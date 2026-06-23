« Quand Leo se met en route, tout le monde suit ! » – La prestation « engagée » de Lionel Messi en Coupe du monde face à l'Autriche ravit Lionel Scaloni

Après la rencontre, Scaloni a souligné l’influence de Messi sur l’ensemble du groupe. Le sélectionneur argentin est également revenu sur l’optimisme grandissant qui entoure la défense du titre de son équipe.

« Quand Leo se met en route, tout le monde se met en route, et c’est tout à l’honneur de l’équipe », a expliqué Scaloni, cité par TyC Sports. « Même lorsque l’équipe était en difficulté, il a travaillé dur, il a récupéré le ballon pour le but, il s’est donné à fond. C’est ce qu’il apporte, c’est impressionnant. Je ne sais pas quoi dire d’autre, et je ne sais pas si cela suffit.

« Le public est enthousiaste quand il voit l’équipe, son engagement et le plaisir qu’elle prend. Plusieurs nations peuvent prétendre au titre et toutes se battront. Les grands noms auront leur chance, nous en ferons partie, mais ce sera difficile pour tout le monde. »