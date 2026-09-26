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Quatre minutes de folie ! Anthony Gordon et Harry Kane punissent les erreurs de Williams et Cucurella pour renverser l’Espagne
Yamal entre dans l’histoire au milieu du chaos défensif
La rencontre a commencé de façon cauchemardesque pour l’équipe de Thomas Tuchel, qui s’est retrouvée menée dès les deux premières minutes après une perte de concentration de Marc Guehi. Le défenseur de Crystal Palace a tergiversé balle au pied juste à l’extérieur de sa propre surface, permettant à l’inévitable Lamine Yamal de lui chiper le ballon. L’adolescent de Barcelone n’a pas hésité, s’engouffrant dans la surface de réparation avant de décocher une frappe enroulée précise qui a touché l’intérieur du poteau avant de tromper un James Trafford impuissant. C’était un moment marquant pour le jeune joueur, puisque Yamal a inscrit le troisième but le plus rapide qu’Angleterre ait jamais encaissé au stade de Wembley, derrière seulement l’historique
Malgré ce revers précoce, l’Angleterre a tenté de garder son calme, même si le pressing haut incessant de l’Espagne et ses transitions rapides ont rendu la tâche incroyablement difficile. Les visiteurs auraient facilement pu alourdir le score avant la demi-heure de jeu sans le manque de réalisme de Ferran Torres. L’attaquant a vu une reprise de volée être annulée pour hors-jeu, avant de manquer plus tard une énorme occasion en face-à-face après avoir été lancé par une passe millimétrée de Rodri.
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L’Angleterre provoque un spectaculaire retournement de situation à Wembley
Alors que le public local commençait à s’impatienter, une soudaine montée en intensité a complètement renversé le match. À la 36e minute, l’Angleterre a profité d’un rare moment de déséquilibre espagnol pour lancer une contre-attaque éclair. Le ballon a rapidement été remonté en transition avant de parvenir à Anthony Gordon, qui a égalisé pour l’équipe de Thomas Tuchel d’une finition pleine de sang-froid, déclenchant l’enthousiasme du public de Wembley. Un but né d’une pure verticalité, qui a puni une ligne défensive espagnole jusque-là imperméable durant les premières phases de cette rencontre de Ligue des nations.
L’élan a alors totalement basculé en faveur de l’Angleterre, qui a frappé de nouveau seulement quatre minutes plus tard pour prendre l’avantage. Une action bien construite a débouché sur un centre brossé vers le second poteau, où Harry Kane s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre le ballon. La puissante tête du capitaine de l’Angleterre a été nettement déviée par Marc Cucurella, prenant Unai Simon à contre-pied alors que le ballon franchissait lentement la ligne de but.
Batailles tactiques et occasions manquées
Les statistiques de la première période dressaient un tableau curieux de la physionomie du match, l’Angleterre ayant en réalité eu la plus grande part de possession malgré des occasions plus nombreuses pour l’Espagne. À la moitié de cette première période, l’Angleterre avait contrôlé 57 % du ballon, mais avait peiné à enregistrer le moindre tir avant son doublé d’un réalisme clinique. Le milieu espagnol, emmené par Rodri, semblait dicter le tempo, le joueur de Manchester City interceptant sans cesse les passes anglaises et lançant Ferran Torres dans les espaces.
Il y a également eu de la tension autour de l’arbitrage, l’équipe à domicile réclamant un penalty lorsque Lewis-Skelly est tombé dans la surface. Le jeune Anglais a semblé initier le contact avec Fabian Ruiz dans une tentative d’obtenir une faute, mais l’arbitre est resté impassible, au grand dam du public londonien.
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Tenir bon à Wembley
La fin de la première période a vu une équipe d’Angleterre revigorée se battre sur chaque deuxième ballon, tandis que l’Espagne peinait à retrouver la maîtrise qui avait marqué son entame. Jude Bellingham est monté en puissance dans le match, obtenant des fautes et dictant le tempo, tandis que Rodri a vu ses espaces réduits par un pressing anglais plus discipliné.
L’organisation défensive de l’équipe à domicile, si perméable durant les vingt premières minutes, est soudainement apparue solide. L’Angleterre a réussi à gérer les dernières minutes de la période sans nouvelle frayeur, regagnant les vestiaires avec un avantage improbable.
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