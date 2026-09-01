Le mercato estival en Italie fermera ses portes le mardi 1er septembre, à 20 heures pour la Serie A, la Serie B et la Serie C. Mais toutes les ligues n’ont pas fixé la même date limite.
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Quand se termine le mercato en Angleterre, en Espagne, en France, en Allemagne et en Arabie saoudite
Les cinq grands championnats d’Europe
Comment cela fonctionne-t-il dans les 5 autres grands championnats ? La Premier League clôturera le marché à 24 heures (heure italienne, il sera 23 heures au Royaume-Uni). Même chose pour la Liga espagnole, qui a fixé l’arrêt des négociations à 24 heures. La Ligue 1 fermera elle aussi le 1er septembre et l’horaire a été fixé, comme pour l’Italie, à 20 heures, et la Bundesliga est également sur la même ligne. Quelques jours de plus, en revanche, pour la Turquie, qui clôturera sa session le 4 septembre.
TOUTES LES DATES
Ci-dessous, les dates et horaires de début et de fin du mercato estival dans les principaux championnats européens ainsi que sur le marché saoudien, qui s’est révélé ces dernières années être un facteur pour plusieurs clubs européens :
Du lundi 29 juin au mardi 1er septembre 2026, à 20h00 – Serie A (Italie)
Du mercredi 1er juillet au mardi 1er septembre 2026, à 20h00 – Bundesliga (Allemagne)
Du mercredi 1er juillet au mardi 1er septembre 2026, à 20h00 – Ligue 1 (France)
Du mercredi 1er juillet au mardi 1er septembre 2026, à 23h59 – Liga (Espagne)
Du lundi 15 juin au mardi 1er septembre 2026, à 23h59 – Premier League (Angleterre)
Du mercredi 22 juillet au lundi 12 octobre 2026 – Saudi Pro League (Arabie saoudite)
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