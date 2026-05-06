En Bundesliga, il a commencé à marquer en remplaçant Gnabry, alors simplement au repos. En quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, il a apporté un élan décisif depuis le banc, avant de devenir titulaire après la blessure de l’international allemand. Six points en sept matchs : Musiala affichait une détermination et une forme éclatantes, ses passes gagnant en génie et ses dribbles en audace.

« C’est une coïncidence si Serge s’est blessé à ce moment-là et Jamal n’est plus très loin », déclarait alors l’entraîneur Vincent Kompany. « Physiquement, il est proche de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner ses duels : il en est capable désormais. Il ne reste qu’une question : quand le « Magic Musiala » fera-t-il son retour ? Quand cette liberté totale reviendra, et elle reviendra, tu auras alors une version encore plus aboutie de Jamal Musiala. Et, en tant qu’entraîneur, j’en suis déjà impatient. »

Pour sa prochaine grande échéance, le tirage au sort a offert au Bayern Munich, en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG – justement l’équipe contre laquelle Musiala s’était cassé le péroné l’été précédent, lors de l’élimination en Coupe du monde des clubs. C’est face aux Parisiens qu’il est redevenu titulaire et indispensable. Le moment idéal pour le retour du « Magic Musiala ». Une de ces histoires que, comme vous le savez déjà, seul le football peut écrire.