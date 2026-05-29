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Quand les listes définitives pour la Coupe du monde 2026 seront-elles annoncées ? Explications sur les principales règles, dates et restrictions de la FIFA
La FIFA confirme les dates limites pour la composition des équipes et les règles relatives aux effectifs.
Les nations participantes à la Coupe du monde de la FIFA 2026 doivent transmettre leur liste définitive de 26 joueurs au plus tard le lundi 1^(er) juin. Bien que plusieurs fédérations puissent dévoiler leur sélection plus tôt, cette date constitue la limite officielle pour déposer les documents auprès de l’instance dirigeante du football mondial.
La FIFA publiera ensuite les listes définitives des 48 sélections participantes le mardi 2 juin. Jusqu’à cette publication officielle, toute annonce émanant des fédérations nationales reste soumise à la validation de l’instance mondiale. Les sélectionneurs peuvent convoquer entre 23 et 26 joueurs, dont au moins trois gardiens, chaque effectif devant respecter ces quotas. Ce format élargi, introduit lors du cycle précédent, est maintenu pour accompagner l’élargissement de la compétition.
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Comment fonctionnera le système de sélection de la FIFA
À ce stade, toutes les nations ont déjà remis une liste provisoire, conformément au règlement de la FIFA, en amont de la validation des effectifs définitifs. Cette pré-liste doit comporter de 35 à 55 joueurs, dont au moins quatre gardiens.
Seuls les joueurs inscrits sur cette pré-liste peuvent ensuite intégrer la liste définitive en cas de blessure. Après la date limite, des modifications ne sont autorisées qu’en cas de blessure grave ou de maladie, et ce, jusqu’à 24 heures avant le premier match de l’équipe concernée. Passé ce délai, aucun joueur de champ ne peut plus être remplacé, conformément au règlement de la FIFA.
Pourquoi l’élargissement des effectifs est crucial
La décision de conserver des effectifs de 26 joueurs tient compte de l’augmentation des exigences physiques liée à l’élargissement du format du tournoi. Avec davantage de matches et de nations participantes, les sélectionneurs devraient privilégier la profondeur et la polyvalence dans leurs choix.
La plupart des grandes nations devraient utiliser les 26 places disponibles plutôt que de se contenter du effectif minimum de 23 joueurs. Par ailleurs, la FIFA maintient des dispositions spécifiques pour les gardiens : contrairement aux joueurs de champ, ils peuvent être remplacés à tout moment en cas de blessure grave ou de maladie, afin de garantir à chaque équipe un remplaçant à ce poste clé.
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Les derniers préparatifs sont en cours avant le coup d’envoi du tournoi.
L’attention se porte désormais sur les annonces officielles des effectifs par les nations participantes, avant que la FIFA ne confirme les listes définitives le 2 juin. Les sélectionneurs doivent prendre des décisions cruciales en matière de sélection, en trouvant le juste équilibre entre la forme, la condition physique et la profondeur de l’effectif à l’approche du tournoi.
Une fois les listes définitives validées, les marges de manœuvre seront réduites pour opérer des changements. D’où l’importance cruciale des pré-sélections et la pression qui pèse sur les joueurs pour qu’ils maintiennent leur forme avant le coup d’envoi de la compétition.