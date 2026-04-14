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« Qu'il danse ! » - Les détracteurs de Lamine Yamal remis à leur place par une légende du FC Barcelone
Rakitic prend la défense de Yamal alors que la pression monte
Yamal fait beaucoup parler de lui ces derniers temps après une série de déclarations sans détours et de réactions virulentes suite à son remplacement, ce qui a suscité un vif débat parmi les supporters et les experts. L’ailier de 18 ans reste l’un des talents les plus prometteurs du FC Barcelone, mais sa personnalité et son assurance suscitent des réactions mitigées. Alors que le FC Barcelone se prépare pour le match retour crucial des quarts de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, l’ancien milieu de terrain blaugrana Rakitic a pris la défense du jeune joueur. Le Croate estime que l’attention doit se porter sur les qualités exceptionnelles du jeune joueur plutôt que sur le bruit qui l’entoure.
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Rakitic encourage le jeune joueur à savourer l’instant présent.
Rakitic a souligné que les joueurs devaient savourer ces grandes soirées européennes, malgré la pression liée au fait de porter le maillot du Barça.
« Nous savons quels matchs sont spéciaux, et nous préparons chaque petit détail avec un peu plus de soin », a déclaré la légende du Barça, citée par Barca Universal. « N’oubliez jamais de vous amuser et de prendre du plaisir, car la pression est forte, mais des millions de personnes rêveraient d’être à votre place. Pour Lamine, il faut avant tout le laisser s’exprimer, danser, faire son jeu, tout en lui rappelant de prendre ses responsabilités.
D’ordinaire, on n’a pas besoin de beaucoup parler aux jeunes joueurs, mais Lamine est déjà très exigeant envers lui-même et il en veut toujours plus, même s’il est encore très jeune. Ce genre de rendez-vous va lui permettre de franchir un cap, et le Barça a plus que jamais besoin de lui. Depuis ses débuts, il affiche un véritable « flow » ; c’est exactement le terme qui convient. Je ne suis pas très moderne, je suis plutôt de l’ancienne école, mais c’est le football d’aujourd’hui. Ces choses font partie du jeu, mais l’essentiel se passe sur le terrain ensuite, et là, il répond présent – on ne peut pas demander beaucoup plus. »
Un encadrement rigoureux et un leadership affirmé sont essentiels pour accompagner une jeune pépite.
Tout en saluant le talent naturel de Yamal, Rakitic a reconnu que gérer un talent aussi précoce exigeait un leadership fort au sein du vestiaire.
« Le terme “difficile” est insuffisant. Il aurait tout à gagner à avoir un capitaine comme Puyol, Rakitic ou Xavi », a-t-il expliqué. « Ce n’est pas simple : après coup, quand les choses tournent mal, on impute tout à sa jeunesse – et cela vaut aussi bien pour les bons moments que pour les mauvais. »
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Et maintenant ?
Barcelone se concentre désormais pleinement sur le match décisif de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, dans l'espoir de décrocher une place en demi-finale. Après s'être incliné 2-0 lors du match aller, le club catalan doit s'imposer par au moins trois buts d'écart pour accéder au dernier carré, où il affronterait soit Arsenal, soit le Sporting CP.