Interrogé sur ce groupe et sur la question de savoir si Pulisic est si important pour la cause collective qu’il sera sélectionné quelle que soit sa forme en championnat, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale américaine Friedel – s’exprimant auprès de GOAL grâce à MrQ – a déclaré : « Je pense que ce qui est vraiment important, c’est que les joueurs ne s’attribuent pas eux-mêmes une valeur marchande. Quand il a été transféré 60 millions de livres et que les réseaux sociaux se sont emballés, tout le monde a aussitôt pensé qu’il était le meilleur, le leader, l’incontournable. Or, tout le monde n’a pas l’étoffe d’un leader.

Pour moi, il faut le laisser tranquille, lui ôter toute pression et simplement le laisser jouer et prendre du plaisir. Là, je pense qu’on pourrait voir un Christian Pulisic vraiment génial. Si, en plus, il doit être l’égérie de l’équipe et se retrouver devant toutes les caméras pour les interviews, c’est beaucoup à gérer.

« Si l’on se penche sur le cœur de l’équipe, il est plus crucial que Chris Richards soit en forme, que Antonee Robinson soit en forme, que Tyler Adams et Weston McKennie soient en forme.

Ce sont les joueurs que je qualifierais de plus indispensables. Avec ces quatre-là, les autres peuvent se greffer autour ; ils laisseront ce quatuor assumer la pression et les critiques, car il en a les épaules. »