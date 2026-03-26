Tous les regards étaient tournés vers le match Italie-Irlande du Nord, tout en gardant une oreille attentive sur Cardiff pour suivre le déroulement de la rencontre Pays de Galles-Bosnie. Ce soir s'est jouée l'avant-dernière étape des qualifications européennes pour la Coupe du monde prévue du 10 juin au 19 juillet prochains, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et outre ces deux matchs, six autres rencontres étaient au programme : la Turquie s'est imposée 1-0 et s'est qualifiée pour la finale des barrages où elle affrontera le Kosovo, qui a éliminé la Slovaquie ; Yildiz et ses coéquipiers ont éliminé la Roumanie. Quatre buts du Danemark contre la Macédoine et prochain match contre l'un des deux adversaires, la République tchèque ou l'Irlande, qui sont allés en prolongation. La Suède élimine l'Ukraine et affrontera en finale des barrages la Pologne, qui s'est imposée face à l'Albanie.
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Qualifications pour la Coupe du monde : le Danemark et la Turquie se qualifient. Un but de Zielinski permet à la Pologne de prendre l'avantage
TURQUIE - ROUMANIE 1-0
Turquie - Roumanie 1-0
BUTEURS : 53' Kadioglu.
TURQUIE (4-2-3-1) : Cakir ; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu ; Yuksek, Calhanoglu ; Yilmaz, Guler, Yildiz ; Akturcoglu. Entraîneur : Montella.
ROUMANIE (4-3-3) : Radu ; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu ; Marin, Hagi, Dragomir ; Man, Birligea, Mihaila. Entraîneur : Lucescu.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - IRLANDE 2-2
République tchèque - Irlande 2-2
BUTEURS :19' pen. Parrott (I), 23' csc Kovar (I), 27' pen. Schick (R), 86' Krejci (R).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (3-4-3) : Kovar ; Holes (remplacé à la 46e par Chaloupek), Hranac, Krejci ; Coufal (remplacé à la 83e par Karabec), Provod, Darida (remplacé à la 46e par Soucek), Jurasek (remplacé à la 82e par Sadilek) ; Schick, Chory (remplacé par Chytil à la 73e), Sulc (remplacé par Kliment à la 103e). Entraîneur : Koubek.
IRLANDE (3-4-2-1) : Kelleher ; O'Brien, N. Collins, O'Shea ; Coleman (remplacé par Dunne à la 96e), Taylor (remplacé par Brady à la 68e), Molumby (remplacé par Szmodics à la 115e, puis par Vale à la 121e), Manning (remplacé par Browne à la 68e) ; Azaz, Ogbene (remplacé par Idah à la 96e) ; Parrott. Entraîneur : Hallgrimsson.
DANEMARK - MACÉDOINE 4-0
Danemark - Macédoine 4-0
BUTEURS : 49' Damsgaard, 58' Isaksen, 59' Isaksen, 75' Eriksen.
DANEMARK(4-3-3) : Hermansen ; Bah (remplacé à la 81e par Hogsberg), Norgaard (remplacé à la 87e par Provsgaard), Nelsson, Maehle ; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt ; Isaksen (remplacé à la 73e par Eriksen), Hojlund (remplacé à la 81e par Hog), Damsgaard (remplacé à la 86e par Nartey). Entraîneur : Riemer.
MACÉDOINE(3-5-2) : Dimitrievski ; Stojchevski, Zajkov, Musliu ; Churlinov (remplacé à la 64e par Miovski), Elmas, Atanasov (remplacé à la 64e par Doriev), Bardhi, Herrera ; Qamili (remplacé à la 64e par Alimi), Rastoder (remplacé à la 77e par Musovski). Entraîneur : Milevski.
POLOGNE - ALBANIE 2-1
Pologne - Albanie 2-1
BUTEURS : 42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P).
POLOGNE(3-4-3) : Grabara ; Kedziora (remplacé par Swiderski à la 62e), Bednarek, Kiwior ; Cash, Szymanski, Zielinski (remplacé par Moder à la 81e), Skoras ; Kaminski (remplacé à la 91e par Pyrka), Lewandowski (remplacé à la 92e par Slisz), Rozga (remplacé à la 46e par Pietuszweski). Entraîneur : Urban.
ALBANIE(4-3-1-2) : Strakosha ; Hysaj, Ajeti (remplacé par Ismajli à la 18e), Dijmsiti, Mitaj ; Asllani, Laci (remplacé par Muçi à la 82e), Bajrami (remplacé par Broja à la 68e) ; Shehu ; Hoxha (remplacé par Pilios à la 68e), Uzuni. Entraîneur : Sylvinho.
SLOVAQUIE-KOSOVO 3-4
Slovaquie-Kosovo 3-4
BUTEURS : 6' Valjent (S), 21' Hodza (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 70' Hajrizi (K), 94' Strelec (S).
SLOVAQUIE (4-3-3). Dubravka ; Valjent, Vavro, Obert, Hancko ; Bero (remplacé à la 90e par Mraz), Lobotka, Duda (remplacé à la 83e par Benes) ; Sauer (remplacé à la 45e par Suslov), Strelec, Haraslin (remplacé à la 83e par Tupta). Entraîneur : Calzona.
KOSOVO(4-4-2) : Muric ; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni ; Vojvoda, Hodza (remplacé à la 90e par Hemerllahu), Rexhbeçaj, Muslija (remplacé à la 90e par Hadergjonaj) ; Asllani (remplacé par Zabergia à la 73e), Muriqi (remplacé par Rrahmani à la 90e). Entraîneur : Foda.
UKRAINE-SUÈDE 1-3
Ukraine-Suède 1-3
BUTEURS : 6' Gyokeres (S), 51' Gyokeres (S), 73' Gyokeres (S), 90' Ponomarenko (U).
UKRAINE(4-1-4-1) : Trubin ; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko ; Kalyuzhnyi (remplacé à la 60' par Hutsuliak) ; Tsygankov, Yarmolyuk (remplacé à la 85e par Shaparenko), Sudakov (remplacé à la 77e par Ponomarenko), Zubkov (remplacé à la 60e par Ocheretko) ; Vanat (remplacé à la 60e par Yeremchuk). Entraîneur : Rebrov.
SUÈDE(4-4-2) : Nordfeldt ; Lagerbielke, Hien (remplacé à la 37e par Starfelt), Lindelöf, Gudmundsson (remplacé à la 77e par Svensson) ; Johansson, Ayari (remplacé à la 77e par Bergvall), Karlström, Nygren ; Elanga (remplacé à la 94e par Svanberg), Gyökeres. Entraîneur : Potter.