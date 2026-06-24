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Quand le nouveau stade de Manchester United ouvrira-t-il ses portes ? Une date « réaliste » a été fixée pour l’inauguration de cette enceinte de 100 000 places destinée à accueillir les supporters, alors que les Red Devils poursuivent leur projet de 2 milliards de livres sterling
Transfert : un grand pas en avant dans le dossier d’expropriation foncière
Selon le Manchester Evening News, Manchester United vient de franchir une étape décisive vers la construction de son nouveau stade ultramoderne. Le club a finalisé l’achat d’un terrain triangulaire de 25 acres auprès d’Indurent, situé à seulement 350 mètres d’Old Trafford. Cette acquisition lui donne désormais le contrôle d’une large part du foncier nécessaire au lancement des travaux.
Ce rebondissement fait suite à l’enlisement des négociations avec Freightliner au sujet d’un autre terrain destiné à la gare de triage. Si ces discussions avaient achoppé sur une valorisation estimée à 350 millions de livres sterling, l’accord avec Indurent offre aux Red Devils l’espace nécessaire pour poursuivre leur projet. Le club se dit confiant : les dernières parcelles seront acquises sans nouvelle difficulté, et la prochaine phase de planification peut déjà commencer.
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Un calendrier réaliste pour la construction de ce stade de 100 000 places
Les supporters de Manchester United devront faire preuve de patience : le club a revu ses prévisions concernant le chantier du nouveau stade. Initialement prévu pour 2030, le projet est désormais jugé irréaliste. La construction durera environ cinq ans à compter du premier coup de pelle, pour une ouverture anticipée avant 2035.
Ce calendrier plus réaliste s’inscrit dans la stratégie du club, qui ambitionne de devenir un site majeur à l’échelle mondiale. Manchester United prévoit ainsi de candidater pour accueillir la Coupe du monde féminine de la FIFA 2035. Le nouveau stade doit devenir une pièce maîtresse du sport britannique, offrant une alternative moderne à Wembley pour les grands événements internationaux.
Le projet de conception reprend avec Foster + Partners.
Maintenant que le terrain est acquis, le projet de conception du nouveau stade entre officiellement dans sa phase active. Il avait été mis en pause le temps de finaliser les études environnementales et logistiques du site. Confié au cabinet d’architecture de renom Foster + Partners, le projet vise à créer un équipement moderne et emblématique, fidèle à l’histoire du club.
Le projet table sur 100 000 places, ce qui en ferait le plus grand stade de club du Royaume-Uni. Une telle capacité doit répondre à la forte demande mondiale de billets et accroître significativement les recettes des jours de match, permettant au club de rester compétitif au plus haut niveau du football européen, tant sur le plan sportif que financier.
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Communiqué officiel de l'équipe de développement
Après l'acquisition réussie du terrain, les dirigeants de Manchester United ont exprimé leur satisfaction concernant les progrès accomplis. Collette Roche, directrice générale chargée du projet de nouveau stade, a souligné l'importance de cette étape décisive pour l'avenir à long terme du club et la revitalisation de la région de Manchester.
Elle a déclaré : « Cette nouvelle illustre les progrès accomplis vers la réalisation d’un nouveau stade de classe mondiale pour Manchester United et constitue une étape majeure alors que nous entrons dans la prochaine phase du projet. »