Quand les listes définitives pour la Coupe du monde 2026 seront-elles annoncées ? Explications sur les principales règles, dates et restrictions de la FIFA

Les nations participantes à la Coupe du monde de la FIFA 2026 doivent transmettre leur liste définitive de 26 joueurs au plus tard le lundi 1^(er) juin. Bien que plusieurs fédérations puissent dévoiler leur sélection plus tôt, cette date constitue la limite officielle pour déposer les documents auprès de l’instance dirigeante du football mondial.

La FIFA publiera ensuite les listes définitives des 48 sélections participantes le mardi 2 juin. Jusqu’à cette publication officielle, toute annonce émanant des fédérations nationales reste soumise à la validation de l’instance mondiale. Les sélectionneurs peuvent convoquer entre 23 et 26 joueurs, dont au moins trois gardiens, chaque effectif devant respecter ces quotas. Ce format élargi, introduit lors du cycle précédent, est maintenu pour accompagner l’élargissement de la compétition.