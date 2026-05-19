Dès que Carlo Ancelotti eut prononcé le nom tant attendu, les supporters, en délire, ne lui laissèrent pas le temps d’ajouter un mot.
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« Qu’il joue une minute, cinq minutes ou 90 minutes » : le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, apporte des précisions sur la sélection de la superstar
Des cris de « Neymar, Neymar » ont retenti dans la salle lorsque le sélectionneur brésilien a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. À 34 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a une nouvelle occasion de briller sur la plus grande scène internationale.
« Nous avons observé le chouchou des supporters de la Seleção tout au long de l’année et avons constaté qu’il avait récemment affiché une grande régularité et que sa condition physique s’était améliorée », a déclaré Ancelotti après la sélection du joueur de 34 ans. « Nous pensons qu’il est un joueur important. »
L’Italien, à la tête de la Seleção depuis 2025, n’avait pourtant pas toujours été de cet avis. Il avait exclu le numéro 10 des matchs de préparation de mars et avril, estimant qu’il n’était pas encore au niveau. Blessé puis contrarié par cette mise à l’écart, Neymar avait affiché sa déception : « Je vais en parler, car je ne peux pas simplement accepter cela. Bien sûr, je suis contrarié et triste de ne pas avoir été sélectionné. » Néanmoins, « l’objectif reste le même, jour après jour, entraînement après entraînement, match après match. Nous atteindrons notre but. Il reste une dernière sélection pour la Coupe du monde, et mon rêve est toujours vivant. Nous traverserons cette épreuve ensemble. »
- AFP
Dernière chance pour Neymar : l’idole du Brésil part pour la Coupe du monde.
Convalescent depuis son dernier match international, disputé en octobre 2023 lors des qualifications pour la Coupe du monde contre l’Uruguay, Neymar effectue son retour sur la scène internationale près de trois ans plus tard, sans pour autant avoir l’assurance d’une place de titulaire. « Nous avons choisi Neymar non pas parce que nous le considérons comme un bon remplaçant, mais parce que nous pensons qu’il peut apporter ses qualités à l’équipe », a souligné Ancelotti, qu’il joue une, cinq ou 90 minutes, ou qu’il ne joue pas du tout, qu’il tire un penalty ou non. Il est également important de « ne pas placer toutes les attentes sur un seul joueur ».
Après son départ du Paris Saint-Germain en 2023, après six saisons passées au club, puis des passages éclair à Al-Hilal et au mythique FC Santos, de nombreux observateurs le considéraient déjà comme fini. Pourtant, malgré des blessures à répétition, il a fait preuve d’un mental de combattant. Lors de la Coupe du monde, la Seleção affrontera le Maroc, l’Écosse et Haïti dans le groupe C de la phase de poules. Les supporters brésiliens, qui guettent le sixième titre suprême depuis le sacre de 2002, voient leur enthousiasme redoublé par le retour de leur chouchou.