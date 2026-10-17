« Qualités techniques et intelligence » : l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, salue Johan Manzambi après son but décisif contre Newcastle

Manzambi a fait la différence lors de la victoire 1-0 d'Aston Villa face à Newcastle à St. James' Park. Après un début de match où les deux équipes se sont rendu coup pour coup, João Gomes a adressé un centre précis à la 36e minute, permettant à Manzambi de tromper le gardien Lukás Hornícek de la tête.

Les visiteurs ont dû résister à la pression exercée en fin de match par l'équipe de Matthias Jaissle, Zion Suzuki réalisant un superbe arrêt pour empêcher Sven Botman de marquer. Aston Villa a conservé son avantage et empoché les trois points, ce qui lui permet de grimper à la 12e place du classement.