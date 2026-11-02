Originaire du nord-est de l’Angleterre, Hackney était courtisé depuis plusieurs mois avant son transfert à prix d’or sur les bords de la Mersey. Il avait brillé en deuxième division anglaise et espérait accéder à l’élite avec le club de son enfance.

Une blessure survenue au mauvais moment l’a empêché de peser comme il l’aurait souhaité dans la course à la montée de Middlesbrough en 2025-2026. Entré en jeu pour 20 minutes, il a terminé en larmes après la défaite déchirante contre Hull City en finale des barrages à Wembley.

Après avoir manqué la montée de la plus douloureuse des manières, Middlesbrough devait voir Hackney quitter le Riverside Stadium lors du dernier mercato. Plusieurs clubs l’avaient placé sur leurs listes de recrues potentielles, mais Everton a finalement remporté la course à sa signature, particulièrement convoitée.

Le talentueux meneur de jeu a été intégré progressivement à la Premier League. Sa seule titularisation à ce niveau remonte au 22 août, contre Crystal Palace. Depuis, il est entré en jeu à six reprises. Il a toutefois inscrit son premier but pour Everton lors de la victoire 3-1 contre Newcastle en Carabao Cup, qui a permis aux hommes de David Moyes de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.