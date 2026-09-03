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Quand Bradley Barcola fera-t-il ses débuts avec Liverpool ? Andoni Iraola donne des nouvelles de sa condition physique après avoir obtenu l’ailier de 123 M£ en provenance du PSG
L’arrivée à 123 M£
Liverpool a enfin mis fin à un long feuilleton du mercato estival en s’attachant les services de Barcola en provenance du PSG pour la somme vertigineuse de 123 M£, juste avant la date limite. Cet investissement colossal intervient alors que le nouvel entraîneur Iraola est en quête de sa première victoire en compétition officielle, après avoir entamé son mandat sur le banc de Liverpool par deux matches nuls consécutifs contre Newcastle et Nottingham Forest.
Malgré ce prix très élevé, son manque de rythme en match reste une légère source d’inquiétude. L’ailier français de 23 ans avait été mis à l’écart au PSG, ne figurant dans aucun groupe cette saison et n’ayant disputé aucune minute pendant leur campagne de pré-saison. Il pourrait toutefois faire ses débuts vendredi lors du déplacement à Portman Road.
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Iraola salue une recrue « prioritaire »
S’exprimant devant les médias, Iraola n’a pas pu cacher sa joie d’avoir recruté sa cible offensive prioritaire. « Nous sommes très heureux avec Bradley, a déclaré l’Espagnol. C’était notre priorité, disons, de recruter un très, très bon joueur à ce poste. »
Le patron de Liverpool a été particulièrement impressionné par l’envie de l’attaquant de rejoindre le projet, ajoutant : « Il est arrivé avec le bon état d’esprit. J’ai aimé chez lui le fait qu’il voulait vraiment Liverpool. Il voulait simplement venir ici et je pense que c’est un bon premier signe, ainsi que le joueur qu’il est et les choses qu’il a gagnées. »
Évoquant la condition physique de l’ailier, Iraola a confirmé qu’un baptême du feu à Ipswich était très probable. « Il est arrivé avec la volonté de nous aider. Je suis très heureux avec lui et il s’est bien entraîné avec nous, a-t-il déclaré. Si tout se passe bien à l’entraînement aujourd’hui, il sera définitivement disponible pour le match de demain. »
Interrogé sur la possibilité que Barcola puisse réellement débuter la rencontre, Iraola est resté prudent mais optimiste. « Je le vois en bonne forme. Il s’est entraîné avec nous lors des séances, a-t-il ajouté. C’est vrai qu’il n’a pas eu de minutes en pré-saison, mais il s’est entraîné normalement avec le groupe. C’est une décision que nous devons prendre. Je pense qu’il est en bonne forme, mais nous devons prendre en compte le fait qu’il n’a pas eu de minutes. »
Évaluation du mercato estival
L’arrivée phare de Barcola a conclu une période de recrutement intense pour le club de la Mersey. Iraola s’est dit globalement satisfait d’un mercato qui a également vu Jeremy Jacquet et Victor Munoz rejoindre le club, tandis que Ronald Araujo est arrivé en prêt en provenance de Barcelone, même si certains ont remis en question l’échec du club à recruter un milieu défensif ou un arrière droit.
L’afflux de talents de couloir pourrait poser des problèmes immédiats aux jeunes espoirs, Iraola ayant répondu par un simple « non » lorsqu’il a été interrogé sur une éventuelle mise à jour concernant le premier contrat professionnel de Rio Ngumoha, 18 ans.
Cependant, un énorme motif de satisfaction pour l’effectif a été de conserver Cody Gakpo, qui a suscité un intérêt tardif de Manchester City et de Tottenham. « Il était bien conscient de la situation sur le marché, nous parlions constamment l’un avec l’autre, a déclaré Iraola. Il s’est très bien entraîné et j’espère que nous le maintiendrons au même niveau. Je suis heureux de conserver Cody parce que c’est un joueur précieux. »
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Sous les projecteurs, vendredi soir, à Ipswich
Tous les regards se tournent désormais vers Portman Road, où Liverpool cherche à lancer sa campagne contre Ipswich. Décrocher trois points est primordial pour Iraola afin d’alléger la pression naissante après un début poussif de saison sur la scène nationale.
Que Barcola soit aligné dès le coup d’envoi ou lancé depuis le banc, son entrée promet d’apporter une vitesse et une verticalité précieuses à un secteur offensif désireux de trouver son rythme de croisière.
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