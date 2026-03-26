République tchèque - Irlande 2-2

BUTEURS :19' pen. Parrott (I), 23' csc Kovar (I), 27' pen. Schick (R), 86' Krejci (R).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (3-4-3) : Kovar ; Holes (remplacé à la 46e par Chaloupek), Hranac, Krejci ; Coufal (remplacé à la 83e par Karabec), Provod, Darida (remplacé à la 46e par Soucek), Jurasek (remplacé à la 82e par Sadilek) ; Schick, Chory (remplacé par Chytil à la 73e), Sulc (remplacé par Kliment à la 103e). Entraîneur : Koubek.

IRLANDE (3-4-2-1) : Kelleher ; O'Brien, N. Collins, O'Shea ; Coleman (remplacé par Dunne à la 96e), Taylor (remplacé par Brady à la 68e), Molumby (remplacé par Szmodics à la 115e, puis par Vale à la 121e), Manning (remplacé par Browne à la 68e) ; Azaz, Ogbene (remplacé par Idah à la 96e) ; Parrott. Entraîneur : Hallgrimsson.



