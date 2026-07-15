Quand Lionel Messi fera-t-il son retour à l’Inter Miami ? Robert Lewandowski parviendra-t-il à transformer le Chicago Fire ? Voici cinq questions clés alors que la MLS reprend ses droits après la trêve de la Coupe du monde

La MLS et ses supporters attendent depuis des années la Coupe du monde 2026, qu’ils voient comme le moment où certaines des plus grandes stars de l’équipe nationale américaine pourraient enfin revenir au pays. Pour l’instant, cet afflux tant attendu de joueurs après la compétition ne s’est pas vraiment matérialisé.
Le NYCFC serait très intéressé par Christian Pulisic, qui entame la dernière année garantie de son contrat avec Milan. Mais le club italien dispose d’une option lui permettant de le garder jusqu’en 2028 et aurait clairement fait savoir qu’il n’était pas à vendre. Âgé de 27 ans et avec encore plusieurs saisons de haut niveau en Europe devant lui, Pulisic n’a pas de raison sportive évidente de changer de club pour l’instant.
Weston McKennie s’est quant à lui mis hors jeu en prolongeant son contrat avec la Juventus jusqu’en 2030. Aucun autre domino majeur n’est tombé. Malgré les spéculations, la Coupe du monde ne semble donc pas avoir créé le point de basculement attendu : la plupart des joueurs confirmés de l’USMNT établis en Europe préfèrent rester où ils sont.
Quelques mouvements se dessinent toutefois plus bas dans la hiérarchie. Orlando City finaliserait le retour de Dike, attaquant de second plan de l’équipe nationale américaine qui s’était illustré en MLS avant de rejoindre West Brom en 2022. Des blessures ont émaillé ses quatre années et demie en Angleterre, et un retour dans un environnement familier pourrait lui permettre de relancer sa carrière. Ce n’est pas le grand retour retentissant que la MLS espérait après la Coupe du monde, mais le choix est judicieux pour le joueur comme pour le club.
La situation pourrait toutefois évoluer : le mercato secondaire de la MLS vient tout juste de s’ouvrir et restera accessible jusqu’au 2 septembre, tandis que la période des transferts en Europe s’accélère. D’autres dossiers seront étudiés et un grand nom pourrait encore être séduit. Pour l’instant, cependant, ce grand retour des stars de l’USMNT reste davantage une hypothèse qu’une réalité.