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« Qu’y a-t-il de plus évident qu’une tête plongeante ?! » - Une erreur de la VAR sidère Michael Owen alors que l’attaquant de City Erling Haaland profite d’une décision bizarre concernant Enzo Fernandez dans le derby de Manchester
Haaland a marqué le but de la victoire malgré la position de hors-jeu de Fernandez
L’incident en question s’est produit à l’heure de jeu, lorsque le prolifique buteur norvégien Haaland a trouvé la lucarne depuis un angle fermé. Le drapeau s’est d’abord levé contre lui, coupant court aux célébrations, mais après révision, il a été déterminé que le but devait être accordé.
Le redoutable n°9 de City était couvert par la chaussure du latéral de United Patrick Dorgu, alors que celui-ci déviait un centre à ras de terre venu de la gauche devant le but, et il n’a pas tremblé avec une finition typiquement imparable. Fernandez a toutefois constitué un autre point de discorde.
L’Argentin champion du monde n’est jamais revenu en jeu, après s’être positionné comme le joueur de City le plus avancé, et a tenté de mettre la tête sur le ballon alors que celui-ci passait devant lui. Son compatriote et rival sur la scène nationale Lisandro Martinez s’est dirigé vers le milieu de terrain lorsqu’il est devenu évident qu’il y avait peut-être un ultime geste défensif à effectuer. Le défenseur central sud-américain a dû ignorer Haaland qui surgissait dans son dos.
Les officiels du match, emmenés par ceux présents dans le car de la VAR, ont pris la décision collective d’accorder le but. La légende de United Gary Neville, qui assurait le rôle de consultant pour Sky Sports, a suggéré après avoir lui-même visionné les ralentis qu’une excuse serait à venir, tant cette décision majeure dans l’une des affiches les plus importantes était clairement erronée.
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L’ancien attaquant de Manchester United Owen livre son verdict
Owen, qui est désormais ambassadeur de Casino.org et aide les joueurs britanniques à comparer les meilleurs casinos en ligne sélectionnés pour les joueurs du Royaume-Uni, a confié à GOAL, avant de reprendre son rôle d’animateur de « Match Officials Mic’d Up » aux côtés du patron des arbitres Howard Webb, lorsqu’on lui a demandé son avis sur la question : « Je me suis assis dans le centre VAR et j’ai passé en revue beaucoup de décisions, et ce n’est pas facile. Je veux dire, c’est 10 fois plus difficile que ce que les gens pensent.
« Cependant, là, c’était aussi simple que possible, vraiment. Je ne sais tout simplement pas comment ils peuvent en arriver à cette décision. Ce que je sais, c’est que le juge de touche a signalé un hors-jeu de Haaland. Donc il a signalé un hors-jeu de Haaland, je le sais avec certitude. Cela ne peut donc qu’avoir faussé leur perception dans le sens où ils se disent : “bon, il faut vérifier pour Haaland, traçons les lignes, oh là là, il est en jeu”.
« Mais comment ils ne peuvent pas vérifier, ou s’ils vérifient, comment ils ne peuvent pas signaler un hors-jeu de Fernandez, alors qu’il fait clairement un mouvement vers le ballon. Quel mouvement est plus évident qu’une tête plongeante ? Ce n’est pas une question de savoir s’il a essayé de le toucher ou non. Il s’est jeté pour tenter une tête plongeante. C’est absolument sidérant. À mes yeux, on ne peut pas faire plus évident. »
Les questions de Carrick et le communiqué de Pro Ref
L’entraîneur de United, Michael Carrick, a déclaré après la rencontre, conclue sur le score de 1-0 en faveur de City : « Je ne comprends pas comment nous essayons d’aider les arbitres, en mettant autant de niveaux derrière eux, autant de personnes, autant d’intervenants, autant d’écrans et autant de bureaux, pour essayer de prendre les bonnes décisions, et si c’est ainsi que la règle est interprétée, à savoir que vous n’interférez pas avec le jeu parce que vous vous êtes jeté sur le ballon à six yards du but et que vous l’avez quasiment touché, c’est inquiétant si c’est ainsi que le jeu est perçu par ceux qui l’arbitrent. »
Comme l’avait prédit Neville, un communiqué de Pro Ref a bien suivi. Il disait : « Il a été établi qu’Enzo Fernandez n’a pas joué le ballon et que, par conséquent, toute infraction de hors-jeu relève de l’interprétation. Cependant, en l’occurrence, la VAR n’a pas reconnu l’impact probable de sa position et aurait dû recommander une révision sur le terrain.
« Manchester United a été contacté ce soir pour reconnaître ce que nous estimons être une erreur de jugement. Un examen de l’incident aura lieu. »
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Manchester United repart bredouille alors que Manchester City, réduit à 10, prend les points
C’est une maigre consolation pour Manchester United, car le match est déjà passé et perdu, sans le moindre point à la clé malgré plus de 65 minutes à 11 contre 10. Phil Foden a été expulsé très tôt après une altercation avec le capitaine des Red Devils, Bruno Fernandes, le meneur de jeu de City ayant été jugé coupable d’avoir asséné un coup de pied dans le ventre de son adversaire.
Ce n’est pas la première fois cette saison, alors que l’exercice n’a débuté que depuis quelques semaines, que la VAR fait malheureusement les gros titres et domine les discussions d’après-match. L’ancienne star de l’Angleterre, Owen, fait partie de ceux qui espèrent davantage de clarté et de cohérence pour la suite.
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