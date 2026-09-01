Ci-dessous, les dates et horaires de début et de fin du mercato estival dans les principaux championnats européens ainsi que sur le marché saoudien, qui s’est révélé ces dernières années être un facteur pour plusieurs clubs européens :





Du lundi 29 juin au mardi 1er septembre 2026, à 20h00 – Serie A (Italie)

Du mercredi 1er juillet au mardi 1er septembre 2026, à 20h00 – Bundesliga (Allemagne)

Du mercredi 1er juillet au mardi 1er septembre 2026, à 20h00 – Ligue 1 (France)

Du mercredi 1er juillet au mardi 1er septembre 2026, à 23h59 – Liga (Espagne)

Du lundi 15 juin au mardi 1er septembre 2026, à 23h59 – Premier League (Angleterre)

Du mercredi 22 juillet au lundi 12 octobre 2026 – Saudi Pro League (Arabie saoudite)