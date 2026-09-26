Quatre minutes de folie ! Anthony Gordon et Harry Kane punissent les erreurs de Williams et Cucurella pour renverser l’Espagne

La rencontre a commencé de façon cauchemardesque pour l’équipe de Thomas Tuchel, qui s’est retrouvée menée dès les deux premières minutes après une perte de concentration de Marc Guehi. Le défenseur de Crystal Palace a tergiversé balle au pied juste à l’extérieur de sa propre surface, permettant à l’inévitable Lamine Yamal de lui chiper le ballon. L’adolescent de Barcelone n’a pas hésité, s’engouffrant dans la surface de réparation avant de décocher une frappe enroulée précise qui a touché l’intérieur du poteau avant de tromper un James Trafford impuissant. C’était un moment marquant pour le jeune joueur, puisque Yamal a inscrit le troisième but le plus rapide qu’Angleterre ait jamais encaissé au stade de Wembley, derrière seulement l’historique

Malgré ce revers précoce, l’Angleterre a tenté de garder son calme, même si le pressing haut incessant de l’Espagne et ses transitions rapides ont rendu la tâche incroyablement difficile. Les visiteurs auraient facilement pu alourdir le score avant la demi-heure de jeu sans le manque de réalisme de Ferran Torres. L’attaquant a vu une reprise de volée être annulée pour hors-jeu, avant de manquer plus tard une énorme occasion en face-à-face après avoir été lancé par une passe millimétrée de Rodri.



