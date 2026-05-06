La déchirure des adducteurs de Serge Gnabry a constitué un véritable coup dur pour le FC Bayern. À 30 ans, l’international allemand venait de connaître une renaissance spectaculaire. En remplacement de Jamal Musiala, blessé de longue date, il s’était imposé dans le onze de départ et avait été si performant que le jeune prodige, de retour en début d’année, n’avait pas réussi à récupérer sa place de titulaire. Il a conservé sa place pour tous les grands rendez-vous jusqu’à sa blessure mi-avril, synonyme de fin de saison et d’adieu à la Coupe du monde.
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« Quand reverra-t-on ce « Magic » Musiala ? » - Vincent Kompany attend toujours la réponse au FC Bayern
Blessé au pire moment, Gnabry a ouvert la porte à un Musiala enfin redevenu lui-même. En mars, le jeune milieu avait encore été contraint de déclarer forfait en raison de douleurs à la cheville, manquant les rendez-vous internationaux et même, selon les mots d’Oliver Kahn, risquant de manquer la Coupe du monde.
Mais dès avril, le milieu offensif s’est réveillé et a enchaîné les performances de haut niveau.
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FC Bayern : Jamal Musiala a retrouvé son meilleur niveau en avril.
En Bundesliga, il a commencé à marquer en remplaçant Gnabry, alors simplement au repos. En quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, il a apporté un élan décisif depuis le banc, avant de devenir titulaire après la blessure de l’international allemand. Six points en sept matchs : Musiala affichait une détermination et une forme éclatantes, ses passes gagnant en génie et ses dribbles en audace.
« C’est une coïncidence si Serge s’est blessé à ce moment-là et Jamal n’est plus très loin », déclarait alors l’entraîneur Vincent Kompany. « Physiquement, il est proche de son meilleur niveau. Courir, presser, gagner ses duels : il en est capable désormais. Il ne reste qu’une question : quand le « Magic Musiala » fera-t-il son retour ? Quand cette liberté totale reviendra, et elle reviendra, tu auras alors une version encore plus aboutie de Jamal Musiala. Et, en tant qu’entraîneur, j’en suis déjà impatient. »
Pour sa prochaine grande échéance, le tirage au sort a offert au Bayern Munich, en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG – justement l’équipe contre laquelle Musiala s’était cassé le péroné l’été précédent, lors de l’élimination en Coupe du monde des clubs. C’est face aux Parisiens qu’il est redevenu titulaire et indispensable. Le moment idéal pour le retour du « Magic Musiala ». Une de ces histoires que, comme vous le savez déjà, seul le football peut écrire.
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Max Eberl : « Il n’a peut-être pas brillé autant que ses coéquipiers. »
Sans surprise, Musiala était titulaire au match aller contre le PSG. Mais il est resté dans l’ombre. Du côté munichois, d’autres joueurs ont assuré le spectacle : Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz. Malgré quatre buts marqués par son équipe, Musiala n’a pas tenté le moindre tir, n’a pas délivré de passe décisive et s’est contenté d’une seule occasion, malencontreusement gâchée. Il n’a réalisé que 26 passes, deuxième plus faible total parmi les titulaires, juste devant Alphonso Davies, qui, pour être précis, est resté 34 minutes de moins sur la pelouse.
Le match lui a complètement échappé, et pour partie, la dynamique de la rencontre explique ce constat. Le ballon filait d’une aile à l’autre, évitant presque systématiquement le cœur du milieu de terrain. Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic, alignés en sentinelles, peinaient eux aussi à entrer dans la partie, tout comme Musiala avant eux.
« Je ne l’ai pas trouvé discret contre Paris », a plaidé le directeur sportif Max Eberl, peut-être un peu trop indulgent, mais que pouvait-il dire d’autre ? Les mauvaises langues rappelleront toutefois que, à la 33^e minute, Musiala a laissé Joao Neves gagner un duel sur corner, entraînant le 1-2 provisoire. « Il n’a peut-être pas brillé autant que les autres, mais il a énormément travaillé pour l’équipe », a ajouté Eberl, non sans raison. Musiala a disputé 15 duels, le deuxième total derrière Olise, en remportant dix.
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FC Bayern : Jamal Musiala est resté discret face à Heidenheim
Quatre jours après le spectacle offert à Paris, et alors que le Bayern Munich abordait un match de Bundesliga sans grand enjeu contre le 1. FC Heidenheim, Jamal Musiala était l’un des quatre joueurs à conserver sa place dans le onze de départ. Comme à Paris, « Magic Musiala » est toutefois resté aux abonnés absents, même face à la lanterne rouge du classement. « Comme les autres, il n’était pas à 100 % dans le match », a constaté Eberl après le 3-3. L’international allemand a tenté un tir sans danger avant que Kompany ne le remplace à la mi-temps.
« Il a accumulé du temps de jeu, je considère donc cela de manière positive », a déclaré Eberl avant d’assurer : « Il nous sera utile mercredi. » Pour le match retour contre le PSG, Musiala aura en tout cas une deuxième chance de renverser la vapeur. Malgré la « lettre de recommandation » de Leon Goretzka, auteur d’un doublé contre Heidenheim, la place de titulaire de Musiala n’est pas menacée.