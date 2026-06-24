Olise a brillé lors de la Coupe du monde avec l’équipe de France, délivrant deux passes décisives lors de la victoire 3-0 contre l’Irak et provoquant un autre but face au Sénégal. Ses performances en sélection font suite à une saison 2025-2026 exceptionnelle, au cours de laquelle il a offert 26 passes décisives avec le Bayern Munich.

Son avenir fait néanmoins l’objet de vives spéculations : selon plusieurs sources, le Real Madrid serait fortement intéressé par l’ailier. Florentino Pérez a récemment laissé entendre qu’une offre de 150 millions d’euros serait formulée pour un joueur ne jouant pas en Premier League, ce qui a conduit de nombreux observateurs à penser à Olise, malgré le démenti du dirigeant madrilène. Le Paris Saint-Germain serait aussi sur les rangs, mais le Bayern a déjà fait savoir, selon Bild, qu’il ne le céderait à aucun prix.