En l'absence de Ronaldo, son coéquipier en sélection portugaise João Félix s'est illustré en inscrivant un doublé lors de cette victoire écrasante 5-0, portant ainsi son total de la saison à 21 buts, un chiffre impressionnant. Jesus n'a pas tardé à saluer le regain de forme de l'attaquant et ses statistiques depuis son arrivée dans l'élite saoudienne, soulignant que le joueur atteignait des niveaux qu'il n'avait jamais atteints dans le football national européen.

« João Félix a atteint des chiffres historiques qu’il n’avait jamais atteints dans les clubs où il a joué », a déclaré Jesus aux journalistes. « Cela démontre qu’il y a un travail individuel différent, en plus d’un excellent travail d’équipe. » Les commentaires de l’entraîneur suggèrent que le programme d’entraînement spécifique d’Al-Nassr a permis à l’ancien joueur de l’Atlético Madrid de libérer tout son potentiel de finisseur.