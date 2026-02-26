Getty
Traduit par
« Quand est-ce que ça a été un match difficile ? » - La légende d'Arsenal Thierry Henry provoque Tottenham après la victoire dans le derby du nord de Londres et affirme qu'Igor Tudor a « un travail énorme » à accomplir pour éviter la relégation
« Quand est-ce que ça a été un match difficile ? »
Henry a donné son avis sur les Spurs après que son club préféré, Arsenal, ait battu ses rivaux du nord de Londres 4-1 au stade des Spurs. Ils ont désormais remporté quatre matchs consécutifs chez leurs rivaux acharnés, et Henry insiste sur le fait que ce stade n'a jamais été un lieu effrayant pour les Gunners.
Il a déclaré à Betway : « Depuis qu'ils ont emménagé dans leur nouveau stade, quand est-ce que ça a été un match difficile ? Les gens voulaient en faire un match difficile, mais en ce qui me concerne, Arsenal s'y est souvent rendu avec quelque chose à prouver et nous avons gagné.
Je sais que mener 2-0 contre les Wolves et finir par faire match nul 2-2, c'était comme perdre, et nous avons effectivement perdu deux points. Mais j'ai toujours dit que la saison était très longue. Je n'étais pas super triste après Wolverhampton et je ne suis pas super heureux après avoir battu Tottenham.
Nous devions gagner, mais si l'on regarde notre histoire récente avec Tottenham, nous avons remporté nos quatre derniers matchs là-bas. Personnellement, je suis plus préoccupé par Chelsea à domicile.
Ce que j'ai aimé contre les Spurs, et que je n'avais pas vu depuis un certain temps, c'est que mener au score ne signifie pas qu'il faille se replier et laisser l'adversaire avoir le ballon. Nous sommes restés haut, en mettant la pression, et même à la 96e minute, Martinelli courait pour récupérer le ballon. Je ne veux pas être devant ma surface, comme contre les Wolves à 2-0. À 2-1 contre les Spurs, j'avais l'impression que le match était terminé. Je me sentais en sécurité. »
- Getty Images Sport
Test de Tudor
Le manager intérimaire Tudor a supervisé son premier match contre les Gunners, mais il doit désormais remonter le moral de ses joueurs s'ils veulent éviter la menace imminente de relégation.
Henry, qui a joué avec lui à la Juventus, estime toutefois qu'il fait face à un défi de taille : « J'ai joué avec Igor à la Juventus et je connais son style. On ne peut pas le juger sur les deux ou trois prochains matchs, mais il n'a pas beaucoup de temps pour accumuler des points. Ce n'était pas le match le plus facile pour débuter.
Ce sera un travail énorme. Il va devoir déterminer qui peut jouer, ce qu'il aime faire et comment il peut imposer son identité et sa philosophie. En général, quand on veut se maintenir, les matchs à domicile sont un filet de sécurité, mais cela fait plusieurs années que l'équipe a du mal à gagner chez elle.
Nous verrons bien ce qui va se passer. »
Les défis des Spurs
L'ancienne star des Spurs Jamie Redknapp, fils de l'ancien entraîneur Harry, a insisté sur le fait que le club avait subi un « bypass de personnalité », car il n'avait jusqu'à présent remporté aucun match de championnat en 2026.
Lorsqu'on lui a demandé s'ils risquaient de tomber dans les filets du championnat, il a répondu : « Bien sûr que oui, ils n'ont remporté aucun match en 2026. Ils ont été épouvantables. C'est une équipe dépourvue de personnalité, ils ont subi un bypass de personnalité.
Est-ce que je pense qu'ils vont se maintenir ? Oui, mais sur quoi me base-je ? Absolument rien. Je ne me base sur aucun fait, je pense simplement que c'est probablement parce que c'est Tottenham qu'ils vont se maintenir », a avoué Redknapp. « Mais ils doivent montrer du caractère. Il doit obtenir des résultats rapidement, car ils sont manifestement dans une très mauvaise passe. Mais je pense qu'ils vont trouver quelque chose et se maintenir. Cependant, cela ne peut pas continuer ainsi chaque année. »
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Les Spurs affronteront Fulham lors du prochain match, puis disputeront un autre derby londonien contre Crystal Palace. Tudor a désespérément besoin de marquer des points avant de se rendre à Anfield pour affronter Liverpool.
Publicité