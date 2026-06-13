Le Brésil entamera sa Coupe du monde contre le Maroc sans Neymar, Carlo Ancelotti ayant confirmé que l’attaquant n’est pas encore prêt à reprendre la compétition. La star de Santos est à l’arrêt depuis le début du stage de préparation de la Seleção en raison d’une lésion au mollet. Les supporters espéraient le voir de retour pour le match d’ouverture, mais le sélectionneur a dissipé les doutes lors de sa conférence de presse pré-match.

Le Brésil affrontera donc l’un des adversaires les plus redoutables de son groupe sans pouvoir compter sur son meilleur buteur de tous les temps. Le diagnostic, une lésion de grade 2 au mollet, l’oblige à suivre un programme de rééducation individualisé tandis que le reste du groupe se prépare pour son entrée en lice.