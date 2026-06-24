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« Quand on est dans le pétrin, il faut en rajouter » : le projet de contrat du Bayern Munich pour Michael Olise dévoilé alors que le Real Madrid manifeste un intérêt indésirable pour l'ailier français
Olise dans le viseur du Real Madrid
Olise a brillé lors de la Coupe du monde avec l’équipe de France, délivrant deux passes décisives lors de la victoire 3-0 contre l’Irak et provoquant un autre but face au Sénégal. Ses performances en sélection font suite à une saison 2025-2026 exceptionnelle, au cours de laquelle il a offert 26 passes décisives avec le Bayern Munich.
Son avenir fait néanmoins l’objet de vives spéculations : selon plusieurs sources, le Real Madrid serait fortement intéressé par l’ailier. Florentino Pérez a récemment laissé entendre qu’une offre de 150 millions d’euros serait formulée pour un joueur ne jouant pas en Premier League, ce qui a conduit de nombreux observateurs à penser à Olise, malgré le démenti du dirigeant madrilène. Le Paris Saint-Germain serait aussi sur les rangs, mais le Bayern a déjà fait savoir, selon Bild, qu’il ne le céderait à aucun prix.
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Le Bayern Munich s’apprête à proposer un contrat colossal
Pour écarter l’intérêt persistant du Real Madrid, le Bayern Munich s’apprête à proposer à Olise une prolongation de contrat particulièrement lucrative. Selon le journaliste Christian Falk, le club bavarois souhaite le conserver jusqu’en 2031 et serait prêt à presque doubler son salaire pour y parvenir.
« Vous connaissez le dicton : “En cas de problème, doublez la mise” », rappelle Falk. « Le problème vient du Real Madrid : ils le veulent vraiment et sont pleinement conscients de ses performances exceptionnelles en Bundesliga cette saison. Il a été élu joueur de l’année en Allemagne et a connu une transformation remarquable depuis son transfert de Crystal Palace pour 50 millions d’euros. »
Revoir à la hausse la grille salariale
Le nouveau contrat proposé permettrait à Olise de se hisser parmi les joueurs les mieux payés du Bayern Munich. Falk a expliqué pourquoi l’ailier occupe pour l’instant une place moins élevée dans la hiérarchie salariale par rapport à d’autres stars de l’attaque.
Falk rappelle que son transfert, moins onéreux que les 100 millions d’euros déboursés pour recruter Harry Kane, lui vaut un salaire inférieur à celui de l’Anglais ou de Jamal Musiala. « Il se situe exactement au milieu de l’échelle des salaires du groupe, autour de 15 millions d’euros », précise Falk. « Aujourd’hui, c’est l’un des joueurs les plus importants du onze titulaire, il mérite donc une rémunération à la hauteur. C’est pourquoi le FC Bayern se dit prêt à lui offrir davantage, estimant qu’un salaire revalorisé pourrait l’inciter à s’engager pour plusieurs années supplémentaires. En Allemagne, la durée légale maximale d’un contrat est de cinq ans ; le club envisage donc un bail courant jusqu’en 2031, ce qui permettrait à l’attaquant de se rapprocher des meilleurs salaires du club, aux alentours de 25 millions d’euros annuels. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Olise ?
Alors que le Bayern s’active en coulisses pour finaliser une prolongation de contrat lucrative, Olise demeure pleinement concentré sur ses obligations internationales. La France aborde son dernier match de phase de groupes contre la Norvège. Avec six points chacun, le vainqueur prendra la première place, tandis qu’un match nul suffirait aux Bleus pour terminer en tête. Après la Coupe du monde, le club devrait intensifier ses efforts pour s’assurer officiellement les services d’Olise jusqu’en 2031.