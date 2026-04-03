« Qu'il prenne autant de selfies qu'il veut ! » - Thierry Henry prend la défense de Rayan Cherki, qualifié d'« extraordinaire », pour avoir nargué Arsenal après la victoire de Manchester City en Carabao Cup

Les retombées de la victoire écrasante 2-0 de Manchester City face à Arsenal en finale de la Carabao Cup ont en partie tourné autour des frasques de Cherki. Le milieu de terrain créatif, qui est dans une forme sensationnelle, s’est attiré les foudres des supporters d’Arsenal pour ce que beaucoup ont perçu comme de l’arrogance sur le terrain et des célébrations provocantes après le coup de sifflet final. Cependant, Henry estime que le vainqueur a tout à fait le droit de savourer ce moment.

« Tout ce que je sais, c'est que mon équipe a perdu, qu'il a gagné et qu'il peut prendre autant de selfies qu'il le souhaite. Pour moi, cela ne fait même pas l'objet d'une discussion », a déclaré Henry à Betway. « Rayan est un joueur exceptionnel qui accomplira des choses exceptionnelles. Je l'ai eu comme coéquipier en équipe olympique française, et il va réaliser des exploits hors du commun. »