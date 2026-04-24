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Quand Alexander Isak, recruté pour 125 millions de livres sterling, atteindra-t-il son « meilleur niveau » avec Liverpool ? Arne Slot évoque le « scénario » idéal pour l'attaquant auteur de trois buts
Slot appelle à la patience avec Isak, qui bat tous les records
L’entraîneur de Liverpool a défendu Isak, rappelant que l’attaquant suédois avait besoin d’une préparation estivale complète pour enfin atteindre son « meilleur niveau » sous le maillot rouge. Recruté l’été dernier pour un record de 125 millions de livres sterling, le joueur de 26 ans a connu une première saison délicate sur les bords de la Mersey, perturbée par une fracture de la jambe qui l’a tenu éloigné des terrains pendant quatre mois.
Malgré son transfert très coûteux, Isak n’a inscrit que trois buts cette saison, peinant à trouver son rythme dans le dispositif tactique de Slot. Le Néerlandais a admis que le « scénario idéal » passerait par une progression graduelle, reconnaissant que l’attaquant évoluait en « mode survie » plutôt qu’à son plein potentiel physique après sa longue rééducation.
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Le calendrier estival pourrait offrir le « scénario idéal » au joueur suédois.
S'exprimant devant les médias, Slot a exprimé son optimisme quant à l'évolution à long terme d'Isak, suggérant qu'un programme international chargé pourrait même accélérer sa reprise. Selon le technicien néerlandais, retrouver un rythme de match régulier est essentiel pour revoir le joueur qui brillait à St James’ Park.
« La Coupe du monde ne constituera pas un obstacle pour lui », assure Slot. « Le scénario idéal, même s’il n’est pas garanti à 100 %, aurait été une très bonne préparation estivale de six semaines, mais s’il réalise une bonne Coupe du monde et enchaîne les matchs, cela lui sera bénéfique. »
« En général, le rythme en sélection est moins élevé qu’en Premier League, mais je me réjouis de son retour. Il n’a pas joué avec l’équipe pendant plusieurs mois, et revenir en cours de saison alors que tout le monde est en forme n’est pas simple. Nous voyons pourtant des progrès. Je ne sais pas encore quand il retrouvera son meilleur niveau, mais j’espère, pour lui comme pour nous, que ce sera très bientôt. »
Slot mise sur Salah pour qu'il retrouve son instinct de buteur
Par ailleurs, Slot a évoqué la baisse de productivité de Mohamed Salah, auteur de seulement sept buts en Premier League cette saison. Si les occasions sont moins nombreuses, l’entraîneur estime que le vrai problème est l’inefficacité devant le but, en net contraste avec la saison prolifique de Liverpool l’an dernier.
« Il est essentiel pour nous d’avoir des attaquants qui marquent », a-t-il ajouté. « La saison dernière, plusieurs d’entre eux étaient en feu ; cette année, c’est moins le cas. Nous constatons une légère baisse dans la création d’occasions, mais pas autant que ce à quoi on pourrait s’attendre au niveau des buts marqués. »
« Comme Mo l’a souvent répété, il y a des périodes où le ballon vous arrive dessus et vous n’avez presque rien à faire pour marquer, et d’autres où vous vous créez beaucoup d’occasions sans y parvenir. En général, la tendance finit par s’inverser, et pour Mo à Liverpool, la normale, c’est de marquer des buts. »
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Un choc au Palace se profile alors que la crise des blessures s'aggrave
Liverpool accueille Crystal Palace samedi après-midi et se retrouve confronté à un véritable casse-tête pour composer son équipe, avec jusqu’à 11 joueurs potentiellement indisponibles. Slot attend les résultats des derniers tests physiques de plusieurs stars de l’équipe première, tandis que le gardien remplaçant Freddie Woodman devrait être titularisé suite aux blessures d’Alisson Becker et de Giorgi Mamardashvili. Isak devrait être aligné afin de continuer à accumuler du temps de jeu, même si Slot a prévenu les supporters de ne pas s’attendre à ce qu’il dispute l’intégralité des 90 minutes pour l’instant.