« Quand ça ne marche pas, c’est la faute de Brandt » : Hamann revient sur ses propos concernant la star du BVB – Un départ à l’étranger après son départ du Borussia Dortmund ?

« Je l'ai critiqué à plusieurs reprises. Et il symbolise peut-être ce que l'on se demande depuis quelques années : les joueurs de Dortmund en font-ils assez pour réussir ? », a déclaré Hamann, avant d'ajouter : « Peut-être l'a-t-on parfois trop mis en avant par rapport au reste du groupe, alors qu'on aurait pu s'appuyer sur n'importe qui d'autre. Mais on se disait : « Regarde, c’est encore Brandt. »

Néanmoins, selon lui, la séparation estivale constitue la meilleure issue pour les deux parties. Le joueur de 29 ans a souvent servi de bouc émissaire lorsque l’équipe décevait : « Quand ça ne marche pas, c’est la faute de Brandt. »

Christian Streich, l’expérimenté entraîneur de Fribourg, partage cet avis. « Il a souvent été critiqué. Plus jeune, je me disais qu’il pouvait encore s’améliorer. À Dortmund, j’ai vu de réels progrès. Mais cette étiquette lui est restée, car ses mouvements donnent parfois cette impression », a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs qualifié Brandt de « super joueur qui s’est donné à fond pour l’équipe », estimant que cet engagement avait été « un peu négligé » dans l’évaluation, comme il le lui avait dit il y a deux ans lors de son dernier déplacement en tant qu’entraîneur du SCF au BVB. « Même si je ne le connais pas vraiment, je tenais à lui dire ça », a-t-il conclu.