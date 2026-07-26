Sur sa chaîne YouTube, Romano affirme qu’Arsenal est prêt à relancer les discussions avec Newcastle après avoir fait de Bruno Guimaraes sa cible prioritaire. « Arsenal veut Bruno. Mikel Arteta le considère comme une priorité absolue. On s’attend donc à ce qu’Arsenal reprenne les négociations directes avec Newcastle dès la semaine prochaine », déclare-t-il. « Mikel Arteta met la pression pour recruter Bruno Guimaraes, car il l’estime indispensable au projet des Gunners. »

Concernant la position du joueur, Romano a ajouté : « Le joueur s'est mis d'accord sur les conditions personnelles avec Arsenal. Arsenal et Bruno Guimaraes sont donc parvenus à un accord. Mais à présent, Bruno est impatient. Arsenal est prêt, tout dépend de l'accord avec Newcastle. »

Il a conclu : « Arsenal n’abandonne pas. Le club est prêt à tout mettre en œuvre pour recruter Bruno Guimaraes. Ce sera donc un moment crucial pour cette négociation. »



