Tous les regards sont tournés vers le match Italie-Irlande du Nord, tout en gardant un œil sur Cardiff pour suivre le déroulement de la rencontre Pays de Galles-Bosnie. Ce soir se jouera l'avant-dernière étape des qualifications européennes pour la Coupe du monde, prévue du 10 juin au 19 juillet prochains, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Outre ces deux matchs, six autres rencontres sont au programme : la Turquie s'est imposée 1-0 et s'est qualifiée pour la finale des barrages, où elle affrontera la Slovaquie ou le Kosovo. La Roumanie est éliminée, un but de Kadioglu a fait la différence ; Calhanoglu et Yildiz étaient également sur le terrain, ce dernier ayant failli marquer en touchant la barre transversale en deuxième mi-temps. Les autres rencontres se joueront toutes à 20h45 : République tchèque-Irlande, Danemark-Macédoine, Pologne-Albanie, Slovaquie-Kosovo et Ukraine-Suède.
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Qualifications pour la Coupe du monde : la Turquie de Yildiz et Calhanoglu s'impose et se qualifie pour la finale des barrages. Cinq autres matchs en direct
TURQUIE - ROUMANIE 1-0
Turquie-Roumanie 1-0
BUTEURS : 53' Kadioglu.
TURQUIE (4-2-3-1) : Cakir ; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu ; Yuksek, Calhanoglu ; Yilmaz, Guler, Yildiz ; Akturcoglu. Entraîneur : Montella.
ROUMANIE (4-3-3) : Radu ; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu ; Marin, Hagi, Dragomir ; Man, Birligea, Mihaila. Entraîneur : Lucescu.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - IRLANDE 0-1
République tchèque - Irlande 1-2
BUTEURS :19' pen. Parrott (I), 23' csc Kovar (I), 27' pen. Schick (R).
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (3-4-3) : Kovar ; Holes, Hranac, Krejci ; Coufal, Provod, Darida, Jurasek ; Schick, Chory, Sulc. Entraîneur : Koubek.
IRLANDE (3-4-2-1) : Kelleher ; O'Brien, N. Collins, O'Shea ; Coleman, Taylor, Molumby, Manning ; Azaz, Ogbene ; Parrott. Entraîneur : Hallgrimsson.
DANEMARK - MACÉDOINE 0-0
Danemark-Macédoine 0-0
DANEMARK(4-3-3) : Hermansen ; Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle ; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt ; Isaksen, Hojlund, Damsgaard. Sélectionneur : Riemer.
MACÉDOINE(3-5-2) : Dimitrievski ; Stojchevski, Zajkov, Musliu ; Churlinov, Elmas, Atanasov, Bardhi, Herrera ; Qamili, Rastoder. Entraîneur : Milevski.
POLOGNE-ALBANIE 0-0
Pologne-Albanie 0-0
BUTEURS : -
POLOGNE(3-4-3) : Grabara ; Kedziora, Bednarek, Kiwior ; Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras ; Kaminski, Lewandowski, Rozga. Entraîneur : Urban.
ALBANIE(4-3-1-2) : Strakosha ; Hysaj, Ajeti, Dijmsiti, Mitaj ; Asllani, Laci, Bajrami ; Shehu ; Hoxha, Uzuni. Entraîneur : Sylvinho.
SLOVAQUIE-KOSOVO 1-1
Slovaquie-Kosovo 1-1
BUTEURS : 6' Valjent (S), 21' Hodza (K).
SLOVAQUIE (4-3-3). Dubravka ; Valjent, Vavro, Obert, Hancko ; Bero, Lobotka, Duda ; Sauer, Strelec, Haraslin. Sélectionneur : Calzona.
KOSOVO(4-4-2) : Muric ; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni ; Vojvoda, Hodza, Rexhbeçaj, Muslija ; Asllani, Muriqi. Entraîneur : Foda.
UKRAINE-SUÈDE 0-1
Ukraine-Suède 0-1
BUTEURS : 6' Gyokeres.
UKRAINE(4-1-4-1) : Trubin ; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko ; Kalyuzhnyi ; Tsygankov, Yarmolyuk, Sudakov, Zubkov ; Vanat. Entraîneur : Rebrov.
SUÈDE(4-4-2) : Nordfeldt ; Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Gudmundsson ; Johansson, Ayari, Karlström, Nygren ; Elanga, Gyökeres. Entraîneur : Potter.