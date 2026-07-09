Pour ce joueur de 60 ans, il n’y a aucune excuse au plus haut niveau en matière d’efficacité devant le but. Il a ajouté : « Quand il est en position, il a la responsabilité de marquer, il n’y a pas d’autre solution. Le tir manqué d’Endrick était de sa propre faute. Quand il arrive là, il doit se concentrer pour marquer, car c’est le ballon décisif qui va faire basculer le match. Je l’apprécie, je pense qu’il deviendra un joueur qui nous fera plaisir, mais dimanche, il a été épouvantable. »

L’ancien Ballon d’Or s’en est également pris à Ancelotti, réclamant son départ immédiat, sans tenir compte de la durée restante de son contrat ni des éventuels obstacles juridiques.

Il serait inacceptable, après une telle prestation, de maintenir en poste cet entraîneur vedette qui avait pris les rênes de l’équipe après une longue période d’incertitude. « Il est hors de question qu’Ancelotti reste sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne après ce fiasco, cette honte qu’il a provoquée. Je déchirerais ce contrat et je lui dirais de me poursuivre en justice », a clairement déclaré Romario.