86' - ÉGALISATION DE DZEKO : l'attaquant de Schalke devance le gardien adverse qui a mal négocié sa sortie.

Double pivot : deux milieux de terrain (souvent Jordan James et Josh Sheehan, en attendant le retour complet d'Ethan Ampadu) évoluent devant la défense pour organiser le jeu.

Milieu de terrain créatif : un trio de joueurs rapides et techniques comme Brennan Johnson, Harry Wilson (souvent en position centrale) et Daniel James (ou Sorba Thomas) en soutien à l'unique attaquant.

FAW +3

Variantes tactiques

59' - Le Pays de Galles passe tout près de doubler la mise avec un tir de James sur la transversale, dévié par un adversaire.

51' - LE PAYS DE GALLES MÈNE : Tahirovic lance involontairement Daniel James qui, d'un tir en contre-pied depuis loin, surprend le gardien adverse qui glisse et ne peut rien faire.

45' - MI-TEMPS : la seule occasion de la première mi-temps a été ce tir sur le poteau de Wilson à la 22e minute.

22' - Le Pays de Galles est tout près de prendre l'avantage : un tir enroulé du gauche de Wilson vient frapper le poteau.

20' - Match sans grand suspense, les locaux conservent la possession du ballon mais ne parviennent pas à percer la défense adverse.