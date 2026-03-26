Turquie-Roumanie 1-0

BUTEURS : 53' Kadioglu.

TURQUIE (4-2-3-1) : Cakir ; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu ; Yuksek, Calhanoglu ; Yilmaz, Guler, Yildiz ; Akturcoglu. Entraîneur : Montella.

ROUMANIE (4-3-3) : Radu ; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu ; Marin, Hagi, Dragomir ; Man, Birligea, Mihaila. Entraîneur : Lucescu.