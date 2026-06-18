Getty Images Sport
Traduit par
« Quand on cherche à marquer des buts, on a besoin de Cristiano » : Roberto Martinez justifie le maintien de Ronaldo sur le terrain lors du match nul du Portugal contre la RD Congo en Coupe du monde, bien que CR7 n'ait effectué que 25 touches de balle
Ronaldo bat un record mais reste muet devant les cages
L'attente était à son comble au Texas : à 41 ans et 132 jours, Ronaldo devenait le joueur de champ le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde. Cependant, ce record n'a pas débouché sur des prouesses sur le terrain, la superstar d'Al-Nassr peinant à exercer la moindre influence sur la rencontre. Alors que Lionel Messi avait donné le ton la veille en réalisant un triplé contre l'Algérie, Ronaldo est resté en marge et isolé pendant la majeure partie du match face à la RD Congo.
Les chiffres confirment cette tendance : d’après Opta, il n’a effectué que 25 touches de balle en 90 minutes, son plus bas lors d’un grand tournoi disputé dans son intégralité. Son dernier but dans une grande compétition remonte désormais à dix rencontres, malgré 33 tirs et 11 cadrés.
- AFP
Martinez justifie le maintien de CR7 dans l’effectif
Bien que le Portugal n’ait pas réussi à marquer le but de la victoire face à l’équipe africaine, Martinez a choisi de ne pas remplacer son capitaine. L’ancien entraîneur d’Everton et de la Belgique a insisté sur le fait que la simple présence de Ronaldo constituait un avantage tactique que ses coéquipiers devaient apprendre à exploiter.
« Il serait absurde de retirer le meilleur buteur du football mondial alors que nous avons besoin de marquer », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Dans ces moments-là, l’expérience de Cristiano dans la surface est décisive. La manière dont il attire les défenseurs crée des espaces que nous devons apprendre à exploiter. Chaque joueur possède une responsabilité ou un atout sur le terrain. Alors, quand on doit marquer, on a besoin de Cristiano. »
Le Portugal a livré une prestation décousue, pénalisé par un manque de précision devant le but.
La Seleção a dominé la possession avec un impressionnant 75,4 %, mais elle a conclu la rencontre en tentant moins de tirs que la RD Congo. C’est une anomalie historique : jamais depuis 1966 une équipe n’avait détenu une telle possession en Coupe du monde tout en étant dépassée au nombre de tirs par son adversaire. João Neves avait pourtant offert l’avantage aux siens dès l’entame, mais les favoris n’ont pas su exploiter cet élan, et Yoane Wissa a finalement égalisé d’une tête historique.
Martinez a toutefois souligné que la responsabilité de ce manque de concrétisation ne revenait pas uniquement à son avant-centre, mais aussi à la qualité des passes délivrées par le milieu de terrain et les ailiers. « Chaque joueur a une responsabilité ou apporte une qualité sur le terrain », a-t-il conclu.
- Getty Images
La pression monte à l’approche du match contre l’Ouzbékistan.
Avec un xG de seulement 0,64 contre 0,82 pour la RD Congo, le Portugal a eu de la chance de repartir de Houston avec un point. Ce partage a ravivé le débat : à 41 ans, Ronaldo est-il encore l’avant-poste idéal pour une sélection qui regorge de jeunes talents offensifs ? Alors que le tournoi avance, la loyauté de Martinez envers son capitaine vétéran pourrait être de plus en plus interrogée, d’autant que l’Ouzbékistan et la Colombie, rivaux du groupe K, guettent dans l’ombre.