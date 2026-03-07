Quand Harry Kane fera-t-il son retour ? Le manager du Bayern Munich, Vincent Kompany, fait le point sur la blessure de l'attaquant anglais, absent pour la première fois depuis longtemps

L'Allianz Arena était privée de son joueur vedette Kane en raison d'une blessure au mollet. Il ne figurait pas dans l'équipe alignée par le Bayern pour sa victoire 4-1 contre Mönchengladbach. Si les premières informations laissaient entendre que le joueur de 31 ans était simplement mis au repos par mesure de précaution, la situation a changé après le coup de sifflet final.

Le prolifique attaquant a actuellement du mal à se remettre, ce qui jette un doute sur sa participation à la compétition européenne. Malgré sa forme dominante au niveau national, le flou qui entoure le meilleur buteur de la Bundesliga inquiète les supporters du Bayern.