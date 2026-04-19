Quatre années au BVB se concluent de manière tragique : Niklas Süle n’a jamais pu prendre sa revanche sur le FC Bayern

À la 37^e minute, Niklas Süle glisse malencontreusement dans la surface de réparation en tentant de bloquer l’attaquant d’Hoffenheim Andrej Kramaric et se tord le genou. Alors qu’il chute, le défenseur grimace de douleur ; juste avant de s’écrouler sur le dos, il lève le bras. Au même instant, la frappe de Kramaric vient percuter sa main. L’arbitre Daniel Siebert laisse d’abord le jeu se poursuivre, puis fait soigner Süle. Il attend que le défenseur, les larmes aux yeux, quitte la pelouse en boitant, soutenu par les soigneurs, avant de se rendre sur la ligne de touche pour visionner les images. Conformément aux règles, souvent décriées, sur les mains, il accorde un penalty. Au moment où Kramarić transformait la sentence pour ouvrir le score (1-0), Süle se trouvait déjà dans les coulisses. « Nous n’avons pas encore de diagnostic précis. Au moins, il a pu marcher, c’est un bon signe », a commenté Kovac. Moins optimiste, le directeur général Lars Ricken a ajouté : « Nous craignons une blessure grave. Il est assis au vestiaire, le genou bandé. »

Süle quittera le BVB cet été après quatre saisons globalement décevantes. La décision est prise depuis mi-mars. Mais voilà : ce malheureux glissement, qui lui a valu une grave blessure au genou et a provoqué un penalty, pourrait, comble de malchance, offrir malgré lui l’image retenue de son passage à Dortmund.

Comme s’il en avait encore besoin, rappelons qu’une photo prise peu avant la finale de la Ligue des champions 2024 le montrait déjà à l’entraînement avec un maillot serré autour du ventre.





Sans oublier les innombrables clichés de ses séances de rééducation. Avant ce nouveau coup du sort, Süle avait déjà manqué 226 jours de compétition au cours des deux dernières saisons, soit 39 matchs. Rien qu’en 2023-2024, il avait été écarté en raison d’une lésion musculaire, d’une blessure à l’orteil, de douleurs dorsales et d’une élongation à la cuisse. Face à son premier club professionnel, il n’avait disputé que dix matchs en Bundesliga cette saison, pour seulement 485 minutes sur la pelouse.