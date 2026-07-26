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Quand Arsenal lancera-t-il sa nouvelle offre pour Bruno Guimaraes, le « milieu de terrain idéal » ? – Le point sur les projets de transfert des Gunners
Arsenal s'apprête à intensifier ses efforts pour recruter Guimaraes
Arsenal s'apprête à intensifier ses efforts pour recruter le capitaine de Newcastle, Bruno Guimaraes. Selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, de nouvelles négociations entre les deux clubs doivent débuter la semaine prochaine.
L’international brésilien est devenu l’une des principales priorités d’Arteta sur le marché des transferts estival. Selon certaines sources, Arsenal préparerait une offre de 70 millions de livres sterling afin de tester la détermination de Newcastle et de conclure un accord pour le joueur de 28 ans. Romano a également indiqué que les conditions personnelles avaient déjà été convenues entre Arsenal et Guimaraes, ce qui signifie que l’accent est désormais mis sur la conclusion d’un accord avec les Magpies.
- AFP
Les grandes lignes du plan de transfert des Gunners
Sur sa chaîne YouTube, Romano affirme qu’Arsenal est prêt à relancer les discussions avec Newcastle après avoir fait de Bruno Guimaraes sa cible prioritaire. « Arsenal veut Bruno. Mikel Arteta le considère comme une priorité absolue. On s’attend donc à ce qu’Arsenal reprenne les négociations directes avec Newcastle dès la semaine prochaine », déclare-t-il. « Mikel Arteta met la pression pour recruter Bruno Guimaraes, car il l’estime indispensable au projet des Gunners. »
Concernant la position du joueur, Romano a ajouté : « Le joueur s'est mis d'accord sur les conditions personnelles avec Arsenal. Arsenal et Bruno Guimaraes sont donc parvenus à un accord. Mais à présent, Bruno est impatient. Arsenal est prêt, tout dépend de l'accord avec Newcastle. »
Il a conclu : « Arsenal n’abandonne pas. Le club est prêt à tout mettre en œuvre pour recruter Bruno Guimaraes. Ce sera donc un moment crucial pour cette négociation. »
Des rumeurs concernant Vinicius Junior, la superstar du Real Madrid, font surface
Si la priorité reste le recrutement de Guimaraes, des rumeurs audacieuses évoquant Vinicius Junior, la superstar du Real Madrid, ont suffi à embraser l’imaginaire des supporters d’Arsenal. Détacher le Brésilien du Bernabéu constituerait toutefois un obstacle financier colossal, les « Blancos » ayant apparemment fixé le prix de leur talisman à 160 millions d’euros afin de dissuader les prétendants potentiels. Si ce transfert retentissant venait à se concrétiser, le géant espagnol aurait déjà identifié Yan Diomande, du RB Leipzig, comme plan de secours.
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Des jours décisifs s'annoncent sur le marché des transferts
L'attention se porte désormais sur les négociations entre Arsenal et Newcastle. Bien que les conditions personnelles soient apparemment déjà réglées, les deux clubs doivent encore s'accorder avant de finaliser le transfert. Si les Gunners parviennent à conclure rapidement, l'arrivée de leur cible numéro un enverrait un signal fort à l'aube de la nouvelle saison pour les champions en titre. Arsenal est pleinement conscient de la volonté du joueur de changer de club et veillera à ce que le dossier ne s'enlise pas au cours des prochains jours décisifs.
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