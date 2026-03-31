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Quand Jesse Lingard fera-t-il ses débuts avec les Corinthians ? Dernières nouvelles concernant l'« humble » ancienne star de Manchester United, qui cherche à impressionner l'ancien sélectionneur du Brésil, Dorival Junior
Faire la différence à São Paulo
Depuis son arrivée au centre d'entraînement Joaquim Grava début mars, Lingard a suivi un programme de préparation physique intensif de 29 jours afin de retrouver son niveau de forme. Le milieu de terrain chevronné a rejoint le grand club brésilien dans le cadre d’un contrat à court terme jusqu’à la fin de l’année, avec une option pour 12 mois supplémentaires, après avoir quitté le FC Séoul en janvier. Malgré son parcours prestigieux, le staff du club a été impressionné par sa volonté de s’adapter à la culture footballistique locale. Son intégration au sein de l’équipe s’est faite en douceur, et le staff technique est désormais convaincu qu’il est physiquement prêt à contribuer aux efforts de l’équipe première.
- AFP
Une approche « modeste » de la formation
Selon ESPN, l'ancien joueur de Manchester United s'est révélé être un professionnel dévoué qui s'efforce de s'adapter le plus rapidement possible afin d'être prêt à jouer. Des sources décrivent sa personnalité comme « humble » et « très facile à vivre ». Lingard aurait déjà gagné le respect de l'ancien sélectionneur du Brésil, Dorival Junior, et de son staff technique.
Le mauvais début de saison 2026 du Corinthians
Les attentes sont grandes pour les débuts de Lingard, alors que les Corinthians occupent actuellement la 11e place de la Série A brésilienne. Avec seulement 10 points récoltés lors de leurs huit premiers matchs – soit deux victoires, quatre nuls et deux défaites –, l'équipe peine à trouver l'inspiration créative dans le dernier tiers du terrain. Les Corinthians considèrent l'arrivée d'un joueur au palmarès européen tel que Lingard comme une étape cruciale pour insuffler à l'équipe l'expérience de haut niveau dont elle a tant besoin.
- AFP
Le test décisif du Maracana
Lingard pourrait bien faire ses débuts au Maracanã face à Fluminense le 1er avril, marquant ainsi le coup d'envoi d'une série de matchs décisifs qui comprendra notamment un affrontement à domicile contre l'Internacional le 5 avril et un déplacement en Copa Libertadores chez le Club Atlético Platense le 9 avril. Ce calendrier chargé constituera le test ultime de la préparation physique et de la polyvalence tactique de l'Anglais, qui cherche à s'assurer un avenir à long terme sous les ordres de Dorival.