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Quand le défenseur Jeremy Jacquet, recruté pour 60 millions de livres sterling, fera-t-il ses débuts avec Liverpool ? Andoni Iraola fait le point sur son état de forme après la blessure de Joe Gomez lors du match amical contre Sunderland
Iraola dévoile le calendrier des débuts de Jacquet
Les supporters de Liverpool trépignent d’impatience à l’idée de voir le joueur de 60 millions de livres revêtir le célèbre maillot rouge, mais l’entraîneur Iraola appelle à la patience concernant l’intégration du Français. Jacquet a travaillé sa condition physique après une longue période d’absence, et le staff technique refuse de précipiter son intégration au sein de l’équipe première durant la tournée américaine intensive.
S’exprimant sur la décision d’écarter le défenseur central de la composition pour le match contre Sunderland, Iraola a précisé la feuille de route pour ses débuts. « Avec Jérémy, nous avons décidé d’y aller doucement », a expliqué l’Espagnol sur le site officiel du club. « Il n’a pas joué depuis plusieurs mois en raison d’une blessure à l’épaule. Je pense donc que nous allons y aller doucement avec lui. Il jouera probablement le dernier match de cette tournée américaine et aura ainsi l’occasion d’accumuler du temps de jeu. »
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La blessure de Gomez vient ternir la victoire de Nashville
Alors que les regards étaient tournés vers les nouvelles recrues, l’après-midi a tourné au vinaigre pour Joe Gomez, vétéran du groupe. Ce défenseur polyvalent, pilier d’Anfield depuis des années, a dû quitter le terrain, ce qu’Iraola a qualifié de « plus gros bémol de la journée ». Cette blessure intervient malencontreusement alors que l’équipe cherche encore ses marques sous la nouvelle direction.
Iraola n’a pas caché sa déception face à ce contretemps, soulignant que l’équipe avait bien travaillé lors des séances d’entraînement précédant le match. « La pire nouvelle a sans doute été, d’emblée, la blessure de Joe », a admis Iraola. « Nous étions satisfaits car nous avions en quelque sorte mené toutes les séances d’entraînement sans perdre aucun joueur. Malheureusement pour nous, nous avons tout de suite perdu Joe… C’est vrai que nous étions plutôt contents, mais nous en avons perdu un maintenant. »
Des sentiments mitigés après un match haletant avec six buts
Malgré les blessures, Liverpool a affiché un visage offensif prometteur pour son entrée en matière aux États-Unis. Les réalisations de Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa et Lewis Koumas ont offert aux Reds une victoire encourageante à Nashville. Reste que la performance a révélé des lacunes, pointées par l’entraîneur : manque de justesse technique et d’intensité dans l’humidité.
Iraola a analysé : « Je pense que les deux mi-temps ont été différentes. Les joueurs ont notamment été beaucoup plus forts en première mi-temps. Nous avons en quelque sorte rééquilibré les deux équipes, et la différence était palpable. Il y a évidemment beaucoup de choses à corriger, c'est le premier jour. On sentait que les jambes étaient lourdes, les joueurs s'entraînent depuis un certain temps. Il nous a donc manqué un peu de fraîcheur. »
- AFP
Jacquet savoure l'accueil chaleureux et le soutien des supporters
Alors que les supporters attendent avec impatience ses débuts sur le terrain, Jacquet savoure pleinement sa période d’adaptation à la vie à Liverpool. Ayant rejoint l’équipe pour sa tournée aux États-Unis, qui a débuté à Chicago, le défenseur s’intègre sans difficulté en coulisses.
« Ça se passe vraiment bien, tout s'est très bien déroulé depuis mon arrivée ici », déclare Jacquet au sujet de ses premières semaines. « C'est un véritable honneur et une grande source de fierté de porter ce maillot rouge. J'en ai déjà porté un auparavant, et je m'apprête à en revêtir un deuxième, donc je suis vraiment très heureux. »
Le Français s’est également rapidement intégré à la dynamique du vestiaire. « Ils m’ont réservé un accueil très chaleureux, et j’apprends à mieux les connaître de jour en jour », a-t-il ajouté. Jacquet a révélé qu’il passait beaucoup de temps avec Trey Nyoni, Giovanni Leoni et Hugo Ekitike, tout en plaisantant sur le fait que Jérémie Frimpong était « complètement dingue ».
Au-delà du vestiaire, la recrue de 60 millions de livres a déjà perçu l’affection des fidèles d’Anfield. « J’ai reçu beaucoup de messages des supporters et je tiens à les en remercier », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que j’apprécie vraiment, d’autant plus que j’en avais déjà reçu pas mal avant même d’arriver au club. »
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