Bellingham est déjà une superstar mondiale. Il a fait ses premiers pas vers ce statut en intégrant l’équipe première de Birmingham City à 16 ans. Birmingham City a retiré son maillot numéro 22 lorsqu’il a autorisé son transfert au Borussia Dortmund en 2020.

Au cours de ses trois saisons en Allemagne, sa cote n’a cessé de grimper, conduisant le Real Madrid à débourser une indemnité de transfert à neuf chiffres à l’été 2023. Il a savouré les titres en Liga et en Ligue des champions dès sa première saison en tant que « Galactico » au Santiago-Bernabéu.

Les discussions autour du Ballon d’Or ont commencé à ce moment-là, Bellingham étant considéré, grâce à son énergie inépuisable et à son sens du but, comme un joueur possédant toutes les qualités nécessaires pour être reconnu comme le meilleur joueur de la planète.