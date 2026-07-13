À son arrivée à Londres, Leon a déclaré : « Je suis ravie et heureuse d’être ici. C’est un projet intéressant et séduisant. J’ai pu voir ce qui est en cours de construction et ce qui prend forme. J’ai joué en Espagne pendant de nombreuses années et j’ai estimé que le moment était venu de changer d’horizon, compte tenu de ce projet. Le championnat anglais contribue à l’essor du football féminin. Je voulais me mettre à l’épreuve dans un autre pays, un autre championnat, en pratiquant un football différent.

« Je suis admirative de ce que représente Michele. C’est une femme inspirante qui veut voir le football féminin grandir et s’épanouir. Je suis ravie de prendre part à cette aventure, au sein d’un club pensé pour les femmes. Mes coéquipières m’aideront à m’adapter à ce nouvel environnement et j’espère que mon expérience et mon leadership profiteront à l’équipe cette saison. J’ai hâte de travailler avec l’entraîneur principal Eder Maestre, le staff et mes nouvelles coéquipières.

« Mon objectif est d’atteindre le plus haut niveau le plus vite possible. Tout projet se construit par étapes et exige beaucoup de travail. Je veux continuer à gagner et je possède toujours la détermination nécessaire pour y parvenir. J’espère que nous y parviendrons avec les London City Lionesses. »