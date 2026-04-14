« Qu'il danse ! » - Les détracteurs de Lamine Yamal remis à leur place par une légende du FC Barcelone

Rakitic a souligné que les joueurs devaient savourer ces grandes soirées européennes, malgré la pression liée au fait de porter le maillot du Barça.

« Nous savons quels matchs sont spéciaux, et nous préparons chaque petit détail avec un peu plus de soin », a déclaré la légende du Barça, citée par Barca Universal. « N’oubliez jamais de vous amuser et de prendre du plaisir, car la pression est forte, mais des millions de personnes rêveraient d’être à votre place. Pour Lamine, il faut avant tout le laisser s’exprimer, danser, faire son jeu, tout en lui rappelant de prendre ses responsabilités.

D’ordinaire, on n’a pas besoin de beaucoup parler aux jeunes joueurs, mais Lamine est déjà très exigeant envers lui-même et il en veut toujours plus, même s’il est encore très jeune. Ce genre de rendez-vous va lui permettre de franchir un cap, et le Barça a plus que jamais besoin de lui. Depuis ses débuts, il affiche un véritable « flow » ; c’est exactement le terme qui convient. Je ne suis pas très moderne, je suis plutôt de l’ancienne école, mais c’est le football d’aujourd’hui. Ces choses font partie du jeu, mais l’essentiel se passe sur le terrain ensuite, et là, il répond présent – on ne peut pas demander beaucoup plus. »