« Quand on cherche à marquer des buts, on a besoin de Cristiano » : Roberto Martinez justifie le maintien de Ronaldo sur le terrain lors du match nul du Portugal contre la RD Congo en Coupe du monde, bien que CR7 n'ait effectué que 25 touches de balle

L'attente était à son comble au Texas : à 41 ans et 132 jours, Ronaldo devenait le joueur de champ le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde. Cependant, ce record n'a pas débouché sur des prouesses sur le terrain, la superstar d'Al-Nassr peinant à exercer la moindre influence sur la rencontre. Alors que Lionel Messi avait donné le ton la veille en réalisant un triplé contre l'Algérie, Ronaldo est resté en marge et isolé pendant la majeure partie du match face à la RD Congo.

Les chiffres confirment cette tendance : d’après Opta, il n’a effectué que 25 touches de balle en 90 minutes, son plus bas lors d’un grand tournoi disputé dans son intégralité. Son dernier but dans une grande compétition remonte désormais à dix rencontres, malgré 33 tirs et 11 cadrés.