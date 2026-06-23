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Yosua Arya

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« Quand Leo se met en route, tout le monde suit ! » – La prestation « engagée » de Lionel Messi en Coupe du monde face à l'Autriche ravit Lionel Scaloni

L. Messi
Argentine
L. Scaloni
Argentine vs Autriche
Autriche
Coupe du monde

Les deux buts de Lionel Messi ont permis à l’Argentine de battre l’Autriche dans leur match du groupe J, mais Lionel Scaloni a aussi souligné l’impact de son capitaine sans le ballon. Le sélectionneur de l’Albiceleste a salué l’engagement et l’influence de Messi, tout en rappelant que la route vers la défense du titre mondial s’annonçait encore ardue malgré ce bon départ.

  • L'Argentine s'est imposée face à l'Autriche, portée par un Messi décisif.

    L'Argentine a signé une victoire cruciale dans le groupe J face à l'Autriche, grâce à un doublé de Messi lors d'un match remporté 2-0 au Dallas Stadium. Si ses buts se sont avérés décisifs, Scaloni a mis en avant un autre aspect de la performance du vétéran qui l'a le plus impressionné.

    Le sélectionneur argentin a notamment salué le travail défensif de Messi lors de l’action menant au premier but, insistant sur sa capacité à se battre pour l’équipe, toujours exemplaire. La formation de Ralf Rangnick a tenté de déstabiliser l’Albiceleste par un jeu agressif et physique, mais les hommes de Scaloni ont finalement trouvé la faille et conservé leur dynamique dans la compétition.

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    Scaloni salue l'exemple donné par Messi

    Après la rencontre, Scaloni a souligné l’influence de Messi sur l’ensemble du groupe. Le sélectionneur argentin est également revenu sur l’optimisme grandissant qui entoure la défense du titre de son équipe.

    « Quand Leo se met en route, tout le monde se met en route, et c’est tout à l’honneur de l’équipe », a expliqué Scaloni, cité par TyC Sports. « Même lorsque l’équipe était en difficulté, il a travaillé dur, il a récupéré le ballon pour le but, il s’est donné à fond. C’est ce qu’il apporte, c’est impressionnant. Je ne sais pas quoi dire d’autre, et je ne sais pas si cela suffit.

    « Le public est enthousiaste quand il voit l’équipe, son engagement et le plaisir qu’elle prend. Plusieurs nations peuvent prétendre au titre et toutes se battront. Les grands noms auront leur chance, nous en ferons partie, mais ce sera difficile pour tout le monde. »

  • L'Argentine fait preuve de résilience alors que les attentes grandissent

    Bien que l’Argentine soit sortie victorieuse, Lionel Scaloni a clairement indiqué que la prestation n’avait pas été irréprochable. Il a comparé la résistance de l’Autriche à celle rencontrée lors de la précédente rencontre contre l’Algérie et a reconnu qu’il restait des points à améliorer.

    « Ce match ressemblait à celui contre l’Algérie : un adversaire doté de joueurs de haut niveau, bien en place physiquement, qui nous a donné du fil à retordre. Il y a encore des choses à corriger, mais la victoire facilite tout », a analysé Scaloni. « Je suis convaincu que, lorsque l’adversaire a essayé de nous mettre en difficulté, cette supériorité ne s’est pas vraiment traduite par des occasions franches. »

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    Face au dernier défi de la phase de poules

    Qualifiée pour les seizièmes de finale, l’Albiceleste aborde tout de même avec sérieux son dernier match de groupe J face à la Jordanie, dimanche au Dallas Stadium. Scaloni pourrait en profiter pour faire tourner son effectif et offrir une chance de briller à Giuliano Simeone, Nico Paz et Valentin Barco.

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