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MLS returns GFXGOAL
Thomas Hindle

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Quand Lionel Messi fera-t-il son retour à l’Inter Miami ? Robert Lewandowski parviendra-t-il à transformer le Chicago Fire ? Voici cinq questions clés alors que la MLS reprend ses droits après la trêve de la Coupe du monde

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Inter Miami CF
Chicago Fire FC
L. Messi
R. Lewandowski

La MLS reprend après la trêve de la Coupe du monde : l'avenir de Lionel Messi reste incertain, Robert Lewandowski et Antoine Griezmann font leur arrivée, et le Nashville SC mène la danse.

La MLS, on ne t’oublie pas. Le championnat a bien dû s’interrompre pendant la Coupe du monde. Même si la première division américaine s’est désormais imposée dans le paysage sportif, la Coupe du monde demeure reine.

Mais la compétition touche à sa fin : les demi-finales sont jouées et la finale approche. Il est donc temps de se réintéresser à la MLS. Avant la trêve, la saison s’annonçait déjà excellente. À l’Ouest, les San Jose Earthquakes et les Vancouver Whitecaps ont brillé. À l’Est, Nashville et l’Inter Miami ont impressionné.

Désormais, deux mégastars mondiales – Antoine Griezmann et Robert Lewandowski – viennent renforcer un effectif déjà éclatant, et d’autres pourraient suivre. Tous ces éléments annoncent un dernier acte de saison captivant.


GOAL examine les cinq grandes questions qui entourent la reprise de la MLS…

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty

    Quand Lionel Messi effectuera-t-il son retour sur les terrains ?

    Lionel Messi a écrasé les records de la MLS la saison passée, signant la plus grande saison individuelle de l’histoire de la ligue. En 2026, il n’a pas levé le pied, inscrivant 12 buts et délivrant 8 passes décisives en 14 matchs avec les Herons. Il a aussi brillé au Mondial, en tête du classement du Soulier d’or avec huit réalisations et quatre offrandes.

    La question est désormais de savoir quand Miami le reverra. La victoire de l’Argentine en demi-finale face à l’Angleterre signifie que Messi disputera une nouvelle finale de Coupe du monde, prolongeant ainsi jusqu’à ses limites absolues un été déjà très éprouvant. Les clubs accordent généralement aux joueurs plusieurs semaines – voire parfois jusqu’à un mois – pour récupérer après un tournoi de cette ampleur, en particulier aux vétérans qui ont supporté une charge de travail aussi importante.

    Miami pourrait donc se retrouver privé de son joueur phare pendant une partie non négligeable de la fin de saison MLS. La saison a déjà été mouvementée en Floride du Sud, avec le départ de Javier Mascherano moins de deux mois après le début de la campagne et l’arrivée de Guillermo Hoyos pour le remplacer. Hoyos entretient des liens étroits avec Messi mais reste un entraîneur relativement peu connu. Malgré tout, Miami occupe la deuxième place de la Conférence Est et reste bien placé pour se battre pour le titre.

    Tout tourne toutefois autour de Messi. Miami devra gérer son absence, lui accorder le temps nécessaire pour récupérer et résister à la tentation de le faire revenir trop tôt. S’il revient en bonne santé et en pleine forme, les Herons devraient figurer parmi les favoris de la MLS Cup. Mais si la Coupe du monde laisse des traces physiques ou émotionnelles, le reste de la saison s’annonce bien plus compliqué.

    • Publicité
  • Orlando City SC v Tampa Bay RowdiesGetty Images Sport

    Comment Antoine Griezmann va-t-il s'adapter ?

    Antoine Griezmann nourrissait depuis des années l’ambition de jouer en MLS. Peu de footballeurs affichent aussi ouvertement leurs projets d’avenir, mais la fascination de l’attaquant français pour les États-Unis est bien documentée. En s’engageant avec Orlando City, il a concrétisé son souhait. Il a d’ailleurs ouvert son compteur dès son premier match amical et semble déjà prendre beaucoup de plaisir.



    Reste que l’écart entre matchs amicaux et compétitions officielles est notable, d’autant qu’Orlando City traverse actuellement l’une des pires saisons de son histoire. Toutefois, la signature désormais actée de Daryl Dike pourrait marquer un tournant en Floride. La question est donc la suivante : Griezmann sera-t-il capable de prendre un bon départ ?

  • 로베르트 레반도프스키 (Robert Lewandowski)Getty Images

    Robert Lewandowski va-t-il continuer à marquer à la chaîne ?

    Le Chicago Fire a mené une longue offensive pour recruter Robert Lewandowski. Dès que Barcelone a confirmé qu’il ne prolongerait pas le contrat de l’attaquant expérimenté, le club américain s’est employé à persuader le buteur polonais que la MLS – et plus précisément Chicago – constituaient sa prochaine étape idéale.

