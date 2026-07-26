Quand le défenseur Jeremy Jacquet, recruté pour 60 millions de livres sterling, fera-t-il ses débuts avec Liverpool ? Andoni Iraola fait le point sur son état de forme après la blessure de Joe Gomez lors du match amical contre Sunderland

Les supporters de Liverpool trépignent d’impatience à l’idée de voir le joueur de 60 millions de livres revêtir le célèbre maillot rouge, mais l’entraîneur Iraola appelle à la patience concernant l’intégration du Français. Jacquet a travaillé sa condition physique après une longue période d’absence, et le staff technique refuse de précipiter son intégration au sein de l’équipe première durant la tournée américaine intensive.

S’exprimant sur la décision d’écarter le défenseur central de la composition pour le match contre Sunderland, Iraola a précisé la feuille de route pour ses débuts. « Avec Jérémy, nous avons décidé d’y aller doucement », a expliqué l’Espagnol sur le site officiel du club. « Il n’a pas joué depuis plusieurs mois en raison d’une blessure à l’épaule. Je pense donc que nous allons y aller doucement avec lui. Il jouera probablement le dernier match de cette tournée américaine et aura ainsi l’occasion d’accumuler du temps de jeu. »



