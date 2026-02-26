Henry a donné son avis sur les Spurs après que son club préféré, Arsenal, ait battu ses rivaux du nord de Londres 4-1 au stade des Spurs. Ils ont désormais remporté quatre matchs consécutifs chez leurs rivaux acharnés, et Henry insiste sur le fait que ce stade n'a jamais été un lieu effrayant pour les Gunners.

Il a déclaré à Betway : « Depuis qu'ils ont emménagé dans leur nouveau stade, quand est-ce que ça a été un match difficile ? Les gens voulaient en faire un match difficile, mais en ce qui me concerne, Arsenal s'y est souvent rendu avec quelque chose à prouver et nous avons gagné.

Je sais que mener 2-0 contre les Wolves et finir par faire match nul 2-2, c'était comme perdre, et nous avons effectivement perdu deux points. Mais j'ai toujours dit que la saison était très longue. Je n'étais pas super triste après Wolverhampton et je ne suis pas super heureux après avoir battu Tottenham.

Nous devions gagner, mais si l'on regarde notre histoire récente avec Tottenham, nous avons remporté nos quatre derniers matchs là-bas. Personnellement, je suis plus préoccupé par Chelsea à domicile.

Ce que j'ai aimé contre les Spurs, et que je n'avais pas vu depuis un certain temps, c'est que mener au score ne signifie pas qu'il faille se replier et laisser l'adversaire avoir le ballon. Nous sommes restés haut, en mettant la pression, et même à la 96e minute, Martinelli courait pour récupérer le ballon. Je ne veux pas être devant ma surface, comme contre les Wolves à 2-0. À 2-1 contre les Spurs, j'avais l'impression que le match était terminé. Je me sentais en sécurité. »