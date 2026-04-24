Quand Alexander Isak, recruté pour 125 millions de livres sterling, atteindra-t-il son « meilleur niveau » avec Liverpool ? Arne Slot évoque le « scénario » idéal pour l'attaquant auteur de trois buts

S'exprimant devant les médias, Slot a exprimé son optimisme quant à l'évolution à long terme d'Isak, suggérant qu'un programme international chargé pourrait même accélérer sa reprise. Selon le technicien néerlandais, retrouver un rythme de match régulier est essentiel pour revoir le joueur qui brillait à St James’ Park.

« La Coupe du monde ne constituera pas un obstacle pour lui », assure Slot. « Le scénario idéal, même s’il n’est pas garanti à 100 %, aurait été une très bonne préparation estivale de six semaines, mais s’il réalise une bonne Coupe du monde et enchaîne les matchs, cela lui sera bénéfique. »

« En général, le rythme en sélection est moins élevé qu’en Premier League, mais je me réjouis de son retour. Il n’a pas joué avec l’équipe pendant plusieurs mois, et revenir en cours de saison alors que tout le monde est en forme n’est pas simple. Nous voyons pourtant des progrès. Je ne sais pas encore quand il retrouvera son meilleur niveau, mais j’espère, pour lui comme pour nous, que ce sera très bientôt. »