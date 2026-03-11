Goal.com
Simone Eterno

Traduit par

Quatre champions sur six sans Italiens en quarts de finale, les deux finales de l'Inter sont une anomalie : le déclin n'est plus un hasard, mais un système. Quelqu'un veut-il faire quelque chose ?

Avec la lourde défaite de l'Atalanta, l'Italie restera une nouvelle fois absente des quarts de finale de la Ligue des champions.

Ce jour est de nouveau arrivé. Ce jour qui, à intervalles réguliers, désormais chaque saison, déchaîne ceux qui ont le privilège de pouvoir s'exprimer devant un certain type de public. Rien de nouveau, bien sûr. Tout au plus le refrain habituel de ceux qui, à leur petite échelle, tentent de tirer la sonnette d'alarme. Une alarme qui, bien sûr, tombe chaque fois dans le vide.

Ainsi, les statistiques fournies ce matin par OPTA, à moins d'un improbable 0-6 de l'Atalanta à Munich mercredi prochain, confirment non seulement les mauvaises impressions, mais décrivent aussi avec une cruelle clarté l'état du football italien en Europe. Au cours des six dernières éditions de la Ligue des champions, aucune équipe italienne n'a réussi à se qualifier pour les quarts de finale à quatre reprises. Quatre fois en six ans. Pour trouver le même nombre d'« échecs européens » - c'est-à-dire 4 éditions sans aucune équipe italienne en quarts de finale de la Ligue des champions - il faut remonter jusqu'à 27 éditions du tournoi. Vingt-sept.

  • Si c'était un graphique, il aurait la forme d'une falaise.

    Pourtant, comme toujours lorsque le football italien se heurte au miroir européen, l'analyse collective se déroule selon un scénario désormais bien rodé. Le lendemain, les éditoriaux arrivent - nous y voilà - avec des tons sévères, contrits, presque liturgiques ; des articles qui parlent de système à réformer, de retard structurel, de modèle économique à repenser. On évoque les stades vieillissants, les centres de formation appauvris, les dettes chroniques, les stratégies industrielles inexistantes. On invoque des visions, des réformes, des révolutions.

  • Puis, avec la même ponctualité, rien ne se passe.

    Le paradoxe est que le problème est connu depuis des années, presque avec une obstination statistique. Le football européen est devenu une industrie de plus en plus sophistiquée, où comptent les infrastructures, la planification financière, la gouvernance, la capacité à produire des talents, des idées. Dans cette transformation, la Serie A est restée suspendue dans une sorte de nostalgie opérationnelle : assez grande pour être encore considérée comme une élite, trop immobile pour se comporter comme telle.

  • Ainsi, chaque printemps européen, la même scène se répète.

    Les équipes italiennes se présentent à la compétition avec des ambitions déclarées et des structures imparfaites, se battent avec dignité pendant quelques tours, puis disparaissent. L'opinion publique se divise alors entre ceux qui parlent d'épisodes malheureux, ceux qui évoquent des cycles techniques défavorables et ceux qui invoquent le pur hasard. Toutes ces explications sont possibles, bien sûr. Mais lorsqu'une tendance se répète quatre fois en six ans, le hasard commence à ressembler beaucoup à un système. Et le hasard, ou plutôt l'anomalie, devient précisément ces deux finales des trois éditions précédentes, remportées d'une manière ou d'une autre par l'Inter de Simone Inzaghi.

  • Pendant ce temps, c'est le reste de l'Europe qui court, encaisse et gagne.

    Les clubs anglais ont transformé le football en une machine industrielle mondiale. Les clubs espagnols connaissent certes des problèmes économiques, mais ils restent au moins fidèles à leur identité technique et à leur capacité à produire des talents. Les Allemands travaillent depuis des décennies sur les infrastructures et la durabilité. Même les championnats qui gravitaient autrefois en marge de l'élite européenne ont commencé à développer des modèles plus modernes et plus agressifs.

  • L'Italie, en revanche, débat.

    Elle débat surtout des arbitres et du VAR. C'est son sujet préféré. Puis, de temps en temps, elle débat aussi des réformes des championnats qui n'arrivent jamais, des stades qui restent de magnifiques rendus à montrer régulièrement aux professionnels et au public, de la gouvernance qui ne change jamais ou, lorsqu'elle change, ne change certainement pas en substance. Elle débat surtout comme si l'on était encore il y a vingt ans, lorsque le poids historique du football italien suffisait à lui seul à garantir la compétitivité internationale.

  • La vérité, c'est que cette époque est révolue depuis longtemps.

    Et le signe le plus inquiétant ne vient peut-être même pas des clubs. Il vient de l'équipe nationale, qui n'a pas disputé de Coupe du monde depuis 2014. Une absence qui devrait sonner comme une alerte systémique, mais qui est souvent traitée comme une parenthèse malheureuse, un écart statistique destiné à se corriger tôt ou tard de lui-même. Spoiler : à la fin du mois, nous pourrions bien nous retrouver à en reparler.

  • Mais là encore, les statistiques racontent une autre histoire.

    Lorsqu'un mouvement perd progressivement du terrain dans les compétitions de clubs et, dans le même temps, perd sa présence dans les grandes manifestations internationales, l'explication est rarement ponctuelle. Elle est généralement structurelle.

    Et pourtant, dans le football italien, le mot « structurel » a une propriété étrange : il est souvent prononcé, mais presque jamais suivi de décisions tout aussi drastiques. Car c'est bien de cela dont nous aurions besoin. De véritables réformes du système, de la gouvernance, de la viabilité économique, de la formation des footballeurs, d'un nombre minimum d'Italiens à aligner sur le terrain ou d'une solution pour limiter le nombre d'étrangers qui, d'après les données et les résultats, n'ont manifestement pas apporté tous ces avantages à notre système footballistique. Toutes ces questions restent hypothétiques, discutées davantage dans les conférences que dans les conseils fédéraux.

  • Ainsi, chaque saison européenne devient une nouvelle occasion d'écrire le même éditorial.

    Un éditorial sérieux, inquiet, souvent partageable. Un éditorial qui identifie les problèmes avec une précision chirurgicale et invite à un changement profond. Un éditorial qui, selon toute vraisemblance, sera repris presque mot pour mot dans douze mois.

    Car dans le football italien, désormais, la véritable tradition qui perdure n'est plus la victoire. C'est le diagnostic.

