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Thomas Hindle

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Quatre heures de joie et de désespoir : comment un restaurant italien de New York a parfaitement su rendre compte du chagrin de l'Italie après avoir raté une troisième Coupe du monde d'affilée

Analysis
Italie
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Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Mardi, l'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour une troisième Coupe du monde consécutive, et un rassemblement organisé dans un restaurant de New York a montré à quel point cette absence du tournoi était douloureuse.

NEW YORK -- L'homme a été très clair dans sa commande :

Prosciutto, mozzarella, pane e una Peroni, per favore

Il était penché au-dessus du comptoir, criant presque à travers la foule vêtue de maillots à la Ribalta Pizzeria, un restaurant napolitain situé juste au nord de ce que l'on pourrait appeler les limites traditionnelles du quartier de Little Italy à New York. Il se démarquait, en vérité. Le reste de l'établissement était une mer de bleu Azzurri, un mélange de maillots, de t-shirts et de sweats à capuche. L'homme était vêtu d'un costume complet et portait un sac de voyage haut de gamme. Il s'apprêtait sans doute à parcourir une longue distance.

Mais avant cela, comme tout le monde dans le restaurant, il avait un match de football à regarder. Le match de barrage de qualification pour la Coupe du monde opposant l’Italie à la Bosnie-Herzégovine mardi après-midi revêtait une importance particulière. Les Italiens, quadruples vainqueurs de la Coupe du monde, n’ont plus participé au tournoi depuis 2014. On attend d’eux qu’ils soient une puissance mondiale du football, mais ils n’ont même pas figuré parmi les participants sur la plus grande scène ces dernières années.

Mardi était l’occasion de changer cela. Et dans un restaurant du sud de Manhattan, chaque moment de joie, d’angoisse, d’agonie et d’incrédulité s’est joué, à des milliers de kilomètres du terrain, mais comme si les supporters étaient bien là, dans les tribunes.

  • National Anthem Italy fansTom Hindle

    Un début nerveux

    On pouvait voir l'écran de partout. Ribalta est un espace certes étroit, un petit coin de Naples niché dans une façade de la 12e rue. Des groupes de cinq personnes ou plus étaient assis à de longues tables disposées au milieu de la salle. Les habitués s'étaient installés le long du bar, tandis que Sébastien, le barman, servait un flot ininterrompu d'apéritifs, de Peroni et de spritz. Les Coca-Cola – toujours servis dans une bouteille en verre accompagnée d’un grand verre en guise de complément – fusaient également par dizaines dans la foule. Un homme était assis au bar, essayant de convaincre quiconque voulait bien l’écouter d’acheter une boisson qu’il avait inventée – et qu’il tentait de lancer.

    Vingt minutes avant le coup d’envoi, le drapeau a été hissé. Un vieil homme, arborant un chignon soigné et vêtu d’une veste Kappa Italy, s’est frayé un chemin à travers la foule pour accrocher ledrapeau tricolore au mur. De la musique pop italienne résonnait autour de lui.

    Quinze minutes avant le coup d’envoi, les gens se sont mis à déplacer des chaises. Le personnel, habitué à ce genre de situation, a réagi en conséquence. Boissons, nourriture, pain, eau du robinet : le flux ne s’est jamais arrêté. Les maillots étaient également de la partie. Il faut bien l’admettre, le football italien traverse une période de vaches maigres ces derniers temps. Les stars actuelles – tout comme l’équipe, en vérité – se faisaient rares. Pourtant, les figures de l’ancienne génération étaient bien représentées : Andrea Pirlo, Francesco Totti et Gigi Buffon. Il y avait aussi des rappels évidents que, malgré toutes les faiblesses récentes de l’Italie en Coupe du monde, c’est toujours une équipe qui a remporté un championnat d’Europe il y a moins de cinq ans. Ainsi, lorsque Giorgio Chiellini – capitaine de cette équipe – est apparu à la télévision, le niveau sonore a nettement augmenté.

    Puis, le silence. Tout le monde s’est levé. Le présentateur, qui avait enchaîné une série de morceaux italiens pendant que la salle se remplissait, a demandé aux clients de se lever pour l’hymne national italien :

    Stringiamoci a coorte !

    Siam pronti alla morte.

    Siam pronti alla morte,

    L'Italia chiamò.

    Stringiamoci a coorte !

