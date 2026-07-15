Quand Lionel Messi fera-t-il son retour à l’Inter Miami ? Robert Lewandowski parviendra-t-il à transformer le Chicago Fire ? Voici cinq questions clés alors que la MLS reprend ses droits après la trêve de la Coupe du monde

Lionel Messi a écrasé les records de la MLS la saison passée, signant la plus grande saison individuelle de l’histoire de la ligue. En 2026, il n’a pas levé le pied, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives en 14 matchs avec les Herons. Il a aussi brillé au Mondial, en tête du classement du Soulier d’or avec huit réalisations et quatre offrandes.

La question est désormais de savoir quand Miami le reverra. La victoire de l’Argentine en demi-finale face à l’Angleterre signifie que Messi disputera une nouvelle finale de Coupe du monde, prolongeant ainsi jusqu’à ses limites absolues un été déjà très éprouvant. Les clubs accordent généralement aux joueurs plusieurs semaines – voire parfois jusqu’à un mois – pour récupérer après un tournoi de cette ampleur, en particulier aux vétérans qui ont supporté une charge de travail aussi importante.

Miami pourrait donc se retrouver privé de son joueur phare pendant une partie non négligeable de la fin de saison MLS. La saison a déjà été mouvementée en Floride du Sud, avec le départ de Javier Mascherano moins de deux mois après le début de la campagne et l’arrivée de Guillermo Hoyos pour le remplacer. Hoyos entretient des liens étroits avec Messi mais reste un entraîneur relativement peu connu. Malgré tout, Miami occupe la deuxième place de la Conférence Est et reste bien placé pour se battre pour le titre.

Tout tourne toutefois autour de Messi. Miami devra gérer son absence, lui accorder le temps nécessaire pour récupérer et résister à la tentation de le faire revenir trop tôt. S’il revient en bonne santé et en pleine forme, les Herons devraient figurer parmi les favoris de la MLS Cup. Mais si la Coupe du monde laisse des traces physiques ou émotionnelles, le reste de la saison s’annonce bien plus compliqué.