London City Lionesses
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Quadruple lauréate de la Ligue des champions, Mapi Leon rejoint les London City Lionesses, où elle retrouvera Alexia Putellas et Mary Earps, marquant ainsi la suite d’une campagne de transferts estivale remarquable pour le projet de Michele Kang
Officiel : Léon s’engage avec les London City Lionesses
Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines : Leon s’engagera bien avec London City, son contrat avec le FC Barcelone expirant cet été. Le départ de la défenseuse, qui a conquis 24 titres majeurs en neuf ans en Catalogne, avait été officialisé avant la fin de la saison dernière ; sa nouvelle destination l’est désormais tout autant : elle a été présentée lundi en tant que nouvelle joueuse de London City.
La défenseure a paraphé un contrat de trois ans avec le club londonien, qui abordera seulement sa deuxième saison en WSL lors du prochain exercice, après avoir obtenu sa promotion parmi l’élite en 2025. Kang, qui possède également le Washington Spirit et l’Olympique Lyonnais, huit fois champion d’Europe, a pris les rênes du club à mi-parcours de la saison 2023-2024 et y a massivement investi pour l’installer au plus haut niveau. Grâce à ces moyens, London City peut désormais attirer des stars comme Leon, Putellas et Earps, avec pour objectif de conquérir un premier trophée majeur et de décrocher une qualification européenne, après une sixième place l’an dernier.
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Pourquoi Léon a choisi de quitter Barcelone pour rejoindre les City Lionesses de Londres
À son arrivée à Londres, Leon a déclaré : « Je suis ravie et heureuse d’être ici. C’est un projet intéressant et séduisant. J’ai pu voir ce qui est en cours de construction et ce qui prend forme. J’ai joué en Espagne pendant de nombreuses années et j’ai estimé que le moment était venu de changer d’horizon, compte tenu de ce projet. Le championnat anglais contribue à l’essor du football féminin. Je voulais me mettre à l’épreuve dans un autre pays, un autre championnat, en pratiquant un football différent.
« Je suis admirative de ce que représente Michele. C’est une femme inspirante qui veut voir le football féminin grandir et s’épanouir. Je suis ravie de prendre part à cette aventure, au sein d’un club pensé pour les femmes. Mes coéquipières m’aideront à m’adapter à ce nouvel environnement et j’espère que mon expérience et mon leadership profiteront à l’équipe cette saison. J’ai hâte de travailler avec l’entraîneur principal Eder Maestre, le staff et mes nouvelles coéquipières.
« Mon objectif est d’atteindre le plus haut niveau le plus vite possible. Tout projet se construit par étapes et exige beaucoup de travail. Je veux continuer à gagner et je possède toujours la détermination nécessaire pour y parvenir. J’espère que nous y parviendrons avec les London City Lionesses. »
Cinq arrivées, sept départs : le mercato estival des London City Lionesses reste animé.
L’arrivée de Leon confirme les ambitions du London City lors d’un mercato estival déjà remarqué. Considérée comme l’une des meilleures, voire la meilleure défenseure centrale au monde, la joueuse de 31 ans a brillé lors du quadruplé du Barça la saison passée et pose désormais ses valises à Londres avec l’étiquette de star mondiale.
Elle rejoint ainsi Putellas, double lauréate du Ballon d’Or qui pourrait bien en remporter un troisième plus tard cette année tant son impact a été déterminant lors du quadruplé du Barça la saison dernière, ainsi que Earps et Nicole Anyomi. Earps devrait renforcer le poste de gardienne, Elene Lete ayant parfois flanché lors de sa première saison en WSL, tandis qu’Anyomi apporte une véritable puissance de frappe à l’attaque, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en seulement 20 titularisations en Bundesliga avec l’Eintracht Francfort la saison dernière.
L’internationale danoise polyvalente Janni Thomsen arrive également des Utah Royals, tandis que Katie Zelem, Gesa Marashi, Maddi Wilde, Julia Roddar, Cerys Brown, Lotta Lindstrom et Teyah Goldie (en prêt) ont quitté le club.
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Comment le Barça va-t-il gérer les départs de León, Putellas et des autres ?
Alors que l’effervescence règne à London City, l’impact du départ de Leon et de plusieurs autres joueuses sur Barcelone interpelle. La star fait partie des quatre piliers de l’équipe première à avoir quitté le club cet été, aux côtés de Putellas, Ona Batlle et Salma Paralluelo ; Batlle a signé à Arsenal, tandis que Paralluelo réfléchit encore à sa prochaine destination.
Les Blaugrana demeurent championnes d’Europe et, après leur domination de l’an passé, il serait hasardeux de les écarter trop vite. Après tout, des joueuses comme Patri Guijarro, Aitana Bonmati et Ewa Pajor demeurent au sein d’un effectif toujours redoutable, tandis que le centre de formation continue de prospérer. Reste que ces départs ne seront pas faciles à digérer, d’autant qu’aucune recrue estivale n’a encore été officialisée.
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