L’arrivée de Batlle était pressentie depuis plusieurs mois : les premières rumeurs de transfert avaient émergé dès janvier, alors que la joueuse de 27 ans entrait dans les six derniers mois de son contrat avec Barcelone. Chelsea et les London City Lionesses auraient également manifesté leur intérêt, d’après la journaliste Maria Tikas, mais Arsenal a toujours été le club le plus souvent cité. Les Gunners ont finalement remporté la course à sa signature et ont officialisé l’arrivée de Batlle vendredi, jour de ses 27 ans.

Ce transfert met un terme à son séjour de trois ans au Barça, au cours duquel elle a conquis onze titres majeurs, dont deux Ligues des champions, après être revenue dans le club de son enfance en 2023, suite à des passages à Levante et à Manchester United. Elle revient donc en Angleterre et en Women’s Super League avec l’objectif d’aider les Gunners à mettre fin à sept ans d’attente pour un nouveau titre de champion.

Selon Arseblog, la joueuse aurait signé un contrat de quatre ans, assorti d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire.