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Quand Cristiano Ronaldo fera-t-il son retour ? Al-Nassr fait le point sur la blessure de la superstar portugaise
Jésus confirme la date de retour du duo vedette
S'adressant aux médias après la victoire contre Al-Khaleej, Jesus a confirmé que les supporters devraient patienter encore un peu avant de revoir les deux joueurs sur le terrain. « Ronaldo et Mané devraient faire leur retour après la trêve internationale. Tout le monde sait que ce sont d'excellents joueurs, mais ils seront absents pendant quelque temps. Mané a ressenti une douleur il y a quelques jours et nous avons décidé de le laisser au repos ; il sera de retour après la trêve », a expliqué l'entraîneur.
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Gérer l'effectif en pleine course au titre
Le club de Riyad doit actuellement se passer de ses deux superstars à un moment crucial de la saison. Al-Nassr occupe actuellement la tête de la Saudi Pro League avec 67 points, devançant de trois points son rival Al Hilal. Alors que le championnat doit reprendre début avril, Jesus s'attache à faire en sorte que ses principaux buteurs soient à 100 % pour la dernière ligne droite de la saison.
Le tacticien portugais a admis que la pause internationale à venir avait un goût doux-amer compte tenu de la forme éclatante de son équipe. « Une victoire contre une bonne équipe. Il nous reste huit finales à disputer pour être champions. Malheureusement pour nous, le championnat va s’arrêter alors que nous sommes au sommet de notre forme et que nous enchaînons les bons résultats », a déclaré Jesus, soulignant la dynamique que son équipe a su créer.
Félix atteint des sommets « historiques »
En l'absence de Ronaldo, son coéquipier en sélection portugaise João Félix s'est illustré en inscrivant un doublé lors de cette victoire écrasante 5-0, portant ainsi son total de la saison à 21 buts, un chiffre impressionnant. Jesus n'a pas tardé à saluer le regain de forme de l'attaquant et ses statistiques depuis son arrivée dans l'élite saoudienne, soulignant que le joueur atteignait des niveaux qu'il n'avait jamais atteints dans le football national européen.
« João Félix a atteint des chiffres historiques qu’il n’avait jamais atteints dans les clubs où il a joué », a déclaré Jesus aux journalistes. « Cela démontre qu’il y a un travail individuel différent, en plus d’un excellent travail d’équipe. » Les commentaires de l’entraîneur suggèrent que le programme d’entraînement spécifique d’Al-Nassr a permis à l’ancien joueur de l’Atlético Madrid de libérer tout son potentiel de finisseur.
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Quelle est la prochaine étape pour Al-Nassr ?
Le retour de figures clés telles que Ronaldo et Mané sera crucial pour Al-Nassr. Le leadership et l'expérience de Ronaldo, associés à la vitesse et à la menace offensive de Mané, pourraient s'avérer décisifs alors qu'Al-Nassr s'apprête à disputer les huit derniers matchs de la saison lors de la reprise du championnat en avril.
Al-Nassr entamera cette phase cruciale par un match qui s'annonce relativement facile sur le papier, puisqu'il accueillera Al-Najma, lanterne rouge du championnat saoudien.
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