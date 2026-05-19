« Qu’il joue une minute, cinq minutes ou 90 minutes » : le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, apporte des précisions sur la sélection de la superstar

Des cris de « Neymar, Neymar » ont retenti dans la salle lorsque le sélectionneur brésilien a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. À 34 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção a une nouvelle occasion de briller sur la plus grande scène internationale.

« Nous avons observé le chouchou des supporters de la Seleção tout au long de l’année et avons constaté qu’il avait récemment affiché une grande régularité et que sa condition physique s’était améliorée », a déclaré Ancelotti après la sélection du joueur de 34 ans. « Nous pensons qu’il est un joueur important. »

L’Italien, à la tête de la Seleção depuis 2025, n’avait pourtant pas toujours été de cet avis. Il avait exclu le numéro 10 des matchs de préparation de mars et avril, estimant qu’il n’était pas encore au niveau. Blessé puis contrarié par cette mise à l’écart, Neymar avait affiché sa déception : « Je vais en parler, car je ne peux pas simplement accepter cela. Bien sûr, je suis contrarié et triste de ne pas avoir été sélectionné. » Néanmoins, « l’objectif reste le même, jour après jour, entraînement après entraînement, match après match. Nous atteindrons notre but. Il reste une dernière sélection pour la Coupe du monde, et mon rêve est toujours vivant. Nous traverserons cette épreuve ensemble. »