    Les spectateurs ont chanté chaque mot et ont crié à l'unisson à la fin. Le présentateur a tenté de tirer parti de ce sentiment patriotique, encourageant les spectateurs à applaudir, chanter et danser.

    Mais lorsque le match a commencé, la tension était palpable. Le football italien est nerveux. Cela se ressent à tous les niveaux. La fédération de football a déplacé la demi-finale de ses qualifications de San Siro – le lieu habituel pour des matchs de cette envergure – vers la ville bien plus petite de Bergame, tant la pression attendue de la foule était forte.

    C'était tout aussi palpable ici. L’Italie a montré des signes de négligence dès le début. Quelques passes ont été ratées. Nicolo Barella – leur milieu de terrain central d’élite – a perdu le ballon. Les spectateurs ont grogné. Gianluigi Donnarumma a envoyé le ballon hors du terrain. Quelques jurons ont fusé. Et lorsque la Bosnie-Herzégovine s’est aventurée vers l’avant, le silence s’est fait. Il a perduré tandis que l’Italie peinait à prendre pied. Les serveurs ont apporté les pizzas dans un silence quasi total.

    Un spectateur a poussé un cri d'angoisse lorsque le Bosnien Edin Dzeko s'est retourné et a tiré, suivi de quelques rires nerveux.

    Et lorsque l'Italie a marqué, l'endroit a explosé. C'était un cadeau, en réalité. Le gardien bosnien a fait une passe aux pieds de Barella, qui a centré vers Moise Kean. L'attaquant a envoyé le ballon dans la lucarne et s'est élancé de joie. New York a célébré avec lui. La musique s'est mise à jouer. Les sauts ont commencé. Les serveurs ont fait tinter leurs bouteilles. Même le barman, si concentré sur le service d'un verre après l'autre, s'est accordé un moment de célébration.

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  • Italy FanTom Hindle

    Ne jamais s'installer

    Pourtant, la tension restait palpable. L’Italie a appris, ces dernières années, qu’elle ne peut pas se détendre complètement quand il s’agit de son équipe de football. Même les victoires ont été arrachées de justesse. Cette équipe n’aime pas se faciliter la tâche.

    Ainsi, avec un avantage d’un but face à un adversaire théoriquement inférieur, il n’y avait pas de quoi se réjouir. Le stade tremblait d’angoisse. Tout comme Alessandro Bastoni. Le défenseur central a effectué le genre de tacle que tout défenseur central espère ne jamais avoir à faire. Il a perdu un mètre sur son adversaire et, réalisant qu’il avait un temps de retard, le défenseur de l’Inter s’est élancé. Le ballon a filé devant, et Bastoni a balayé le joueur d'un tacle stupide. L'arbitre lui a donné un carton rouge direct pour avoir empêché une occasion de but.

    Ribalta a explosé d'incrédulité. Des jurons ont fusé en italien, en anglais et en espagnol. Lorsque la VAR a confirmé qu'il s'agissait bien de la bonne décision, les quelques spectateurs présents n'ont pu que gémir et secouer la tête.

    La mi-temps a été marquée par les cigarettes. Beaucoup de cigarettes. Des dizaines de supporters nerveux se sont glissés sur le trottoir. Il faisait chaud à New York, et l'odeur flottait dans l'air. Le restaurant a fait savoir aux supporters qu'il était techniquement complet, mais quelques visages supplémentaires sont entrés, se frayant un chemin pour la deuxième mi-temps.

    Ce qui a suivi a été une expérience douloureuse pour les supporters en bleu italien. Les Peroni ont été remplacées en masse par des expressos, la dose de caféine d'après-déjeuner étant une expérience quasi omniprésente. Cela a peut-être aussi alimenté une anxiété galopante.

    Le sélectionneur Gennaro Gattuso, un entraîneur strict et plutôt conservateur, a réagi au carton rouge en alignant son équipe dans une formation plus défensive. L'Italie a rarement touché le ballon pendant les premières minutes de la seconde mi-temps. Cela a suscité une ferveur d'un autre genre. Soudain, l'offensive s'est transformée en combat pour la survie.

    Le football italien s’est construit sur des schémas défensifs solides, et les supporters semblaient adorer ça. Les tacles étaient célébrés comme des buts. Donnarumma a réalisé 10 arrêts tout à fait remarquables. Chacun d’entre eux a reçu la reconnaissance totale de la salle.

  • Napoli tap Tom Hindle

    La crainte d'un match nul

    C'est alors que l'heure de gloire de l'Italie aurait dû sonner.

