Quatre heures de joie et de désespoir : comment un restaurant italien de New York a parfaitement su rendre compte du chagrin de l'Italie après avoir raté une troisième Coupe du monde d'affilée

On pouvait voir l'écran de partout. Ribalta est un espace certes étroit, un petit coin de Naples niché dans une façade de la 12e rue. Des groupes de cinq personnes ou plus étaient assis à de longues tables disposées au milieu de la salle. Les habitués s'étaient installés le long du bar, tandis que Sébastien, le barman, servait un flot ininterrompu d'apéritifs, de Peroni et de spritz. Les Coca-Cola – toujours servis dans une bouteille en verre accompagnée d’un grand verre en guise de complément – fusaient également par dizaines dans la foule. Un homme était assis au bar, essayant de convaincre quiconque voulait bien l’écouter d’acheter une boisson qu’il avait inventée – et qu’il tentait de lancer.

Vingt minutes avant le coup d’envoi, le drapeau a été hissé. Un vieil homme, arborant un chignon soigné et vêtu d’une veste Kappa Italy, s’est frayé un chemin à travers la foule pour accrocher ledrapeau tricolore au mur. De la musique pop italienne résonnait autour de lui.

Quinze minutes avant le coup d’envoi, les gens se sont mis à déplacer des chaises. Le personnel, habitué à ce genre de situation, a réagi en conséquence. Boissons, nourriture, pain, eau du robinet : le flux ne s’est jamais arrêté. Les maillots étaient également de la partie. Il faut bien l’admettre, le football italien traverse une période de vaches maigres ces derniers temps. Les stars actuelles – tout comme l’équipe, en vérité – se faisaient rares. Pourtant, les figures de l’ancienne génération étaient bien représentées : Andrea Pirlo, Francesco Totti et Gigi Buffon. Il y avait aussi des rappels évidents que, malgré toutes les faiblesses récentes de l’Italie en Coupe du monde, c’est toujours une équipe qui a remporté un championnat d’Europe il y a moins de cinq ans. Ainsi, lorsque Giorgio Chiellini – capitaine de cette équipe – est apparu à la télévision, le niveau sonore a nettement augmenté.

Puis, le silence. Tout le monde s’est levé. Le présentateur, qui avait enchaîné une série de morceaux italiens pendant que la salle se remplissait, a demandé aux clients de se lever pour l’hymne national italien :

Stringiamoci a coorte !

Siam pronti alla morte.

Siam pronti alla morte,

L'Italia chiamò.

Stringiamoci a coorte !

Les spectateurs ont chanté chaque mot et ont crié à l'unisson à la fin. Le présentateur a tenté de tirer parti de ce sentiment patriotique, encourageant les spectateurs à applaudir, chanter et danser.

Mais lorsque le match a commencé, la tension était palpable. Le football italien est nerveux. Cela se ressent à tous les niveaux. La fédération de football a déplacé la demi-finale de ses qualifications de San Siro – le lieu habituel pour des matchs de cette envergure – vers la ville bien plus petite de Bergame, tant la pression attendue de la foule était forte.

C'était tout aussi palpable ici. L’Italie a montré des signes de négligence dès le début. Quelques passes ont été ratées. Nicolo Barella – leur milieu de terrain central d’élite – a perdu le ballon. Les spectateurs ont grogné. Gianluigi Donnarumma a envoyé le ballon hors du terrain. Quelques jurons ont fusé. Et lorsque la Bosnie-Herzégovine s’est aventurée vers l’avant, le silence s’est fait. Il a perduré tandis que l’Italie peinait à prendre pied. Les serveurs ont apporté les pizzas dans un silence quasi total.

Un spectateur a poussé un cri d'angoisse lorsque le Bosnien Edin Dzeko s'est retourné et a tiré, suivi de quelques rires nerveux.

Et lorsque l'Italie a marqué, l'endroit a explosé. C'était un cadeau, en réalité. Le gardien bosnien a fait une passe aux pieds de Barella, qui a centré vers Moise Kean. L'attaquant a envoyé le ballon dans la lucarne et s'est élancé de joie. New York a célébré avec lui. La musique s'est mise à jouer. Les sauts ont commencé. Les serveurs ont fait tinter leurs bouteilles. Même le barman, si concentré sur le service d'un verre après l'autre, s'est accordé un moment de célébration.