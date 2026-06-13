Getty Images Sport
Traduit par
Quand la Coupe du monde de Neymar va-t-elle enfin commencer ? Alors que la star brésilienne soigne toujours sa blessure, l’équipe de Carlo Ancelotti peaufine sa préparation en vue du match contre le Maroc
Le Brésil subit un coup dur avec Neymar avant le match contre le Maroc
Le Brésil entamera sa Coupe du monde contre le Maroc sans Neymar, Carlo Ancelotti ayant confirmé que l’attaquant n’est pas encore prêt à reprendre la compétition. La star de Santos est à l’arrêt depuis le début du stage de préparation de la Seleção en raison d’une lésion au mollet. Les supporters espéraient le voir de retour pour le match d’ouverture, mais le sélectionneur a dissipé les doutes lors de sa conférence de presse pré-match.
Le Brésil affrontera donc l’un des adversaires les plus redoutables de son groupe sans pouvoir compter sur son meilleur buteur de tous les temps. Le diagnostic, une lésion de grade 2 au mollet, l’oblige à suivre un programme de rééducation individualisé tandis que le reste du groupe se prépare pour son entrée en lice.
- Daily Star
Ancelotti clarifie la situation de Neymar
S'exprimant avant la rencontre face au Maroc, Ancelotti a fait le point sur la convalescence de Neymar. L'Italien a également expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas remplacer l'attaquant blessé dans son effectif pour la Coupe du monde, alors qu'il avait la possibilité de faire appel à un remplaçant en pleine forme.
« Neymar travaille très dur pour se rétablir le plus vite possible », a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse. « On s’attend à ce qu’il puisse rejoindre le groupe [à l’entraînement] la semaine prochaine.
« Quand nous avons choisi Neymar, ce n’était pas uniquement pour ses qualités techniques, qui sont indéniables. C’était aussi pour son expérience et l’exemple qu’il représente pour les jeunes joueurs de l’équipe. »
Les préoccupations concernant la condition physique des joueurs ne cessent de croître.
Bien que le Brésil reste optimiste quant au rétablissement de Neymar, UOL rapporte que le joueur pourrait manquer davantage que la seule rencontre face au Maroc. Le bilan médical initial tablait sur une convalescence de deux à trois semaines, ce qui devait lui ouvrir la possibilité de participer au deuxième match de groupe contre Haïti, le 20 juin. Cependant, le manque de rythme de match constitue désormais un problème majeur dans sa rééducation.
Inactif depuis le 17 mai, le staff technique hésite à le précipiter sur les terrains, en raison de ses antécédents de blessures récurrentes. Son implication durant la phase de groupes demeure donc incertaine.
- Getty Images Sport
Le Brésil doit mettre en balance la prudence à court terme et les avantages à long terme
Le Brésil entame le tournoi sans l'un de ses joueurs les plus expérimentés. Le Maroc, premier adversaire, constitue donc un test immédiat, tandis que le staff médical surveille quotidiennement la progression de Neymar.
La priorité est de s’assurer que l’attaquant soit à 100 % de ses capacités pour les phases finales plutôt que de précipiter son retour. Reste à savoir s’il sera opérationnel pour la rencontre face à Haïti ou s’il devra attendre plus tard dans la compétition, l’une des principales inconnues pour le Brésil en ce début de Coupe du monde.