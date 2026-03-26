Tous les regards sont tournés vers le match Italie-Irlande du Nord, tout en gardant une oreille attentive sur Cardiff pour suivre le déroulement de la rencontre Pays de Galles-Bosnie. Ce soir se jouera l'avant-dernière étape des qualifications européennes pour la Coupe du monde, prévue du 10 juin au 19 juillet prochains, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Si l'équipe de Gattuso vient à bout de l'Irlande du Nord lors du match à Bergame, mardi prochain, le 31 mars, elle affrontera le vainqueur du match de ce soir à 20h45 entre le Pays de Galles et la Bosnie. Le match de Cardiff concernera donc indirectement les Azzurri, qui doivent toutefois se concentrer pour l'instant sur le premier obstacle à franchir.
Traduit par
Qualifications pour la Coupe du monde : Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine EN DIRECT aux tirs au but
BUTS ET FAITS MARQUANTS
86' - ÉGALISATION DE DZEKO : l'attaquant de Schalke devance le gardien adverse qui a mal négocié sa sortie.
Double pivot : deux milieux de terrain (souvent Jordan James et Josh Sheehan, en attendant le retour complet d'Ethan Ampadu) évoluent devant la défense pour organiser le jeu.
Milieu de terrain créatif : un trio de joueurs rapides et techniques comme Brennan Johnson, Harry Wilson (souvent en position centrale) et Daniel James (ou Sorba Thomas) en soutien à l'unique attaquant.
FAW +3
Variantes tactiques
59' - Le Pays de Galles passe tout près de doubler la mise avec un tir de James sur la transversale, dévié par un adversaire.
51' - LE PAYS DE GALLES MÈNE : Tahirovic lance involontairement Daniel James qui, d'un tir en contre-pied depuis loin, surprend le gardien adverse qui glisse et ne peut rien faire.
45' - MI-TEMPS : la seule occasion de la première mi-temps a été ce tir sur le poteau de Wilson à la 22e minute.
22' - Le Pays de Galles est tout près de prendre l'avantage : un tir enroulé du gauche de Wilson vient frapper le poteau.
20' - Match sans grand suspense, les locaux conservent la possession du ballon mais ne parviennent pas à percer la défense adverse.
LE RÉSUMÉ DU MATCH
Pays de Galles - Bosnie 4-3 aux tirs au but (1-1 après le temps réglementaire)
BUTEURS : 51' James (G), 86' Dzeko (B).
SÉRIE DE TIRS AU BUT : Demirovic (B) arrêté, Wilson (G), but, Tabakovic (B) but, Harris (G) but, Johnson (G) raté, Hadziahmetovic (B) but, Williams (G) arrêté, Alajbegovic (B) but.
PAYS DE GALLES (4-1-4-1) : Darlow ; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva ; Ampadu ; D. James (remplacé par Thomas à la 84e), Wilson, J. James (remplacé par Cullen à la 56e), Johnson ; Brooks (remplacé par Harris à la 74e). Sélectionneur : Bellamy.
BOSNIE (3-4-1-2) : Vasilj ; Celik, Muharemovic, Kolasinac (remplacé par Alajbegovic à la 62e) ; Bajraktarevic, Sunjic (remplacé par Tabakovic à la 78e), Tahirovic (remplacé par Basic à la 62e), Memic (remplacé par Burnic à la 74e) ; Alajbegovic ; Dzeko, Tabakovic. Entraîneur : Barbarez.
ARBITRE : Kovacs.
AVERTISSEMENTS : Memic, Demirovic, Kolasinac (B).
EXCLUSIONS : -