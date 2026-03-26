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Quatre nouvelles erreurs d'arbitrage en Premier League ont été identifiées, affectant les matchs de Chelsea et d'Arsenal
Les poids lourds pénalisés par des pénalités non sifflées
Lors du récent match d'Arsenal contre Everton, les experts ont estimé que les Gunners auraient dû bénéficier d'un penalty lorsque Michael Keane a commis une faute sur Kai Havertz. Par ailleurs, lors de la rencontre entre Chelsea et Newcastle à Stamford Bridge, les visiteurs se sont vu refuser une occasion évidente lorsque le défenseur des Blues, Reece James, a fait trébucher Malick Thiaw dans la surface de réparation, mais aucun penalty n'a été accordé. Dans les deux cas, le panel a noté que, bien que la décision sur le terrain ait été erronée, le VAR avait techniquement raison de ne pas intervenir, compte tenu du seuil actuel pour infirmer les décisions.
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Carton rouge injustifié pour Gudmundsson et penalty manqué par Brentford
Une autre erreur relevée lors de la dernière journée de championnat concernait Gabriel Gudmundsson, de Leeds United, qui s’est vu attribuer à tort un deuxième carton jaune lors d’un match contre Crystal Palace. Selon les règles actuelles de la Premier League, le VAR ne peut pas intervenir dans les situations de deuxième carton jaune, ce qui a privé Leeds de tout recours pendant la rencontre. Toutefois, ce protocole devrait changer dès la saison prochaine afin de garantir que de telles erreurs, susceptibles de bouleverser le cours d’un match, puissent être corrigées.
Un penalty non sifflé a également été signalé lors du match opposant Brentford aux Wolverhampton Wanderers, au cours duquel Kevin Schade a été retenu par Andre, des Wolves. Alors que le comité indépendant composé de cinq personnes continue d'évaluer chaque incident de chaque journée de championnat, la pression reste forte sur le PGMOL pour qu'il traduise l'amélioration des délais de révision en une plus grande précision, la fiabilité sur le terrain étant restée stable à environ 86 % depuis le début de la saison précédente.
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Les données révèlent une augmentation des erreurs d'arbitrage
La confirmation de ces quatre nouvelles erreurs porte à 54 le nombre total d'erreurs d'arbitrage commises cette saison. Cela représente une augmentation notable par rapport à la même période l'année dernière, où 44 incidents avaient été enregistrés. Ce chiffre comprend à la fois des interventions VAR incorrectes ou manquées, ainsi que des erreurs sur le terrain qui ne répondaient pas aux critères spécifiques justifiant un examen vidéo.
Si le Professional Game Match Officials (PGMOL) soutient que la tendance générale est positive par rapport aux 70 erreurs constatées après 30 matchs lors de la saison 2023-24, les chiffres actuels sont préoccupants. Plus précisément, on a déjà dénombré 18 erreurs de VAR cette saison, ce qui correspond au total de l'ensemble de la saison dernière, alors qu'une partie importante du calendrier reste encore à disputer.
L'efficacité du VAR montre des signes d'amélioration
Malgré l'augmentation du nombre total d'erreurs, le PGMOL a mis en avant certains progrès, notamment en ce qui concerne la rapidité et l'utilisation de la technologie. Les retards causés par les vérifications VAR ont diminué d'environ 25 % au cours des trois dernières saisons. La durée moyenne des temps d'arrêt est passée de 64 secondes en 2023-2024 à seulement 48 secondes cette saison, un chiffre qui inclut le temps consacré aux annonces dans les stades.
Le comité a également observé que les analyses VAR erronées ont légèrement diminué, passant de quatre à trois. De plus, le nombre total d'interventions VAR a baissé de 89 à 83, ce qui, selon la PGMOL, témoigne d'une meilleure prise de décision initiale sur le terrain et d'un respect plus strict du « seuil élevé » requis pour que la technologie intervienne et modifie une décision initiale.