    Les statistiques confirment qu’il a encore de beaux restes : 119 buts en 191 apparitions sous le maillot blaugrana, dont 42 en 52 matchs lors de l’exercice 2024-2025 et 18 lors de sa dernière saison. Il quitte l’Europe en tant que troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (109 réalisations) et totalise plus de 700 buts en club et en sélection. Il a continué à marquer au plus haut niveau jusqu’à la toute fin.

    Reste toutefois un point délicat : l’attaquant a passé les dernières semaines à s’entraîner en Europe sans disputer de match officiel depuis plusieurs mois. Même si son niveau technique dépasse celui de la MLS, rien ne garantit une adaptation immédiate. Les longs déplacements, le niveau parfois inégal des rencontres et son âge (37 ans) pourraient lui laisser un temps d’adaptation avant de retrouver toute son efficacité.

    Pourtant, ce transfert devrait déjà porter ses fruits en dehors du terrain. Chicago abrite l’une des plus grandes communautés polonaises hors de Pologne, et l’arrivée du plus grand joueur que le pays ait jamais connu devrait remplir les tribunes du Soldier Field. Pour un club qui tente encore de se repositionner comme l’une des principales attractions sportives de la ville, cela compte presque autant que ses performances dans la surface de réparation.

    Chicago disposait déjà d’une attaque plutôt solide avant l’arrivée de Lewandowski. Parviendra-t-il à s’intégrer rapidement, à en faire la meilleure de la MLS et à faire du Fire un véritable prétendant au titre ?

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quel(s) joueur(s) étoile(s) de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) changera (ont) de club, le cas échéant ?

    La MLS et ses supporters attendent depuis des années la Coupe du monde 2026, qu’ils voient comme le moment où certaines des plus grandes stars de l’équipe nationale américaine pourraient enfin revenir au pays. Pour l’instant, cet afflux tant attendu de joueurs après la compétition ne s’est pas vraiment matérialisé.

    Le NYCFC serait très intéressé par Christian Pulisic, qui entame la dernière année garantie de son contrat avec Milan. Mais le club italien dispose d’une option lui permettant de le garder jusqu’en 2028 et aurait clairement fait savoir qu’il n’était pas à vendre. Âgé de 27 ans et avec encore plusieurs saisons de haut niveau en Europe devant lui, Pulisic n’a pas de raison sportive évidente de changer de club pour l’instant.

    Weston McKennie s’est quant à lui mis hors jeu en prolongeant son contrat avec la Juventus jusqu’en 2030. Aucun autre domino majeur n’est tombé. Malgré les spéculations, la Coupe du monde ne semble donc pas avoir créé le point de basculement attendu : la plupart des joueurs confirmés de l’USMNT établis en Europe préfèrent rester où ils sont.

    Quelques mouvements se dessinent toutefois plus bas dans la hiérarchie. Orlando City finaliserait le retour de Dike, attaquant de second plan de l’équipe nationale américaine qui s’était illustré en MLS avant de rejoindre West Brom en 2022. Des blessures ont émaillé ses quatre années et demie en Angleterre, et un retour dans un environnement familier pourrait lui permettre de relancer sa carrière. Ce n’est pas le grand retour retentissant que la MLS espérait après la Coupe du monde, mais le choix est judicieux pour le joueur comme pour le club.

    La situation pourrait toutefois évoluer : le mercato secondaire de la MLS vient tout juste de s’ouvrir et restera accessible jusqu’au 2 septembre, tandis que la période des transferts en Europe s’accélère. D’autres dossiers seront étudiés et un grand nom pourrait encore être séduit. Pour l’instant, cependant, ce grand retour des stars de l’USMNT reste davantage une hypothèse qu’une réalité.

  • Sam SurridgeGetty

    Le Nashville SC est-il une franchise crédible ?

    Personne n’a pu rivaliser avec Nashville en ce début de saison. L’équipe de B.J. Callaghan a fait forte impression en championnat lors de ses 14 premiers matchs, n’enregistrant qu’une seule défaite et n’encaissant que 11 buts. L’arrivée de Cristian Espinoza sur l’aile droite s’annonce déjà comme l’un des meilleurs transferts de l’intersaison, tandis que Sam Surridge et Hany Mukhtar ont tous deux retrouvé leur meilleur niveau.

    Pourtant, malgré sa place en tête du classement de la MLS à la sortie de la trêve de la Coupe du monde, le club estime que son effectif n’est pas encore complet. Il est en train de finaliser les arrivées de l’ailier tunisien Elias Saad, en provenance du FC Augsbourg (Bundesliga), et du milieu sénégalais de 21 ans Famara Camara.

    Ces renforts ne vont pas révolutionner l’équipe, mais ce n’est pas leur rôle. Nashville possède déjà les stars et la structure pour gagner. Il lui manque juste plus de profondeur, un peu plus d’imprévisibilité et des jambes fraîches pour traverser une seconde partie de saison qui s’annonce éprouvante.

    Pour un groupe déjà installé comme la référence du championnat, c’est exactement ce que doit être un mercato réussi : repérer les dernières faiblesses, les muscler et rendre une équipe déjà excellente encore plus difficile à rattraper.

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