enfance en 2023, suite à des passages à Levante et à Manchester United. Elle revient donc en Angleterre et en Women’s Super League avec l’objectif d’aider les Gunners à mettre fin à sept ans d’attente pour un nouveau titre de champion.
Selon Arseblog, la joueuse aurait signé un contrat de quatre ans, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire.
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Les premiers mots de Batlle en tant que joueur d’Arsenal
Lors de sa présentation, Ona Batlle, qui portera le maillot n° 22, a déclaré : « Je suis très heureuse et impatiente de commencer. Arsenal est l’un des plus grands clubs du monde et j’ai hâte de vivre la joie de jouer devant nos supporters à l’Emirates Stadium aux côtés de tant de grandes joueuses. Je veux remporter des trophées et je pense que c’est ici que je pourrai y parvenir. »
La responsable des Gunners, Renée Slegers, a ajouté : « Je suis ravie que nous ayons pu faire venir Ona au club. C’est une arrière latérale extrêmement expérimentée, dotée d’un fort esprit offensif et d’excellentes qualités physiques. C’est une gagnante et nous voulons remporter encore plus de victoires ensemble. »
Clare Wheatley, directrice du football féminin à Arsenal, a ajouté : « Le palmarès d’Ona, tant en club qu’en sélection, parle de lui-même : c’est une gagnante confirmée qui a soif de remporter encore plus de trophées. Nous sommes ravis d’accueillir à Arsenal l’une des meilleures défenseuses du monde, et je sais que nos supporters lui réserveront un accueil chaleureux dès son arrivée. »
Le défenseur de renommée mondiale Batlle arrive à Arsenal pour renforcer l’arrière-garde des Gunners, suite au départ de McCabe.
Recruter une joueuse comme Batlle en transfert libre est un coup de maître pour Arsenal. Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne et double championne d’Europe avec le Barça, cette joueuse de 27 ans est une footballeuse de classe mondiale et l’une des meilleures arrières latérales au monde. Elle est capable d’évoluer à son poste de prédilection, celui d’arrière droite, mais aussi à gauche, où elle peut efficacement inverser le jeu pour poser de nouveaux problèmes à ses adversaires.
Il semble d’ailleurs probable que ce soit sur le flanc gauche qu’elle évoluera principalement, suite au départ de McCabe pour Chelsea cet été. La capitaine irlandaise a été un pilier à ce poste pendant la majeure partie de ses 11 années passées dans le nord de Londres et, la star américaine Emily Fox occupant le poste d’arrière droite, Batlle comblera probablement le vide laissé par McCabe.
Son arrivée garantit par ailleurs que les postes d’arrière latéral demeurent parmi les plus solides de l’effectif, l’internationale suédoise Smilla Holmberg et l’Anglaise Taylor Hinds offrant une profondeur de qualité.
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Quatre recrues en huit jours pour Arsenal… Une cinquième serait-elle sur le point de suivre ?
La signature de Batlle s’inscrit dans la lignée d’un début de mercato estival déjà impressionnant pour Arsenal. Les départs de McCabe, Mead, Victoria Pelova, Laia Codina et Manuela Zinsberger laissaient présager une intersaison chargée pour les Gunners, dont le seul trophée l’an passé fut la première édition de la Coupe des champions féminine de la FIFA. Les recrutements effectués se sont toutefois révélés particulièrement remarquables.
Stanway arrive en tant que l’une des meilleures milieux de terrain au monde et contribuera à réduire la dépendance vis-à-vis de Kim Little et Mariona Caldentey au milieu de terrain, un objectif auquel la signature de l’internationale suisse Géraldine Reuteler apporte également son soutien.
Cerci, elle, apporte de la profondeur à l’attaque et devrait offrir davantage de flexibilité au poste d’Alessia Russo, brillante aussi bien en numéro 9 qu’en numéro 10 la saison passée. Enfin, selon Arseblog, l’ailière de 19 ans du RB Leipzig, Lisa Baum, serait sur le point de s’engager contre indemnité pour renforcer encore les postes offensifs.
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