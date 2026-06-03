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Quatre autres joueurs sont considérés comme « incontournables » en sélection américaine aux côtés de Christian Pulisic, tandis que Brad Friedel relativise le statut de « poster boy » collé au « Captain America », pourtant figure emblématique
Pulisic retrouve le chemin des filets après une série de 21 matchs sans marquer
Le tournoi débutera le 11 juin, et l’équipe de Mauricio Pochettino lancera sa campagne face au Paraguay au SoFi Stadium d’Inglewood (Californie), à l’occasion de la deuxième journée.
Les coéquipiers de Pulisic enchaîneront ensuite un second test face à l’Allemagne samedi, quatre jours plus tard. Lors de leur entrée en matière contre le Sénégal, conclue par une victoire 3-2, l’attaquant avait ouvert son compteur but en 2026.
Après avoir battu ses records personnels sous le maillot de l’AC Milan depuis son arrivée en provenance de Chelsea en 2023, l’attaquant de 27 ans traverse toutefois une année 2026 plus difficile : son dernier but en Serie A date du 28 décembre 2025.
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L’équipe nationale masculine des États-Unis dispose actuellement d’une « génération dorée » de joueurs talentueux.
Il a enchaîné 21 matches avec son club et en sélection avant de retrouver enfin ses marques face à des adversaires africains. On espère que les vannes se sont rouvertes juste à temps pour qu’il puisse briller lors du plus grand des tournois internationaux.
L’équipe nationale américaine misera sur sa plus grande star pour illuminer ce spectacle mondial en Amérique du Nord, mais il ne peut pas porter à lui seul tout le poids de ces attentes. Heureusement, plusieurs autres joueurs évoluant en Europe ont acquis une réputation suffisamment solide pour briller sous les projecteurs les plus éblouissants.
Outre Pulisic, quel autre joueur est désormais indispensable au sein de l’équipe nationale américaine ?
Interrogé sur ce groupe et sur la question de savoir si Pulisic est si important pour la cause collective qu’il sera sélectionné quelle que soit sa forme en championnat, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale américaine Friedel – s’exprimant auprès de GOAL grâce à MrQ – a déclaré : « Je pense que ce qui est vraiment important, c’est que les joueurs ne s’attribuent pas eux-mêmes une valeur marchande. Quand il a été transféré 60 millions de livres et que les réseaux sociaux se sont emballés, tout le monde a aussitôt pensé qu’il était le meilleur, le leader, l’incontournable. Or, tout le monde n’a pas l’étoffe d’un leader.
Pour moi, il faut le laisser tranquille, lui ôter toute pression et simplement le laisser jouer et prendre du plaisir. Là, je pense qu’on pourrait voir un Christian Pulisic vraiment génial. Si, en plus, il doit être l’égérie de l’équipe et se retrouver devant toutes les caméras pour les interviews, c’est beaucoup à gérer.
« Si l’on se penche sur le cœur de l’équipe, il est plus crucial que Chris Richards soit en forme, que Antonee Robinson soit en forme, que Tyler Adams et Weston McKennie soient en forme.
Ce sont les joueurs que je qualifierais de plus indispensables. Avec ces quatre-là, les autres peuvent se greffer autour ; ils laisseront ce quatuor assumer la pression et les critiques, car il en a les épaules. »
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Jusqu'où iront les États-Unis lors de la Coupe du monde qu'ils accueilleront en 2026 ?
Si des joueurs comme Pulisic, Adams et McKennie confirment leur niveau cet été, l’équipe nationale américaine pourrait créer la surprise et se frayer un chemin jusqu’aux phases finales d’une Coupe du monde élargie.
Atteindre les 32es de finale serait un minimum, mais tout deviendrait alors possible une fois la phase à élimination directe entamée. « Captain America » semble avoir retrouvé ses superpouvoirs au moment idéal, épaulé par des coéquipiers prêts à briller à ses côtés sur la plus grande scène du ballon rond.