Quand Bradley Barcola fera-t-il ses débuts avec Liverpool ? Andoni Iraola donne des nouvelles de sa condition physique après avoir obtenu l’ailier de 123 M£ en provenance du PSG

S’exprimant devant les médias, Iraola n’a pas pu cacher sa joie d’avoir recruté sa cible offensive prioritaire. « Nous sommes très heureux avec Bradley, a déclaré l’Espagnol. C’était notre priorité, disons, de recruter un très, très bon joueur à ce poste. »

Le patron de Liverpool a été particulièrement impressionné par l’envie de l’attaquant de rejoindre le projet, ajoutant : « Il est arrivé avec le bon état d’esprit. J’ai aimé chez lui le fait qu’il voulait vraiment Liverpool. Il voulait simplement venir ici et je pense que c’est un bon premier signe, ainsi que le joueur qu’il est et les choses qu’il a gagnées. »

Évoquant la condition physique de l’ailier, Iraola a confirmé qu’un baptême du feu à Ipswich était très probable. « Il est arrivé avec la volonté de nous aider. Je suis très heureux avec lui et il s’est bien entraîné avec nous, a-t-il déclaré. Si tout se passe bien à l’entraînement aujourd’hui, il sera définitivement disponible pour le match de demain. »

Interrogé sur la possibilité que Barcola puisse réellement débuter la rencontre, Iraola est resté prudent mais optimiste. « Je le vois en bonne forme. Il s’est entraîné avec nous lors des séances, a-t-il ajouté. C’est vrai qu’il n’a pas eu de minutes en pré-saison, mais il s’est entraîné normalement avec le groupe. C’est une décision que nous devons prendre. Je pense qu’il est en bonne forme, mais nous devons prendre en compte le fait qu’il n’a pas eu de minutes. »