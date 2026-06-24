Quand le nouveau stade de Manchester United ouvrira-t-il ses portes ? Une date « réaliste » a été fixée pour l’inauguration de cette enceinte de 100 000 places destinée à accueillir les supporters, alors que les Red Devils poursuivent leur projet de 2 milliards de livres sterling

Selon le Manchester Evening News, Manchester United vient de franchir une étape décisive vers la construction de son nouveau stade ultramoderne. Le club a finalisé l’achat d’un terrain triangulaire de 25 acres auprès d’Indurent, situé à seulement 350 mètres d’Old Trafford. Cette acquisition lui donne désormais le contrôle d’une large part du foncier nécessaire au lancement des travaux.

Ce rebondissement fait suite à l’enlisement des négociations avec Freightliner au sujet d’un autre terrain destiné à la gare de triage. Si ces discussions avaient achoppé sur une valorisation estimée à 350 millions de livres sterling, l’accord avec Indurent offre aux Red Devils l’espace nécessaire pour poursuivre leur projet. Le club se dit confiant : les dernières parcelles seront acquises sans nouvelle difficulté, et la prochaine phase de planification peut déjà commencer.