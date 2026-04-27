Pour son premier match dans le onze de départ en Bundesliga, Samuele Inacio n’a eu besoin que de 74 minutes pour convaincre. « Il n’a qu’à faire ce qu’il veut sur le terrain. Il est tellement bon qu’il faut simplement le laisser faire », a déclaré l’international allemand Maximilian Beier à propos de ce jeune espoir, que le Borussia Dortmund avait recruté il y a près de deux ans dans le centre de formation de l’Atalanta Bergame.
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« Qu’il fasse ce qu’il veut ! » Un joueur au talent exceptionnel fait rêver le BVB et laisse même ses observateurs « sans voix »
Inacio a pleinement confirmé les attentes des recruteurs du BVB. Le milieu italien possède « un bon pied », capable de « dribbler, conclure et délivrer la dernière passe », a souligné le directeur sportif Ole Book après la victoire 4-0 (3-0) contre le SC Fribourg. Mais il met en garde : « Ce sont des débuts prometteurs dans le onze de départ, il ne faut pas surestimer cela. »
L’Italien n’a pas été intimidé par le public venu en nombre pour le 1 000^e match à domicile du BVB en Bundesliga et a évolué sans complexe ; toutefois, les Fribourgeois, très faibles, constituaient un adversaire idéal pour un premier match. Remplacé sous les ovations du public à la 74^e minute, il avait précédemment lancé l’action menant au 2-0 de Serhou Guirassy (14^e). « Il est un peu timide, mais il s’épanouit un peu plus chaque jour », a observé Beier, auteur de l’ouverture du score (1-0, 8e). « C’est un garçon talentueux qui possède un dribble redoutable. »
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Inacio pour remplacer Julian Brandt au BVB ? Kovac calme l’euphorie
Book et l’entraîneur Niko Kovac se félicitent des progrès d’Inacio. Le départ imminent de Julian Brandt, dont le contrat expirera cet été sans être prolongé, crée un vide dans le secteur offensif. Si Inacio confirme les bonnes impressions déjà laissées, il pourrait rapidement voir ses responsabilités augmenter.
Kovac a toutefois rappelé qu’« un talent brut ne suffit pas : il faut du travail, de la discipline et de l’assiduité à l’entraînement ». Refusant d’en dire plus sur le jeune homme, il s’est contenté de saluer la « victoire méritée, le 1 000^e match à domicile en Bundesliga, un bel anniversaire et un super résultat ».
Grâce à ce succès, le BVB a officiellement validé son billet pour la Ligue des champions, ce qui n’était plus qu’une simple formalité. « Je n’avais pas vraiment peur. L’équipe possède trop de qualité pour ça », a déclaré Book. « Je n’avais aucun doute, mais c’est différent quand on est sûr de l’avoir. Ça fait du bien. »
Inacio, visiblement comblé, n’a pas accordé d’interview aux journalistes présents mais a partagé son bonheur sur Instagram : « Sans voix. Première titularisation. Devant notre public. Merci, BVB. »