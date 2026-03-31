Quand Jesse Lingard fera-t-il ses débuts avec les Corinthians ? Dernières nouvelles concernant l'« humble » ancienne star de Manchester United, qui cherche à impressionner l'ancien sélectionneur du Brésil, Dorival Junior

Depuis son arrivée au centre d'entraînement Joaquim Grava début mars, Lingard a suivi un programme de préparation physique intensif de 29 jours afin de retrouver son niveau de forme. Le milieu de terrain chevronné a rejoint le grand club brésilien dans le cadre d’un contrat à court terme jusqu’à la fin de l’année, avec une option pour 12 mois supplémentaires, après avoir quitté le FC Séoul en janvier. Malgré son parcours prestigieux, le staff du club a été impressionné par sa volonté de s’adapter à la culture footballistique locale. Son intégration au sein de l’équipe s’est faite en douceur, et le staff technique est désormais convaincu qu’il est physiquement prêt à contribuer aux efforts de l’équipe première.