Après la défaite 0-1 du BVB face au Bayer Leverkusen, l’ancien international allemand, en sa qualité de consultant télévisé pour Sky, a pris la défense de l’attaquant, qui quittera les « Noir et Jaune » à la fin de la saison sans indemnité de transfert.
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« Quand ça ne marche pas, c’est la faute de Brandt » : Hamann revient sur ses propos concernant la star du BVB – Un départ à l’étranger après son départ du Borussia Dortmund ?
« Je l'ai critiqué à plusieurs reprises. Et il symbolise peut-être ce que l'on se demande depuis quelques années : les joueurs de Dortmund en font-ils assez pour réussir ? », a déclaré Hamann, avant d'ajouter : « Peut-être l'a-t-on parfois trop mis en avant par rapport au reste du groupe, alors qu'on aurait pu s'appuyer sur n'importe qui d'autre. Mais on se disait : « Regarde, c’est encore Brandt. »
Néanmoins, selon lui, la séparation estivale constitue la meilleure issue pour les deux parties. Le joueur de 29 ans a souvent servi de bouc émissaire lorsque l’équipe décevait : « Quand ça ne marche pas, c’est la faute de Brandt. »
Christian Streich, l’expérimenté entraîneur de Fribourg, partage cet avis. « Il a souvent été critiqué. Plus jeune, je me disais qu’il pouvait encore s’améliorer. À Dortmund, j’ai vu de réels progrès. Mais cette étiquette lui est restée, car ses mouvements donnent parfois cette impression », a-t-il expliqué.
Il a par ailleurs qualifié Brandt de « super joueur qui s’est donné à fond pour l’équipe », estimant que cet engagement avait été « un peu négligé » dans l’évaluation, comme il le lui avait dit il y a deux ans lors de son dernier déplacement en tant qu’entraîneur du SCF au BVB. « Même si je ne le connais pas vraiment, je tenais à lui dire ça », a-t-il conclu.
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Avenir indéterminé : Brandt songerait à l’étranger
L’avenir de Brandt, l’un des meilleurs joueurs de Dortmund lors de la rencontre face à son ancien club Leverkusen, demeure incertain. « J’ai plusieurs idées. Toutes ne sont pas bonnes. Il ne faut pas non plus se précipiter », a-t-il expliqué, laissant entendre qu’il envisageait un départ à l’étranger. « Après le match d’aujourd’hui, il restait encore six journées. Ce ne serait pas juste envers le club de parcourir l’Europe maintenant et de discuter soudainement avec tous les clubs. »
Un maintien en Bundesliga n’est toutefois pas exclu. « Je n’exclus rien a priori, mais j’ai des préférences et certaines options m’attirent moins en ce moment. J’ai une ou deux idées en tête ; une à la fois », a-t-il ajouté. Par le passé, le SV Werder Brême avait été cité parmi les prétendants.
Un retour à la Werkself avait été évoqué après les avances du directeur général de Leverkusen, Fernando Carro, mais le directeur sportif Simon Rolfes a rapidement fermé la porte. Nous disposons déjà d’un excellent joueur à ce poste, Ibo Maza, qui va continuer à progresser dans les années à venir. C’est pourquoi Julian ne fait pas partie de nos projets », a-t-il tranché.
Julian Brandt totalise déjà plus de 300 matchs sous les couleurs du BVB.
Si Brandt joue les cinq matchs restants d’ici la fin de la saison, il portera son total à 307 apparitions et 57 buts.
Interrogé, il balaie toutefois l’idée d’un quelconque sentimentalisme : « À un moment donné, on ressent forcément un peu de nostalgie, mais je n’ai pas l’impression d’être en tournée d’adieu. » Avant d’ajouter, la voix légèrement empreinte de nostalgie : « Au final, tout a une fin dans la vie. Ce sont tous des gars avec qui j’aime partager le terrain. Je suis arrivé ici il y a sept ans. Parmi les joueurs qui étaient là à l’époque, il n’y en a plus aucun. Je pense bien que j’aurai encore un peu la chair de poule quand ce sera la dernière fois. »