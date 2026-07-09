L'ancienne star de l'attaque, qui avait offert à son pays natal un quatrième titre mondial lors de la finale de 1994 à Los Angeles, fait à nouveau parler d'elle avec une charge sans concession.
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« Qu’il soit jeune, peu importe ! » Une légende brésilienne a vivement critiqué Carlo Ancelotti et Endrick après l’élimination prématurée de la Seleção lors de la Coupe du monde
Au cœur de son mécontentement se trouve notamment le jeune talent Endrick, dont la prestation malheureuse lors de l'élimination du tournoi a attiré la colère de l'idole. À la 58e minute de ce huitième de finale, le jeune homme de 19 ans a gâché une occasion en or d’égaliser après un travail préparatoire de Vinicius Junior, en manquant le cadre alors qu’il se trouvait seul devant les cages des Scandinaves.
L’ancien international, connu pour son franc-parler, balaie d’un revers de main l’argument souvent avancé par les supporters et les médias : la « protection des jeunes ». « Beaucoup de gens disent : “Ah, mais il est encore jeune.” Je m’en fous qu’il soit jeune, il doit marquer ce fichu but. Jeune, moyen, vieux… je m’en fous », a tonné Romario.
- AFP
Romario exhorte la fédération à résilier le contrat d'Ancelotti.
Pour ce joueur de 60 ans, il n’y a aucune excuse au plus haut niveau en matière d’efficacité devant le but. Il a ajouté : « Quand il est en position, il a la responsabilité de marquer, il n’y a pas d’autre solution. Le tir manqué d’Endrick était de sa propre faute. Quand il arrive là, il doit se concentrer pour marquer, car c’est le ballon décisif qui va faire basculer le match. Je l’apprécie, je pense qu’il deviendra un joueur qui nous fera plaisir, mais dimanche, il a été épouvantable. »
L’ancien Ballon d’Or s’en est également pris à Ancelotti, réclamant son départ immédiat, sans tenir compte de la durée restante de son contrat ni des éventuels obstacles juridiques.
Il serait inacceptable, après une telle prestation, de maintenir en poste cet entraîneur vedette qui avait pris les rênes de l’équipe après une longue période d’incertitude. « Il est hors de question qu’Ancelotti reste sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne après ce fiasco, cette honte qu’il a provoquée. Je déchirerais ce contrat et je lui dirais de me poursuivre en justice », a clairement déclaré Romario.
Vinicius Junior fait également l’objet des critiques de Romario.
Outre l'entraîneur et Endrick, victime de la malchance, Vinicius Junior a également été pris à partie par Romario. L'idole faisait référence à une action de la première période, lorsque le milieu de terrain Bruno Guimaraes a manqué un penalty pour le Brésil.
Le milieu défensif s’est présenté au point de penalty car le staff technique lui avait donné cette consigne, ce qui, pour Romario, révèle une mauvaise compréhension de la hiérarchie sur le terrain. La grande star de l’équipe aurait dû prendre l’initiative à ce moment-là.
« J’ai entendu et lu, à propos de ce penalty, que Bruno Guimaraes était meilleur que lui, que Bruno tirait mieux les penalties. C’est pourquoi on lui a demandé de le tirer. Tout va bien, tout est en ordre, il a respecté la consigne de l’entraîneur », a déclaré Romario. « Mais, mon frère, il faut faire preuve de caractère. Vini Jr. est la star, c’est le meilleur que nous ayons en équipe nationale. Prends ce fichu ballon, tire ce penalty, et l’affaire est réglée. »
- Getty Images Sport
Carlo Ancelotti restera-t-il sélectionneur du Brésil ?
Les critiques acerbes de la légende attisent toujours les tensions au Brésil, tandis que la direction de la CBF reste divisée sur l’avenir. Une partie des dirigeants, malgré ce revers, défend la prolongation du contrat d’Ancelotti jusqu’à la Coupe du monde 2030.
À l’opposé, une pression interne considérable s’exerce pour exiger un nouveau départ après la défaite jugée humiliante contre la Norvège. L’avenir sportif de la Seleção demeure, jusqu’à nouvel ordre, un enjeu politique.
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