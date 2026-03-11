Quatre champions sur six sans Italiens en quarts de finale, les deux finales de l'Inter sont une anomalie : le déclin n'est plus un hasard, mais un système. Quelqu'un veut-il faire quelque chose ?

Ce jour est de nouveau arrivé. Ce jour qui, à intervalles réguliers, désormais chaque saison, déchaîne ceux qui ont le privilège de pouvoir s'exprimer devant un certain type de public. Rien de nouveau, bien sûr. Tout au plus le refrain habituel de ceux qui, à leur petite échelle, tentent de tirer la sonnette d'alarme. Une alarme qui, bien sûr, tombe chaque fois dans le vide.

Ainsi, les statistiques fournies ce matin par OPTA, à moins d'un improbable 0-6 de l'Atalanta à Munich mercredi prochain, confirment non seulement les mauvaises impressions, mais décrivent aussi avec une cruelle clarté l'état du football italien en Europe. Au cours des six dernières éditions de la Ligue des champions, aucune équipe italienne n'a réussi à se qualifier pour les quarts de finale à quatre reprises. Quatre fois en six ans. Pour trouver le même nombre d'« échecs européens » - c'est-à-dire 4 éditions sans aucune équipe italienne en quarts de finale de la Ligue des champions - il faut remonter jusqu'à 27 éditions du tournoi. Vingt-sept.