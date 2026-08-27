Quand Rodri fera-t-il ses débuts avec Barcelone ? Hansi Flick dévoile un plan clair pour l’ancienne star de Manchester City avant le choc contre l’Athletic Club

S'exprimant avant la rencontre en semaine, Flick a confirmé son intention d'intégrer progressivement son nouveau joueur phare. « Le plan est qu'il joue quelques minutes », a déclaré l'entraîneur aux journalistes au sujet de l'introduction imminente de Rodri au Camp Nou.

L'entraîneur du Barça a souligné la maîtrise que l'ancien joueur de City apportera.

« Nous avons aussi Marc Bernal à ce poste. Rodri a plus d'expérience ; c'est le leader incontestable », a expliqué Flick. « Avec Pedri, il nous permettra de contrôler le ballon et l'adversaire. C'est très important. Nous avons perdu la possession contre Elche. Rodri est l'un des meilleurs. Nous allons prendre du plaisir à les voir ensemble. »

Interrogé sur l'absence de Gavi, Flick a donné des nouvelles rassurantes du calendrier de rétablissement du jeune joueur. « Il va bien, bien mieux qu'après le match », a-t-il déclaré. « Nous devons attendre une semaine pour qu'il revienne. »



