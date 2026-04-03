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« Qu'il prenne autant de selfies qu'il veut ! » - Thierry Henry prend la défense de Rayan Cherki, qualifié d'« extraordinaire », pour avoir nargué Arsenal après la victoire de Manchester City en Carabao Cup
Henry rejette les accusations de manque de respect portées par Cherki
Les retombées de la victoire écrasante 2-0 de Manchester City face à Arsenal en finale de la Carabao Cup ont en partie tourné autour des frasques de Cherki. Le milieu de terrain créatif, qui est dans une forme sensationnelle, s’est attiré les foudres des supporters d’Arsenal pour ce que beaucoup ont perçu comme de l’arrogance sur le terrain et des célébrations provocantes après le coup de sifflet final. Cependant, Henry estime que le vainqueur a tout à fait le droit de savourer ce moment.
« Tout ce que je sais, c'est que mon équipe a perdu, qu'il a gagné et qu'il peut prendre autant de selfies qu'il le souhaite. Pour moi, cela ne fait même pas l'objet d'une discussion », a déclaré Henry à Betway. « Rayan est un joueur exceptionnel qui accomplira des choses exceptionnelles. Je l'ai eu comme coéquipier en équipe olympique française, et il va réaliser des exploits hors du commun. »
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On exhorte Arsenal à adopter la mentalité des « Invincibles »
Alors que la Carabao Cup s'en va à Manchester, Henry a exhorté l'équipe de Mikel Arteta à mettre de côté cette déception et à se concentrer sur les compétitions restantes. S'appuyant sur son expérience lors de la saison 2003-2004 des « Invincibles », au cours de laquelle Arsenal avait essuyé plusieurs revers en coupes en l'espace d'une seule semaine, Henry a souligné l'importance de la résilience mentale.
« J’ai connu cette situation lorsque nous avons remporté le triplé à Barcelone. Nous n’avons pas réussi à le faire avec Arsenal, mais la mentalité a toujours été de prendre les matchs un par un », a expliqué Henry. « C’est une compétition que nous avons perdue, maintenant il faut aller essayer de remporter le championnat, et voir ce que nous pouvons faire en Ligue des champions et en FA Cup. »
La voie à suivre pour l'équipe d'Arteta
Henry a ajouté à propos de la finale de la Carabao Cup : « City devait apporter des réponses compte tenu de ce qui se passe en Premier League, et c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement pour nous. Maintenant, il faudra voir si ce résultat aura un impact sur la course au titre ou non. Je ne sais pas si ce sera le cas.
C'est une compétition que nous avons perdue, maintenant il faut aller gagner le championnat et voir ce que nous pouvons faire en Ligue des champions et en FA Cup.
J'ai vu les joueurs discuter après le match et ils étaient déçus. Ce n'est jamais facile de perdre une finale, mais il faut passer à autre chose et s'assurer que lorsque nous affronterons à nouveau City à l'Etihad, nous redresserons la barre. »
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Henry riposte face à ceux qui veulent en faire un bouc émissaire
Henry a également évoqué les critiques dont fait l'objet Martin Zubimendi, qui peine à convaincre une partie des supporters de l'Emirates depuis son arrivée. Le Français a appelé à la patience, rappelant que même des stars confirmées de la Premier League comme Rodri avaient suscité des doutes à leurs débuts en Angleterre. Henry estime que ces critiques sont simplement la conséquence de l'appartenance à un club en tête du classement.
« Les gens aiment beaucoup parler de tout et de tout le monde. D’abord, c’était Bukayo Saka, puis Odegaard, puis Gyokeres, Chelsea, Cole Palmer, l’arbitre, etc. », a fait remarquer Henry. « Zubimendi vient d’arriver dans le championnat, et je me souviens que lorsque Rodri est arrivé, les gens n’étaient pas sûrs de lui. Si vous n’êtes ni en tête ni en bas du classement, je ne suis pas sûr que les gens parleront de vous. Je suis passé par là, alors acceptez les critiques et assurez-vous qu’au final, vous puissiez montrer quelque chose qui prouve que les gens avaient tort. »