Nouvelle année, vieille vie. La saison 2026-2027 devait être celle de la relance pour Federico Chiesa, mais rien n’a changé par rapport au passé récent. L’attaquant passé par la Juventus et la Fiorentina continue d’être victime de pépins physiques, le dernier en date étant une blessure musculaire à quelques jours du coup d’envoi, qui l’a contraint à suivre tous les matches de la saison de Liverpool depuis les tribunes ou son canapé, devant la télévision. Après le départ de Slot et l’arrivée d’Iraola, le joueur né en 1997 espérait changer de dimension, devenir réellement une ressource, redevenir ce joueur admiré à l’Euro 2021, mais cela ne s’est pas exactement passé ainsi. Et quand il sera de retour à disposition, il sera contraint de courir après le temps, encore une fois.
Qu’est-il arrivé à Federico Chiesa ? Blessé, zéro apparition avec Liverpool, encore absent de la liste de l’Italie
LE DERNIER CHOIX D’IRAOLA
Selon la presse anglaise, Federico Chiesa devrait reprendre l’entraînement avec le groupe la semaine prochaine afin de préparer le choc face à Manchester City, programmé le dimanche 11 octobre. Après la trêve, Reds, comme toutes les grandes équipes, joueront tous les trois jours. Chiesa espère grappiller un peu de temps de jeu, se sentir important, tenter de remonter dans la hiérarchie. Il aura forcément ses chances, mais il n’aura pas droit à l’erreur : pour le moment, il part derrière Barcola, Gakpo, Wirtz, ainsi que la dernière recrue Munoz et le jeune Ngumoha, devenu à tous les effets une alternative crédible aux titulaires.
Il veut l’Italie en 2026
Chiesa, qui fêtera ses 29 ans le 25 octobre prochain, a encore beaucoup à dire et à apporter. S’il ne parvient pas à trouver du temps de jeu sous le maillot des Reds, il fera ses valises en janvier. À 18 mois de la fin de son contrat, il devra le faire dans l’intérêt de tous. Il ne peut pas se permettre de moisir sur le banc, il veut jouer, il doit le faire, aussi pour retrouver l’Italie. Après les refus opposés à Gattuso, il rêve d’un retour avec l’Italie avec Mancini sur le banc, avec qui il a remporté l’Euro, avec qui l’on a vu la meilleure version de lui-même. Il trouvera difficilement du temps de jeu lors des matches de Ligue des nations de novembre, l’objectif est mars, lorsque commenceront les qualifications pour l’Euro 2028. Lui qui a disputé son dernier match avec l’Italie lors du dernier Euro, celui de 2024 en Allemagne : le huitième de finale de Berlin perdu contre la Suisse.
Combien coûte et combien gagne Chiesa
Chiesa sera mis sur le marché en janvier, l’objectif de Liverpool, à ce jour, est d’encaisser au moins 15 millions d’euros grâce à son transfert. Ceux qui le veulent (en Italie, il a atterri sur les tablettes de Naples et de l’Inter) doivent toutefois prendre en compte son salaire : en Angleterre, le fils d’Enrico gagne environ 7 millions d’euros nets par saison.
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