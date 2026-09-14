L’incident en question s’est produit à l’heure de jeu, lorsque le prolifique buteur norvégien Haaland a trouvé la lucarne depuis un angle fermé. Le drapeau s’est d’abord levé contre lui, coupant court aux célébrations, mais après révision, il a été déterminé que le but devait être accordé.

Le redoutable n°9 de City était couvert par la chaussure du latéral de United Patrick Dorgu, alors que celui-ci déviait un centre à ras de terre venu de la gauche devant le but, et il n’a pas tremblé avec une finition typiquement imparable. Fernandez a toutefois constitué un autre point de discorde.

L’Argentin champion du monde n’est jamais revenu en jeu, après s’être positionné comme le joueur de City le plus avancé, et a tenté de mettre la tête sur le ballon alors que celui-ci passait devant lui. Son compatriote et rival sur la scène nationale Lisandro Martinez s’est dirigé vers le milieu de terrain lorsqu’il est devenu évident qu’il y avait peut-être un ultime geste défensif à effectuer. Le défenseur central sud-américain a dû ignorer Haaland qui surgissait dans son dos.

Les officiels du match, emmenés par ceux présents dans le car de la VAR, ont pris la décision collective d’accorder le but. La légende de United Gary Neville, qui assurait le rôle de consultant pour Sky Sports, a suggéré après avoir lui-même visionné les ralentis qu’une excuse serait à venir, tant cette décision majeure dans l’une des affiches les plus importantes était clairement erronée.