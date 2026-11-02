Quand Hayden Hackney, joueur de la saison en Championship, deviendra un « joueur régulier » à Everton : un ancien attaquant du club évalue son transfert à 24 millions de livres sterling
Hackney a manqué la montée avec Middlesbrough
Originaire du nord-est de l’Angleterre, Hackney était courtisé depuis plusieurs mois avant son transfert à prix d’or sur les bords de la Mersey. Il avait brillé en deuxième division anglaise et espérait accéder à l’élite avec le club de son enfance.
Une blessure survenue au mauvais moment l’a empêché de peser comme il l’aurait souhaité dans la course à la montée de Middlesbrough en 2025-2026. Entré en jeu pour 20 minutes, il a terminé en larmes après la défaite déchirante contre Hull City en finale des barrages à Wembley.
Après avoir manqué la montée de la plus douloureuse des manières, Middlesbrough devait voir Hackney quitter le Riverside Stadium lors du dernier mercato. Plusieurs clubs l’avaient placé sur leurs listes de recrues potentielles, mais Everton a finalement remporté la course à sa signature, particulièrement convoitée.
Le talentueux meneur de jeu a été intégré progressivement à la Premier League. Sa seule titularisation à ce niveau remonte au 22 août, contre Crystal Palace. Depuis, il est entré en jeu à six reprises. Il a toutefois inscrit son premier but pour Everton lors de la victoire 3-1 contre Newcastle en Carabao Cup, qui a permis aux hommes de David Moyes de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.
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Un meneur de jeu talentueux pressenti pour jouer régulièrement à Everton
Interrogé sur la place secondaire occupée par Hackney, qui peut surprendre tant sa cote avait rapidement grimpé à Middlesbrough, Beckford, qui s’exprimait en collaboration avec FreeBets, où retrouver les meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Oui et non. Oui, au vu de ce qu’il a accompli la saison dernière. Sa progression est phénoménale. Il a énormément de talent et un grand avenir devant lui, à condition de rester en forme et de continuer à apprendre et à progresser.
« Mais non, cela ne me surprend pas tant que ça, car passer de la League One au Championship, puis à la Premier League, représente un énorme saut. Dans un club comme Everton, qui possède un ADN particulier, il faut d’abord apprendre à le connaître et à le comprendre avant de pouvoir être lancé dans le grand bain.
« Pour avoir déjà travaillé avec l’entraîneur, David Moyes, je sais qu’il veut d’abord s’assurer que vous comprenez le plan. Que vous jouiez un match, cinq matches ou tous les matches, il veut avant tout que vous compreniez qu’il faut travailler plus dur que tout le monde. Vous faites ce que nous vous demandons, vous restez discipliné, puis vous avez la liberté de faire ce que vous voulez.
« Cela ne me surprendrait pas qu’après 10, 12 ou 15 matches, on le voie beaucoup plus et qu’il commence alors à jouer plus régulièrement. Mais il faut d’abord comprendre son rôle et ce que l’on attend de lui. »
Dibling peine à s’imposer depuis son transfert à prix d’or
Everton s’est offert un autre joueur créatif au potentiel immense en arrachant Tyler Dibling à Southampton pour 42 millions de livres (56 millions de dollars) en 2025. Il attend toujours son premier but pour Everton et n’a disputé que 17 matches lors de sa première saison sous ses nouvelles couleurs.
À 20 ans, cet ailier déroutant a encore le temps devant lui, tandis que l’avenir de Jack Grealish au club suscite de plus en plus d’interrogations. Mais sa progression a quelque peu été freinée.
Interrogé sur cette situation, alors que Hackney tente d’éviter de connaître le même sort, Beckford a ajouté : « Il a parfois rencontré des difficultés. Représenter Everton s’accompagne d’attentes et de pression. C’est un club immense, que de grands joueurs ont représenté avant nous.
« Dire que sa progression a été freinée, c’est une formule à laquelle il m’est un peu difficile de souscrire. Ce n’est pas que je sois nécessairement en désaccord. Je pense qu’il apprend sur le tas et que, parfois, il faut faire un pas en arrière pendant cet apprentissage pour bien comprendre les choses. C’est de là que vient la progression. Je pense que c’est la phase dans laquelle il se trouve actuellement. »
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Calendrier d’Everton 2026-2027 : prochain rendez-vous à Newcastle
Dibling était également titulaire lors de la victoire d’Everton en coupe face à Newcastle et espérera de nouveau jouer un rôle important, tandis que Hackney cherchera lui aussi à obtenir davantage de temps de jeu, lorsque les hommes de Moyes retrouveront le même adversaire à St James’ Park, lundi en Premier League.
Everton abordera cette rencontre à la 14e place du classement, après n’avoir pris qu’un point lors de ses trois derniers matches de championnat, mais pourrait grimper jusqu’à la septième place en cas de victoire, tant le classement reste serré dans une compétition très disputée.
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