    Kean a semé son défenseur. Les spectateurs se sont levés de leurs sièges. Les cris se sont intensifiés. Kean s'est précipité vers le but. Les téléphones se sont levés en masse.

    Kean a tiré deux pieds au-dessus de la barre.

    « MERDA ! » a hurlé l'homme d'affaires, qui avait alors fini son prosciutto ainsi que deux expressos et une cigarette. Une autre occasion s'est présentée quelques minutes plus tard, avec le même résultat. À ce moment-là, le restaurant était plongé dans un silence stupéfait.

    La seule chose que l’on entendait était le cliquetis des glaçons dans les shakers, tandis que le personnel du bar continuait à travailler d’arrache-pied – même si l’on ne savait pas très bien pour qui ils préparaient les boissons. Un homme bruyant parlait un peu trop fort, demandant un « grande pour, mon ami » de son vin rouge. Il a reçu quelques regards furieux et a enfoui son visage dans un verre de Chianti.

    Le but bosnien allait arriver. Et ce fut un but laid. Le ballon est allé au second poteau. Donnarumma a arrêté la frappe initiale. Mais le ballon a été poussé au fond des filets. Et soudain – mais d’une certaine manière inévitablement – le score était de 1-1 à 10 minutes de la fin.

  • Italy fans penaltiesTom Hindle

    La crainte de perdre

    La prolongation a tourné au cauchemar. Les remplacements de Gattuso étaient principalement défensifs, et le public n’a pas apprécié. Il réclamait plus d’enthousiasme, plus d’attaque. Barella a été remplacé, l’air épuisé.

    Un adolescent a poussé un cri d'incrédulité en voyant le meilleur joueur italien quitter le terrain.

    Dans le match lui-même, il y a eu un autre moment de controverse. Sandro Tonali a reçu une passe. Nikola Katic l’a plaqué par derrière, juste à l’extérieur de la surface. L’arbitre a donné un carton jaune. La foule voulait un carton rouge :

    « Il prend un putain de carton jaune, comment on fait pour avoir un carton rouge ? », a crié un supporter en gesticulant, incrédule.

    Les tirs au but semblaient être une bonne chose, en vérité. Donnarumma fait partie des meilleurs gardiens au monde sur les tirs au but, et l’Italie avait remporté deux séances de tirs au but consécutives pour décrocher l’Euro 2020. La Bosnie avait eu besoin des tirs au but contre le Pays de Galles quelques jours auparavant. Cela avait peut-être donné à l’Italie une petite indication sur l’endroit où ses joueurs pourraient tirer. Et lorsque l’arbitre a sifflé la fin des prolongations, il y a eu une sorte de regain d’espoir.

    Le DJ est remonté aux platines. Il y avait de l’animation, voire un sentiment proche de l’incrédulité. Mais tout s’est passé très, très vite.

    Benjamin Tahirovic a ouvert le score pour la Bosnie, en envoyant le ballon au fond des filets. L'Italie a immédiatement vacillé, avec un tir de Francesco Pio Esposito qui est passé bien au-dessus, et c'est là que le premier supporter – un enfant portant un maillot rétro de Buffon – s'est éclipsé. Le désastre s'est ensuivi. Donnarumma n’a pas pu effectuer d’arrêt, l’ambiance s’est détériorée, et bien que Sandro Tonali ait brièvement stabilisé la situation, la Bosnie conservait l’avantage. Kerim Alajbegovic a porté le score à 3-1, d’autres supporters ont quitté les lieux, et lorsque Bryan Cristante a frappé la barre transversale, le match était déjà terminé dans les esprits. Esmir Bajraktarevic, né dans le Wisconsin, a scellé le sort de la rencontre, son tir se faufilant entre les jambes de Donnarumma pour finir au fond des filets.

    Cela signifiait que l'attente pour la Coupe du monde de football restait intacte. Mais cela ne semblait pas s'imposer immédiatement.

    La plupart des gens sont partis en silence. Pas de DJ, pas de discours du maître de cérémonie, pas de boissons gratuites. Des murmures d’incrédulité flottaient dans l’air. Un supporter est resté immobile, la tête entre les mains, pendant une minute. Le personnel du bar a nettoyé les verres et haussé les épaules.

    Et l'homme en costume s'est cogné la tête en sortant, manquant de laisser son sac derrière lui alors qu'il se précipitait dans une rue bondée de Manhattan.