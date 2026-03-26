Quatre nouvelles erreurs d'arbitrage en Premier League ont été identifiées, affectant les matchs de Chelsea et d'Arsenal

Une autre erreur relevée lors de la dernière journée de championnat concernait Gabriel Gudmundsson, de Leeds United, qui s’est vu attribuer à tort un deuxième carton jaune lors d’un match contre Crystal Palace. Selon les règles actuelles de la Premier League, le VAR ne peut pas intervenir dans les situations de deuxième carton jaune, ce qui a privé Leeds de tout recours pendant la rencontre. Toutefois, ce protocole devrait changer dès la saison prochaine afin de garantir que de telles erreurs, susceptibles de bouleverser le cours d’un match, puissent être corrigées.

Un penalty non sifflé a également été signalé lors du match opposant Brentford aux Wolverhampton Wanderers, au cours duquel Kevin Schade a été retenu par Andre, des Wolves. Alors que le comité indépendant composé de cinq personnes continue d'évaluer chaque incident de chaque journée de championnat, la pression reste forte sur le PGMOL pour qu'il traduise l'amélioration des délais de révision en une plus grande précision, la fiabilité sur le terrain étant restée stable à environ 86 % depuis le début de la saison précédente.