« Qu’il fasse ce qu’il veut ! » Un joueur au talent exceptionnel fait rêver le BVB et laisse même ses observateurs « sans voix »

Book et l’entraîneur Niko Kovac se félicitent des progrès d’Inacio. Le départ imminent de Julian Brandt, dont le contrat expirera cet été sans être prolongé, crée un vide dans le secteur offensif. Si Inacio confirme les bonnes impressions déjà laissées, il pourrait rapidement voir ses responsabilités augmenter.

Kovac a toutefois rappelé qu’« un talent brut ne suffit pas : il faut du travail, de la discipline et de l’assiduité à l’entraînement ». Refusant d’en dire plus sur le jeune homme, il s’est contenté de saluer la « victoire méritée, le 1 000^e match à domicile en Bundesliga, un bel anniversaire et un super résultat ».

Grâce à ce succès, le BVB a officiellement validé son billet pour la Ligue des champions, ce qui n’était plus qu’une simple formalité. « Je n’avais pas vraiment peur. L’équipe possède trop de qualité pour ça », a déclaré Book. « Je n’avais aucun doute, mais c’est différent quand on est sûr de l’avoir. Ça fait du bien. »

Inacio, visiblement comblé, n’a pas accordé d’interview aux journalistes présents mais a partagé son bonheur sur Instagram : « Sans voix. Première titularisation. Devant notre public. Merci, BVB. »