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« Qualités techniques et intelligence » : l’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, salue Johan Manzambi après son but décisif contre Newcastle
Manzambi offre les points à Aston Villa
Manzambi a fait la différence lors de la victoire 1-0 d'Aston Villa face à Newcastle à St. James' Park. Après un début de match où les deux équipes se sont rendu coup pour coup, João Gomes a adressé un centre précis à la 36e minute, permettant à Manzambi de tromper le gardien Lukás Hornícek de la tête.
Les visiteurs ont dû résister à la pression exercée en fin de match par l'équipe de Matthias Jaissle, Zion Suzuki réalisant un superbe arrêt pour empêcher Sven Botman de marquer. Aston Villa a conservé son avantage et empoché les trois points, ce qui lui permet de grimper à la 12e place du classement.
- AFP
Emery ravi de l’impact du milieu de terrain
Après le match, Emery a tenu à souligner la contribution globale de l’auteur du but de la victoire. Satisfait de l’intégration du milieu de terrain, il a ajouté : « Il a les qualités techniques et l’intelligence, et sa puissance physique est également très importante pour nous aider à défendre et à tenir dans les duels offensifs. Je suis donc très heureux. Bien sûr, il a marqué un autre but. C’est fantastique pour lui aussi. » Cette tête décisive porte son total à deux buts en Premier League cette saison.
L’adaptation au plus haut niveau et les inquiétudes liées aux blessures
Emery a également salué la facilité avec laquelle le joueur s’est adapté aux exigences tactiques d’Aston Villa depuis son arrivée. « Il a eu un très bon impact grâce à ses qualités et à sa volonté de se joindre à nous pour relever les mêmes défis et réaliser les mêmes performances que ces trois ou quatre dernières années, en faisant preuve de régularité en Premier League, aux premières places, ainsi qu’en Europe », a souligné l’entraîneur.
Une légère inquiétude est toutefois apparue lorsque Manzambi a été remplacé alors qu’il restait moins de 20 minutes à jouer. « Je ne sais pas. Il était un peu fatigué, et c’est peut-être quelque chose de musculaire. J’espère que ce n’est pas grand-chose », a ajouté Emery.
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Quelle est la prochaine étape pour Aston Villa ?
Aston Villa et Newcastle comptent désormais chacun huit points au classement de la Premier League. Emery et son équipe vont rapidement se tourner vers la scène européenne, avec un match à préparer face au club norvégien Viking FK en Ligue des champions. Ils retrouveront ensuite le championnat pour un choc difficile contre Manchester City.
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