Getty
Traduit par
Quand Harry Kane fera-t-il son retour ? Le manager du Bayern Munich, Vincent Kompany, fait le point sur la blessure de l'attaquant anglais, absent pour la première fois depuis longtemps
Kompany reste évasif quant à la condition physique de Kane
L'Allianz Arena était privée de son joueur vedette Kane en raison d'une blessure au mollet. Il ne figurait pas dans l'équipe alignée par le Bayern pour sa victoire 4-1 contre Mönchengladbach. Si les premières informations laissaient entendre que le joueur de 31 ans était simplement mis au repos par mesure de précaution, la situation a changé après le coup de sifflet final.
Le prolifique attaquant a actuellement du mal à se remettre, ce qui jette un doute sur sa participation à la compétition européenne. Malgré sa forme dominante au niveau national, le flou qui entoure le meilleur buteur de la Bundesliga inquiète les supporters du Bayern.
- AFP
Les inquiétudes grandissent à l'approche du voyage européen
S'adressant aux médias après la victoire, Kompany a été directement interrogé sur la disponibilité de son attaquant vedette pour mener l'attaque en Italie. L'entraîneur belge a choisi la prudence, refusant de garantir que Kane ferait le déplacement avec l'équipe.
« Espérons-le », a déclaré Kompany lorsqu'on lui a demandé si Kane serait apte à jouer (selon iMiaSanMia sur X). « S'il y arrive, tant mieux. Sinon, nous ferons avec les joueurs dont nous disposons. »
Cette déclaration semblait nettement plus réservée que l'évaluation faite par Kompany avant le match, où il avait qualifié le problème de « rien de grave ». Ce changement de ton suggère que le staff médical continue de surveiller la réaction de l'attaquant au traitement avant de lui donner le feu vert pour une compétition continentale de haute intensité.
Nicolas Jackson fait un pas dans le vide
En l'absence de leur numéro neuf titulaire, Jackson, prêté par Chelsea, a eu la chance rare d'être titularisé et a saisi cette opportunité pour trouver le chemin des filets. Sa performance, aux côtés de l'impressionnant Jamal Musiala, a prouvé que le Bayern disposait d'un effectif suffisamment riche pour gérer les matchs nationaux, même sans son attaquant vedette.
Cependant, les phases éliminatoires de la Ligue des champions représentent un niveau de pression différent. Si Kompany pourrait être tenté de jouer la sécurité pour éviter une longue indisponibilité de Kane, le sens du but du capitaine anglais reste un élément essentiel dans la quête de titres du Bayern cette saison.
- Getty Images Sport
Stratégie tactique ou véritable coup dur ?
Le Bayern se concentre désormais pleinement sur le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta mardi. Il est encore possible que Kompany garde sa stratégie secrète afin de perturber le dispositif défensif de l'équipe italienne, la forçant ainsi à imaginer différents scénarios offensifs.
Le géant allemand aborde ce match en pleine forme, après avoir remporté six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Actuellement en tête de la Bundesliga, le Bayern cherchera à transposer sa domination nationale sur la scène européenne lors de son déplacement à Bergame.
Publicité