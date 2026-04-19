Que personne n’ose affirmer que Niko Kovac manque de romantisme footballistique. L’entraîneur du Borussia Dortmund avait imaginé un scénario idyllique. Pour la première fois depuis la victoire 2-1 contre le VfL Wolfsburg le 7 février 2026, il a réintégré Niklas Süle dans le onze de départ du BVB pour le déplacement à la TSG Hoffenheim, club où le défenseur avait lancé sa carrière professionnelle en 2013 avant de devenir le premier international allemand issu du Kraichgau. « Bien sûr, c’est toujours agréable de jouer contre son ancien club. C’était aussi mon intention avec Niki », a déclaré Kovac à l’issue de la rencontre perdue 1-2, deuxième revers consécutif du BVB en Bundesliga, qui pourrait, en raison d’une série de circonstances malheureuses, marquer le dernier match de Süle sous le maillot noir et jaune.
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Quatre années au BVB se concluent de manière tragique : Niklas Süle n’a jamais pu prendre sa revanche sur le FC Bayern
À la 37^e minute, Niklas Süle glisse malencontreusement dans la surface de réparation en tentant de bloquer l’attaquant d’Hoffenheim Andrej Kramaric et se tord le genou. Alors qu’il chute, le défenseur grimace de douleur ; juste avant de s’écrouler sur le dos, il lève le bras. Au même instant, la frappe de Kramaric vient percuter sa main. L’arbitre Daniel Siebert laisse d’abord le jeu se poursuivre, puis fait soigner Süle. Il attend que le défenseur, les larmes aux yeux, quitte la pelouse en boitant, soutenu par les soigneurs, avant de se rendre sur la ligne de touche pour visionner les images. Conformément aux règles, souvent décriées, sur les mains, il accorde un penalty. Au moment où Kramarić transformait la sentence pour ouvrir le score (1-0), Süle se trouvait déjà dans les coulisses. « Nous n’avons pas encore de diagnostic précis. Au moins, il a pu marcher, c’est un bon signe », a commenté Kovac. Moins optimiste, le directeur général Lars Ricken a ajouté : « Nous craignons une blessure grave. Il est assis au vestiaire, le genou bandé. »
Süle quittera le BVB cet été après quatre saisons globalement décevantes. La décision est prise depuis mi-mars. Mais voilà : ce malheureux glissement, qui lui a valu une grave blessure au genou et a provoqué un penalty, pourrait, comble de malchance, offrir malgré lui l’image retenue de son passage à Dortmund.
Comme s’il en avait encore besoin, rappelons qu’une photo prise peu avant la finale de la Ligue des champions 2024 le montrait déjà à l’entraînement avec un maillot serré autour du ventre.
Sans oublier les innombrables clichés de ses séances de rééducation. Avant ce nouveau coup du sort, Süle avait déjà manqué 226 jours de compétition au cours des deux dernières saisons, soit 39 matchs. Rien qu’en 2023-2024, il avait été écarté en raison d’une lésion musculaire, d’une blessure à l’orteil, de douleurs dorsales et d’une élongation à la cuisse. Face à son premier club professionnel, il n’avait disputé que dix matchs en Bundesliga cette saison, pour seulement 485 minutes sur la pelouse.
- AFP
En s’engageant avec le BVB, Niklas Süle aurait pu prendre sa revanche sur le FC Bayern.
Si les craintes les plus sombres se confirment, Süle et le BVB auraient préféré éviter une telle issue, qui sanctionnerait un partenariat déjà largement manqué.
Arrivé gratuitement en provenance du Bayern Munich à l’été 2022, le défenseur central avait alors représenté un coup stratégique pour le club de la Ruhr. Sous contrat avec le champion d’Allemagne depuis 2017, Süle était devenu un titulaire indiscutable, surtout sous les ordres de Niko Kovač. Le Bayern avait bien tenté de le prolonger, mais pas à n’importe quel prix.
Les négociations s’éternisent, et au début du printemps, Süle opte finalement pour un départ sans indemnité, estimant ne pas avoir été suffisamment valorisé par le champion en titre. Süle aurait préféré l’Angleterre, mais le BVB constituait une option sérieuse : il voyait dans ce transfert l’occasion de prouver au FCB ce dont il était capable, tout en percevant un salaire annuel de 14 millions d’euros.
À l’époque, le club bavarois était en pleine quête d’identité, changeait souvent de dirigeants et d’entraîneurs, et ne pouvait pas toujours compter sur un effectif équilibré. Un temps, la série de titres du Bayern semblait menacée et Dortmund se tenait prêt à en profiter. Lors de l’exercice 2022-2023, le club bavarois a connu un passage à vide ; Julian Nagelsmann a été limogé au printemps pour des raisons encore obscures, et le BVB a longtemps cru au titre avant la 34^e journée. Le reste est histoire : à la 89^e minute, Jamal Musiala inscrit un but sensationnel pour porter le score à 2-1 en faveur du Bayern à Cologne, tandis que la tête de Süle à la 6^e minute du temps additionnel, synonyme d’égalisation 2-2 sur la pelouse du FSV Mayence 05, ne suffit pas : les Munichois décrochent leur 33^e titre, le onzième consécutif.
- Imago/RHR-Foto
Lors de sa première saison au BVB, Süle a disputé 29 matchs de Bundesliga et s’est imposé comme un pilier de l’équipe, surtout en seconde partie de championnat. Son action la plus emblématique reste un tacle glissé réalisé en décembre 2023, lors du match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain : lancé dans la surface, il avait repris son sprint pour rattraper le tir de Kylian Mbappé et écarter le ballon de la ligne, évitant l’ouverture du score.
Une image à encadrer, un tacle aussi précieux qu’un but. Le BVB a finalement partagé les points (1-1), remporté son groupe et vu son parcours européen s’arrêter seulement en finale à Wembley. Süle est resté sur le banc lors de la défaite 0-2 contre le Real Madrid en demi-finale ; en Ligue des champions, il avait perdu sa place de titulaire après les huitièmes de finale, notamment en raison d’une condition physique jugée insuffisante.
Il a manqué l’Euro 2024, mais a travaillé avec un préparateur mental, perdu dix kilos et abordé la préparation estivale dans une condition physique déjà remarquée. « Niki a fait nettement plus d’efforts que les autres. S'il reste en bonne santé et travaille sur ses points faibles, il va encore s'améliorer, et de beaucoup », s'était réjoui Sebastian Kehl, alors directeur sportif. Mais cet élan fut de courte durée : blessures et baisses de forme ont émaillé sa saison ; lors de la défaite 2-5 contre le Real Madrid en octobre 2025, son coéquipier Ramy Bensebaini lui est tombé sur le pied, occasionnant 37 jours d'arrêt forcé.
Niklas Süle : quand et où va-t-il rejouer ?
À son arrivée à Dortmund, Niko Kovac a tenté de présenter Niklas Süle comme un candidat potentiel pour la Coupe du monde 2026. Cependant, le défenseur a été souvent blessé sous les ordres du technicien croate et a donc peu joué, aussi bien la saison dernière que cette saison.
Plus personne aujourd’hui n’évoque la Coupe du monde 2026 et Niklas Süle dans la même phrase ; la question essentielle est désormais de savoir quand il pourra retrouver les terrains, lui qui a déjà subi deux ruptures du ligament croisé, et surtout où.