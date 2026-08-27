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Quand Rodri fera-t-il ses débuts avec Barcelone ? Hansi Flick dévoile un plan clair pour l’ancienne star de Manchester City avant le choc contre l’Athletic Club
Rodri se prépare à faire son retour
Rodri est pressenti pour faire sa première apparition avec le géant catalan lors de la rencontre de Liga de jeudi face à l’Athletic Club. Malgré son arrivée à l’entraînement après son transfert très médiatisé en provenance de Manchester City, le milieu de terrain n’a pas participé à la victoire de Barcelone contre Elche lors de la première journée.
Alors que l’Espagnol prépare ses débuts, Flick doit gérer un contretemps au milieu de terrain. Gavi manquera la visite du club basque après avoir contracté un léger problème au genou lors de la victoire du week-end, ce qui l’écarte d’une reprise immédiate.
- AFP
Flick dévoile son plan tactique
S'exprimant avant la rencontre en semaine, Flick a confirmé son intention d'intégrer progressivement son nouveau joueur phare. « Le plan est qu'il joue quelques minutes », a déclaré l'entraîneur aux journalistes au sujet de l'introduction imminente de Rodri au Camp Nou.
L'entraîneur du Barça a souligné la maîtrise que l'ancien joueur de City apportera.
« Nous avons aussi Marc Bernal à ce poste. Rodri a plus d'expérience ; c'est le leader incontestable », a expliqué Flick. « Avec Pedri, il nous permettra de contrôler le ballon et l'adversaire. C'est très important. Nous avons perdu la possession contre Elche. Rodri est l'un des meilleurs. Nous allons prendre du plaisir à les voir ensemble. »
Interrogé sur l'absence de Gavi, Flick a donné des nouvelles rassurantes du calendrier de rétablissement du jeune joueur. « Il va bien, bien mieux qu'après le match », a-t-il déclaré. « Nous devons attendre une semaine pour qu'il revienne. »
Hommage à la Coupe du monde abandonné
Le match de jeudi intervient dans un contexte de tensions politiques, contraignant Barcelone à annuler l’hommage d’avant-match prévu pour ses huit championnes du monde espagnoles. Cette décision fait suite à des incidents préoccupants survenus lors de la démonstration 5-0 infligée à Elche dimanche, au cours de laquelle la police nationale aurait agressé des supporters en déplacement et confisqué des drapeaux indépendantistes Estelada.
Le président du club, Joan Laporta, a condamné la réponse musclée des autorités et défendu la liberté d’expression des supporters. « La cérémonie pour rendre hommage aux championnes du monde n’aura pas lieu, car elle ne se déroule pas dans le contexte le plus approprié », a confirmé Laporta.
Réclamant des sanctions contre les agents impliqués, Laporta a ajouté : « Nous condamnons et rejetons l’action disproportionnée des policiers nationaux qui ont agressé des supporters du Barça parce qu’ils portaient l’Estelada avant le match contre Elche. Nous espérons qu’une sanction appropriée contribuera à garantir que les Catalans et les supporters du Barça puissent porter ce drapeau sans craindre de subir des violences physiques. »
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Gérer la dynamique sur la scène nationale
Le FC Barcelone va désormais chercher à s’appuyer sur son début de campagne en Liga largement dominé. L’intégration d’un joueur régulateur comme Rodri sera cruciale pour corriger les pertes de maîtrise dans la possession que Flick a identifiées contre Elche, surtout face à un système de pressing de l’Athletic Club historiquement intense.
Après le choc de jeudi, le poids lourd catalan devra rapidement enchaîner. Il restera à Camp Nou pour recevoir le Rayo Vallecano lundi, une rencontre lors de laquelle Flick espérera pouvoir compter sur un Rodri pleinement apte, capable de dicter le tempo, tandis que Gavi, en phase de récupération, se rapprochera de son retour.
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