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Quand Jude Bellingham, « sensationnel », pourrait-il devenir le plus grand joueur de l’histoire de l’Angleterre ? Michael Owen, ancien joueur du Real Madrid et de l’équipe d’Angleterre, partage l’avis de Roy Keane
De Birmingham au Bernabéu en passant par Dortmund
Bellingham est déjà une superstar mondiale. Il a fait ses premiers pas vers ce statut en intégrant l’équipe première de Birmingham City à 16 ans. Birmingham City a retiré son maillot numéro 22 lorsqu’il a autorisé son transfert au Borussia Dortmund en 2020.
Au cours de ses trois saisons en Allemagne, sa cote n’a cessé de grimper, conduisant le Real Madrid à débourser une indemnité de transfert à neuf chiffres à l’été 2023. Il a savouré les titres en Liga et en Ligue des champions dès sa première saison en tant que « Galactico » au Santiago-Bernabéu.
Les discussions autour du Ballon d’Or ont commencé à ce moment-là, Bellingham étant considéré, grâce à son énergie inépuisable et à son sens du but, comme un joueur possédant toutes les qualités nécessaires pour être reconnu comme le meilleur joueur de la planète.
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Keane croit en un grand avenir pour Bellingham
Depuis, il a été freiné par des blessures, mais ses sept buts lors de la Coupe du monde 2026 ont propulsé le natif des West Midlands sur le devant de la scène mondiale. Il avait auparavant offert à son pays un moment emblématique avec son « qui d’autre ? » à l’Euro 2024.
Il ne fait aucun doute que Bellingham est devenu un joueur providentiel pour le Real Madrid et l’Angleterre : loin de fuir la pression, il l’assume. Il veut être au centre de l’attention et montrer tout son talent sous les projecteurs les plus puissants du sport.
Keane estime qu’un destin hors du commun l’attend. La légende de Manchester United sait de quoi elle parle lorsqu’il s’agit de régner au milieu de terrain et de remporter des trophées. Elle voit Bellingham atteindre les sommets et s’imposer parmi les immortels.
Quand Bellingham deviendra-t-il le meilleur joueur de l’histoire de l’Angleterre ?
Interrogé sur le fait de savoir s’il partage cet avis, Owen, lauréat du Ballon d’or, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable autorisation du site de paris sportifs Tonybet, a déclaré : « Il est sensationnel, non ? Absolument. Il a quelque chose de vraiment spécial : son physique, sa capacité à courir, sa technique, sa mentalité. »
« Il répond présent dans les grands rendez-vous. Il marque des buts, des buts importants. Il a cette classe en lui. Et il joue évidemment au plus haut niveau avec régularité, ce qui lui permettra de s’y maintenir. »
« Je ne peux pas dire le contraire. Je pense que l’effectif actuel compte deux des plus grands joueurs de tous les temps, [Harry] Kane et Bellingham. Quant aux qualités de Bellingham, c’est tout simplement un joueur brillant. »
« Il peut faire gagner un match, il peut en changer le cours. Et s’il continue sur sa lancée, je suis d’accord avec Roy Keane. Dans cinq ou six ans, nous pourrions parler de lui comme du joueur le plus influent, le plus talentueux ou du meilleur joueur que l’Angleterre ait jamais eu. C’est possible, oui. »
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Kane aussi en lice pour être le meilleur joueur de l’histoire de l’Angleterre
Alors que des joueurs comme Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton et Wayne Rooney ont jusqu’ici dominé les débats sur le meilleur joueur de l’histoire de l’Angleterre, ce titre pourrait changer plusieurs fois de mains dans un avenir proche.
Le capitaine Kane, prolifique devant le but, a porté son total à 91 buts en sélection et n’est plus qu’à une sélection de battre le record de Peter Shilton. Il pourrait être considéré comme le plus grand joueur de l’histoire de l’Angleterre, mais ce titre pourrait finir par revenir à Bellingham : celui-ci compte déjà 60 sélections et pense pouvoir remporter des titres majeurs qui ramèneraient enfin le football « à la maison » pour la première fois depuis 1966.
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